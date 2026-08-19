Казначейское сопровождение в строительстве: как обеспечить бесперебойное прохождение контракта без задержек и отказов в платежах

Строительные проекты в рамках казначейской системы предъявляют к исполнителям принципиально новые требования к организации деятельности. Авансовые поступления направляются не на стандартный банковский счет компании, а на специальный счет в подразделении федерального казначейства. Каждый завершенный этап документируется посредством составления акта КС-2 совместно со справкой КС-3. Компенсация затрат на строительно-монтажные операции осуществляется исключительно с применением кода направления расходования 9410, в то время как оплата услуг субподрядных компаний требует согласования с казначейскими органами через специализированные распоряжения.
Единственная неточность — несовпадение объемов в акте КС-2 с локальным сметным расчетом, пропуск идентификатора госконтракта в платежном поручении или неверно указанный код — может привести к отклонению выплаты и приостановке строительных работ. Начиная с 2014 года команда KaznaHelp оказывает поддержку подрядным компаниям по всей России, и в данной публикации мы выделили основные проблемные моменты, которые чаще всего приводят к потере времени и финансовых ресурсов.
Когда казначейский контроль становится обязательным для строительных проектов
Необходимость применения казначейского режима в строительном договоре определяется тремя факторами: общей стоимостью контракта, величиной предварительной оплаты и источником денежных средств. На практике строительные проекты с государственным бюджетным обеспечением практически всегда подпадают под данный режим — пороговые показатели превышают почти во всех значительных контрактах.
В соответствии с 44-ФЗ режим вводится при соблюдении любого из условий: стоимость контракта от 3 миллионов рублей и стоимость от 100 миллионов рублей независимо от размера аванса, либо финансирование осуществляется из субсидий, бюджетных инвестиций или ресурсов национального проекта — в последнем варианте сопровождение активируется вне зависимости от суммы.
Оборонное строительство согласно 275-ФЗ функционирует по отличающейся схеме. Здесь определяющим фактором служит не финансовый объём, а характер заказа: любой контракт государственного оборонного заказа (С 2023 года свыше 3 млн, до 2023 было 600 000) с бюджетным авансированием проходит через казначейское сопровождение, и данное требование распространяется на всю корпоративную структуру. Для оборонных объектов устанавливаются нормативы рентабельности по схеме 1+20 или 25, обязательное согласование плановой калькуляции с военным представительством Минобороны и ведение раздельного учета по форме Прим-1.
Капитальный ремонт и муниципальные строительные проекты регулируются по схожим принципам. При поступлении средств из региональной субсидии или фонда капитального ремонта с бюджетным участием режим применяется независимо от стоимости работ. Подрядчику следует проверять именно источник финансирования и параметры аванса, закрепленные в договоре, а не характер работ. Основной индикатор — содержание самого договора: если в разделе о порядке расчетов упоминаются «казначейское сопровождение» и «лицевой счёт», то открытие счета в УФК является обязательной процедурой.
Фундаментальные различия между строительством под казначейским контролем и стандартным подрядом
Строительный проект под казначейским надзором представляет собой кардинально иную модель финансовых взаимодействий по сравнению с традиционным коммерческим подрядом. Поступившие ресурсы носят строго целевую направленность, приемка работ жёстко регламентирована, а каждый рубль должен соотноситься со сметной строкой и определенным этапом. Подрядчик лишён свободно используемых оборотных ресурсов — расходования со счета в казначействе возможны только по статьям сметы, и осуществляются они исключительно через государственную интегрированную информационную систему «Электронный бюджет».
Согласно общим нормам 44-ФЗ авансирование ограничивается 30%, однако при включении казначейского режима предел увеличивается до 50%. Для строительных контрактов стоимостью свыше 600 миллионов рублей предусматривается поэтапное авансирование — каждый следующий транш связывается с фактически принятым объёмом работ. Полученный аванс зачисляется на лицевой счёт в УФК и может направляться только на работы, материалы и услуги, относящиеся к данному контракту.
Завершение этапа работ основывается на двух унифицированных формах, утверждённых Постановлением Госкомстата России № 100 от 11 ноября 1999 года. Акт о приёмке выполненных работ КС-2 фиксирует, какие работы и в каком количестве выполнены за отчётный период. Справка о стоимости КС-3 составляется на основании КС-2 и служит обоснованием для расчётов с заказчиком. До момента подписания КС-2 заказчиком и формирования КС-3 на его основе компенсировать понесённые строительные расходы через казначейство невозможно.
