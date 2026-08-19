Казначейское сопровождение в строительстве: как обеспечить бесперебойное прохождение контракта без задержек и отказов в платежах

Критические недочеты в работе строительных подрядчиков: детальный анализ десяти основных проблем и их финансовые последствия

Практика казначейского сопровождения строительных проектов выявляет устойчивую закономерность: максимальные финансовые и временные потери подрядчиков сосредоточены в двух критических зонах документооборота. Первая проблемная область охватывает взаимодействие между сметной документацией, актом выполненных работ КС-2 и справкой о стоимости КС-3. Вторая зона риска связана с некорректным применением кодов бюджетной классификации при формировании распоряжений на казначейские операции.

Многолетний опыт команды KaznaHelp в сопровождении строительных контрактов позволил выделить десять наиболее распространенных ошибок, каждая из которых влечёт за собой измеримые потери в виде задержек платежей, штрафных санкций или полного отказа в возмещении расходов.

Первая критическая ошибка касается несоответствия объемов работ, указанных в акте КС-2, сметным расчетам.

Данная проблема возникает, когда подрядчик при составлении ежемесячного акта выполненных работ указывает объёмы, которые не совпадают с позициями утвержденной локальной сметы. Например, в смете заложено 150 кубических метров бетонных работ, а в акте КС-2 указано 170 кубометров без соответствующего обоснования увеличения объёма. Казначейские органы при проверке документов обнаруживают данное расхождение и возвращают распоряжение на доработку. Устранение этой ошибки требует повторного составления акта с приведением всех позиций к сметным значениям, что увеличивает сроки получения средств на три-семь рабочих дней. В некоторых случаях может потребоваться дополнительное согласование с заказчиком и внесение изменений в сметную документацию.

Вторая распространенная ошибка связана с неправильным расчетом итоговой суммы в справке КС-3.

Справка о стоимости выполненных работ должна формироваться исключительно на основании данных акта КС-2, при этом каждая позиция справки должна точно соответствовать соответствующей строке в акте. Нередко подрядчики допускают арифметические ошибки при подсчёте итоговых сумм или включают в справку позиции, которые отсутствуют в акте КС-2. Такие несоответствия немедленно выявляются при казначейской проверке и приводят к возврату документов. Исправление требует пересчёта справки с обязательным соблюдением принципа полного соответствия акту выполненных работ, что задерживает получение возмещения на три-пять рабочих дней.

Третья серьезная проблема заключается в отсутствии подписи или печати заказчика на документах приемки.

Акт КС-2 приобретает юридическую силу только после подписания обеими сторонами контракта и проставления соответствующих печатей. Подрядчики иногда направляют в казначейство документы, подписанные только со своей стороны, рассчитывая ускорить процесс возмещения. Однако казначейские органы строго требуют наличия всех подписей и печатей, без которых документы считаются недействительными. Устранение данной ошибки предполагает возвращение к заказчику для получения недостающих подписей и печатей, что может затянуться на пять-десять рабочих дней в зависимости от оперативности заказчика и сложности процедур согласования.

Четвёртая критическая ошибка возникает при включении в возмещение затрат, понесенных до официального подписания государственного контракта.

Казначейская система строго контролирует целевое использование бюджетных средств и не допускает возмещения расходов, которые не имеют прямого отношения к выполнению конкретного государственного контракта. Если подрядчик включает в акт КС-2 работы, выполненные до даты подписания договора, или материалы, закупленные заранее без связи с контрактом, казначейство полностью отказывает в возмещении соответствующей суммы. Исправление ситуации возможно только путем исключения спорных позиций из документов или заключения дополнительного пред контракта, который задним числом узаконить выполненные работы.

Пятая ошибка связана с отсутствием идентификатора государственного контракта в платёжных распоряжениях.

Каждый государственный контракт имеет уникальный идентификатор, который должен указываться во всех документах, связанных с его исполнением. Подрядчики часто забывают включать этот идентификатор в назначение платежа при формировании распоряжений на возмещение, что приводит к автоматическому возврату документов казначейскими системами. Исправление данной ошибки требует повторного формирования распоряжения с обязательным указанием конкретного идентификатора из текста контракта, что задерживает получение средств на три-пять рабочих дней.

Шестая проблема заключается в применении неправильных кодов бюджетной классификации.

Каждый тип расходов в рамках государственного контракта должен проводиться с использованием соответствующего кода направления расходования.

Строительно‑монтажные работы (в рамках капитальных вложений по строительному контракту) возмещаются по коду 9410. Для детализации операции можно использовать подкоды — например, 9410 001 (строительные работы) или 9410 008 (строительно‑монтажные работы). Обязательным подтверждающим пакетом документов для этого кода являются акты по форме КС‑2 и справки по форме КС‑3.

Материалы и оборудование возмещаются по коду 9300 — но только в случае, когда подрядчик сначала оплатил их за счет собственных средств со счета в банке, а затем запрашивает возмещение с лицевого счета казначейства.