Сравнительная таблица параметров:
Параметр
Строительство в казначействе
Обычный коммерческий подряд
Поступление аванса
Лицевой счёт в УФК
Расчётный счёт в банке
Размер аванса
До 50% с КС; >600 млн ₽ — поэтапно
По соглашению сторон
Контроль операций
Санкционирование каждого распоряжения ТОФК
Свобода распоряжения
Завершение этапа
Акт КС-2 (форма Госкомстата № 100)
Акт в произвольной форме
Привязка к ИГК
Обязательна в каждом документе и распоряжении
Не требуется
Возмещение СМР
По коду 9410 + пакет КС-2/КС-3
Прямая оплата без кодов
Раздельный учёт
Обязателен; для ГОЗ — форма Прим-1
Не требуется
Документооборот: критические точки разрыва процесса
Наиболее проблемной областью в строительном контракте является взаимосвязь локальной сметы, акта КС-2 и распоряжения на возмещение. При несоответствии объёмов, указанных в КС-2, сметным позициям, а итога КС-3 расчёту по КС-2, казначейство направляет распоряжение по коду 9410 на переработку. Поэтому в практике KaznaHelp действует строгий принцип: сметная документация, КС-2 и КС-3 проверяются на соответствие до направления в УФК, а не после получения возврата.
На практике по коду 9410 идёт возмещение оплаты. Организация платила своим субподрядчикам со своего расчетного счета, получила от них КС 2 и возмещает то что ранее оплачивала с расчетного счета. Путем формирования платежки с казны на расчетный счёт.
Также существует вариант через код 8410 когда организация подписывает с заказчиком КС, и забирает со своего Казначейского счета на расчетный сумма в пределах размеров выполненных собственными силами без привлечения кого либо.
Документооборот по контракту выстраивается вокруг этапов работ — каждый этап имеет свой комплект подтверждающей документации, свой код направления расходования и свои временные рамки прохождения через казначейство.
Приобретение строительных материалов осуществляется по коду 0300 (9300 используется конкретно для возмещения расходов: когда вы сначала оплатили материалы своими деньгами со счёта в банке, а теперь просите казначейство вернуть эти средства с лицевого счета).
Для услуг и работ сторонних исполнителей при возмещении (когда вы сначала заплатили сами, а теперь возвращаете) используется код 9200. То есть тоже группа 9XXX, а не просто «с нуля». Если оплата идёт напрямую с лицевого счёта — тогда да, могут применяться коды из группы 0XXX (например, 0200).
Заработная плата сотрудников на объекте — 9100, но для санкционирования часто требуется детализация: 9100 001
Налоговые и страховые взносы — по кодам 9810 и 9813, но стоит уточнить: это разные виды платежей. 9810 — возмещение единого налогового платежа (ЕНП), 9813 — возмещение страховых взносов от несчастных случаев. Иногда встречается и 9811 — для возмещения НДС, уплаченного поставщикам.
Командировочные расходы бригад — по коду 9820 003. При корректно собранном пакете документов санкционирование занимает от трёх до пяти рабочих дней.
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Код 9410: механизм возмещения строительно-монтажных работ
Для подрядчика-строителя код направления расходования 9410 является основным инструментом. Через него возвращаются с лицевого счёта в УФК средства, израсходованные на капитальные вложения: подготовительные работы на территории, устройство фундаментных конструкций, возведение несущих элементов, монтажные работы по оборудованию, отделочные операции, работы по благоустройству и сопутствующие капитальные затраты — при условии подтверждения формами КС-2 и КС-3. Текущие операционные затраты возмещаются по соответствующим кодам, а код 9410 охватывает именно капитальную часть расходов. Ключевой момент, который часто упускают подрядчики: по коду 9410 не возмещается аванс — здесь действует только подтвержденный факт выполнения.
К содержанию форм казначейство предъявляет строгие требования. КС-2 должен содержать порядковый номер и дату составления, отчетный период, наименование объекта и подрядной организации, перечень выполненных работ с указанием объемов и стоимости в соответствии с локальной сметой, а также подписи и печати обеих сторон. Справка КС-3 формируется исключительно на основании данных КС-2, и ее итоговая сумма должна точно соответствовать итогу по акту.
В назначении платежа в распоряжении по коду 9410 необходимо четко связать расход с конкретным контрактом и этапом. Эталонная формулировка выглядит следующим образом: «Возмещение затрат на строительно-монтажные работы по этапу 1 государственного контракта № … (ИГК …), акт КС-2 № 1 от …, справка КС-3 № 1 от …, согласно локальной смете № 02-01». Чем детальнее расход привязан к КС-2, КС-3 и сметной позиции, тем ниже вероятность возврата распоряжения казначеем.
Расчеты с субподрядчиками: прямая оплата или возмещение
Строительство практически всегда предполагает привлечение субподрядных организаций, и казначейский режим устанавливает правила движения средств по всей подрядной цепочке. У генерального подрядчика существует два варианта расчетов со своими субподрядчиками.