Субподрядные работы (то есть работы, выполненные сторонними организациями) отражаются по коду 9200.

Нередко подрядчики допускают ошибку, указывая код 9200 вместо 9410 при возмещении собственных строительно‑монтажных работ. Это некорректно: если работы выполняла сама организация (без привлечения субподрядчика), следует применять код 9410 с подтверждающими документами (КС‑2, КС‑3), а не код 9200.

Важно учитывать, что возмещение по кодам группы 9XXX допустимо только при условии, что в государственном контракте прямо предусмотрено право на возмещение произведенных расходов. При отсутствии такого условия территориальный орган Федерального казначейства откажет в санкционировании платежа. Кроме того, для каждой группы расходов нужно формировать отдельное платежное поручение: объединять в одной операции разные коды (например, 9410 и 9300) нельзя.

Перед подачей распоряжения о казначейском платеже (РКП) целесообразно сверить выбранные коды и комплект подтверждающих документов с методическими рекомендациями ТОФК либо проконсультироваться со специалистом по казначейскому сопровождению — требования могут уточняться в зависимости от конкретного контракта.

Такая ошибка приводит к возврату распоряжения и требует повторного формирования документов с корректным кодом, что увеличивает сроки получения возмещения на три-пять рабочих дней.

Седьмая ошибка касается неправильного распределения авансовых средств по этапам работ и сметным позициям.

Полученный аванс должен быть чётко привязан к конкретным этапам выполнения контракта и соответствующим сметным позициям. Подрядчики иногда используют авансовые средства без такой привязки, что рассматривается контролирующими органами как нецелевое использование бюджетных ресурсов. Данное нарушение может повлечь административную ответственность по статье 15.14 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф для должностных лиц от двадцати до пятидесяти тысяч рублей, а для юридических лиц — от двухсот до пятисот тысяч рублей.

Восьмая проблема связана с оплатой субподрядных работ без предварительного согласования с казначейскими органами.

При работе в казначейском режиме все расчёты с субподрядчиками должны проходить через специальные процедуры согласования. Генеральный подрядчик не может произвольно перечислять средства субподрядчикам с казначейского счёта — каждый такой платёж требует обоснования и одобрения казначейства. Нарушение этого правила приводит к заморозке средств на счету до момента предоставления полного пакета документов, обосновывающих законность и целесообразность произведённых расчётов с субподрядными организациями.

Девятая ошибка заключается в преждевременной уплате налогов и сборов до официального закрытия соответствующего этапа работ.

Налоговые платежи должны осуществляться только после подписания актов КС-2 и формирования справок КС-3, поскольку именно эти документы подтверждают факт выполнения работ и возникновения налоговых обязательств. Если подрядчик уплачивает налоги заранее, до получения подписанных актов, возмещение таких платежей через казначейство откладывается до момента официального закрытия этапа, что может существенно нарушить финансовый баланс организации. Исключения - налоги с аванса.

Десятая ошибка касается уплаты страховых взносов без расчёта доли фонда оплаты труда по конкретному государственному контракту.

Страховые взносы с заработной платы работников, занятых на объекте государственного контракта, должны рассчитываться и возмещаться пропорционально доле этого контракта в общем объёме работ организации. Подрядчики часто направляют на возмещение полную сумму страховых взносов без соответствующего расчёта, что приводит к возврату распоряжения казначейством. Исправление требует подготовки детального расчёта доли фонда оплаты труда, относящегося к данному контракту, и повторного формирования документов, что задерживает возмещение на три-пять рабочих дней.

Анализ перечисленных ошибок показывает, что семь из десяти проблем можно предотвратить применением единого принципа работы: обязательная сверка сметной документации, акта КС-2 и справки КС-3 между собой на этапе подготовки документов, до их направления в казначейские органы.

Такая предварительная проверка позволяет выявить и устранить большинство несоответствий на стадии формирования документов, когда их исправление не требует дополнительного времени и не влияет на сроки получения возмещения.

Остальные три категории ошибок требуют более системного подхода и касаются соблюдения процедурной дисциплины.

Правильное применение кодов бюджетной классификации, обязательное указание идентификатора государственного контракта во всех документах и грамотная организация взаимодействия с субподрядчиками требуют глубокого понимания специфики казначейского сопровождения и постоянного контроля со стороны ответственных сотрудников.

Практика показывает, что организация рабочего процесса по принципу «от сметы» с обязательным соблюдением графика закрытия этапов позволяет практически полностью исключить возникновение возвратов распоряжений.

При таком подходе каждый этап работ планируется и документируется в строгом соответствии со сметными расчётами, все документы проходят многоступенчатую проверку перед направлением в казначейство, а взаимодействие с субподрядчиками выстраивается с учётом требований казначейского законодательства. Это позволяет минимизировать финансовые и временные потери, обеспечить бесперебойное финансирование строительного процесса и избежать штрафных санкций со стороны контролирующих органов.