Первый способ — прямое распоряжение с лицевого счета в УФК непосредственно на счет подрядчика. Данный путь применим, когда средства еще не потрачены и можно сразу направить их получателю. Второй способ — возмещение: генеральный подрядчик уже оплатил работы субподряда из собственных оборотных средств с расчетного счета и возвращает потраченное с целевого казначейского счёта после поступления аванса. В обоих случаях документальным основанием служат договор субподряда и акт сдачи-приёмки, а для строительных работ — обязательно КС-2 и КС-3 субподрядной организации. При возмещении добавляется платежное поручение, которое подтверждает факт оплаты с расчетного счета.
Особое положение занимает оборонное строительство по 275-ФЗ: субподряд интегрируется в операционную цепочку ГОЗ под единым идентификатором государственного контракта, и раздельный учёт ведёт каждый участник данной цепочки. Полная ответственность за правильность всей цепочки документов и платежей возлагается на генподрядчика. Эксперты KaznaHelp часто сталкиваются с типичной ситуацией: генподрядчик рассчитывается с подрядчиками со своего расчетного счёта без предварительной проработки схемы возмещения, а затем длительно восстанавливает документальную базу. При квалифицированной подготовке на начальном этапе контракта такие проблемы не возникают.
Критические недочеты в работе строительных подрядчиков: детальный анализ десяти основных проблем и их финансовые последствия
Практика казначейского сопровождения строительных проектов выявляет устойчивую закономерность: максимальные финансовые и временные потери подрядчиков сосредоточены в двух критических зонах документооборота. Первая проблемная область охватывает взаимодействие между сметной документацией, актом выполненных работ КС-2 и справкой о стоимости КС-3. Вторая зона риска связана с некорректным применением кодов бюджетной классификации при формировании распоряжений на казначейские операции.
Многолетний опыт команды KaznaHelp в сопровождении строительных контрактов позволил выделить десять наиболее распространенных ошибок, каждая из которых влечёт за собой измеримые потери в виде задержек платежей, штрафных санкций или полного отказа в возмещении расходов.
Первая критическая ошибка касается несоответствия объемов работ, указанных в акте КС-2, сметным расчетам.
Данная проблема возникает, когда подрядчик при составлении ежемесячного акта выполненных работ указывает объёмы, которые не совпадают с позициями утвержденной локальной сметы. Например, в смете заложено 150 кубических метров бетонных работ, а в акте КС-2 указано 170 кубометров без соответствующего обоснования увеличения объёма. Казначейские органы при проверке документов обнаруживают данное расхождение и возвращают распоряжение на доработку. Устранение этой ошибки требует повторного составления акта с приведением всех позиций к сметным значениям, что увеличивает сроки получения средств на три-семь рабочих дней. В некоторых случаях может потребоваться дополнительное согласование с заказчиком и внесение изменений в сметную документацию.
Вторая распространенная ошибка связана с неправильным расчетом итоговой суммы в справке КС-3.
Справка о стоимости выполненных работ должна формироваться исключительно на основании данных акта КС-2, при этом каждая позиция справки должна точно соответствовать соответствующей строке в акте. Нередко подрядчики допускают арифметические ошибки при подсчёте итоговых сумм или включают в справку позиции, которые отсутствуют в акте КС-2. Такие несоответствия немедленно выявляются при казначейской проверке и приводят к возврату документов. Исправление требует пересчёта справки с обязательным соблюдением принципа полного соответствия акту выполненных работ, что задерживает получение возмещения на три-пять рабочих дней.
Третья серьезная проблема заключается в отсутствии подписи или печати заказчика на документах приемки.
Акт КС-2 приобретает юридическую силу только после подписания обеими сторонами контракта и проставления соответствующих печатей. Подрядчики иногда направляют в казначейство документы, подписанные только со своей стороны, рассчитывая ускорить процесс возмещения. Однако казначейские органы строго требуют наличия всех подписей и печатей, без которых документы считаются недействительными. Устранение данной ошибки предполагает возвращение к заказчику для получения недостающих подписей и печатей, что может затянуться на пять-десять рабочих дней в зависимости от оперативности заказчика и сложности процедур согласования.
Четвёртая критическая ошибка возникает при включении в возмещение затрат, понесенных до официального подписания государственного контракта.
Казначейская система строго контролирует целевое использование бюджетных средств и не допускает возмещения расходов, которые не имеют прямого отношения к выполнению конкретного государственного контракта. Если подрядчик включает в акт КС-2 работы, выполненные до даты подписания договора, или материалы, закупленные заранее без связи с контрактом, казначейство полностью отказывает в возмещении соответствующей суммы. Исправление ситуации возможно только путем исключения спорных позиций из документов или заключения дополнительного пред контракта, который задним числом узаконить выполненные работы.
Пятая ошибка связана с отсутствием идентификатора государственного контракта в платёжных распоряжениях.
Каждый государственный контракт имеет уникальный идентификатор, который должен указываться во всех документах, связанных с его исполнением. Подрядчики часто забывают включать этот идентификатор в назначение платежа при формировании распоряжений на возмещение, что приводит к автоматическому возврату документов казначейскими системами. Исправление данной ошибки требует повторного формирования распоряжения с обязательным указанием конкретного идентификатора из текста контракта, что задерживает получение средств на три-пять рабочих дней.
Шестая проблема заключается в применении неправильных кодов бюджетной классификации.
Каждый тип расходов в рамках государственного контракта должен проводиться с использованием соответствующего кода направления расходования.
Строительно‑монтажные работы (в рамках капитальных вложений по строительному контракту) возмещаются по коду 9410. Для детализации операции можно использовать подкоды — например, 9410 001 (строительные работы) или 9410 008 (строительно‑монтажные работы). Обязательным подтверждающим пакетом документов для этого кода являются акты по форме КС‑2 и справки по форме КС‑3.
Материалы и оборудование возмещаются по коду 9300 — но только в случае, когда подрядчик сначала оплатил их за счет собственных средств со счета в банке, а затем запрашивает возмещение с лицевого счета казначейства.
Субподрядные работы (то есть работы, выполненные сторонними организациями) отражаются по коду 9200.
Нередко подрядчики допускают ошибку, указывая код 9200 вместо 9410 при возмещении собственных строительно‑монтажных работ. Это некорректно: если работы выполняла сама организация (без привлечения субподрядчика), следует применять код 9410 с подтверждающими документами (КС‑2, КС‑3), а не код 9200.
Важно учитывать, что возмещение по кодам группы 9XXX допустимо только при условии, что в государственном контракте прямо предусмотрено право на возмещение произведенных расходов. При отсутствии такого условия территориальный орган Федерального казначейства откажет в санкционировании платежа. Кроме того, для каждой группы расходов нужно формировать отдельное платежное поручение: объединять в одной операции разные коды (например, 9410 и 9300) нельзя.
Перед подачей распоряжения о казначейском платеже (РКП) целесообразно сверить выбранные коды и комплект подтверждающих документов с методическими рекомендациями ТОФК либо проконсультироваться со специалистом по казначейскому сопровождению — требования могут уточняться в зависимости от конкретного контракта.
Такая ошибка приводит к возврату распоряжения и требует повторного формирования документов с корректным кодом, что увеличивает сроки получения возмещения на три-пять рабочих дней.
Седьмая ошибка касается неправильного распределения авансовых средств по этапам работ и сметным позициям.
Полученный аванс должен быть чётко привязан к конкретным этапам выполнения контракта и соответствующим сметным позициям. Подрядчики иногда используют авансовые средства без такой привязки, что рассматривается контролирующими органами как нецелевое использование бюджетных ресурсов. Данное нарушение может повлечь административную ответственность по статье 15.14 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф для должностных лиц от двадцати до пятидесяти тысяч рублей, а для юридических лиц — от двухсот до пятисот тысяч рублей.
Восьмая проблема связана с оплатой субподрядных работ без предварительного согласования с казначейскими органами.
При работе в казначейском режиме все расчёты с субподрядчиками должны проходить через специальные процедуры согласования. Генеральный подрядчик не может произвольно перечислять средства субподрядчикам с казначейского счёта — каждый такой платёж требует обоснования и одобрения казначейства. Нарушение этого правила приводит к заморозке средств на счету до момента предоставления полного пакета документов, обосновывающих законность и целесообразность произведённых расчётов с субподрядными организациями.
Девятая ошибка заключается в преждевременной уплате налогов и сборов до официального закрытия соответствующего этапа работ.
Налоговые платежи должны осуществляться только после подписания актов КС-2 и формирования справок КС-3, поскольку именно эти документы подтверждают факт выполнения работ и возникновения налоговых обязательств. Если подрядчик уплачивает налоги заранее, до получения подписанных актов, возмещение таких платежей через казначейство откладывается до момента официального закрытия этапа, что может существенно нарушить финансовый баланс организации. Исключения - налоги с аванса.
Десятая ошибка касается уплаты страховых взносов без расчёта доли фонда оплаты труда по конкретному государственному контракту.
Страховые взносы с заработной платы работников, занятых на объекте государственного контракта, должны рассчитываться и возмещаться пропорционально доле этого контракта в общем объёме работ организации. Подрядчики часто направляют на возмещение полную сумму страховых взносов без соответствующего расчёта, что приводит к возврату распоряжения казначейством. Исправление требует подготовки детального расчёта доли фонда оплаты труда, относящегося к данному контракту, и повторного формирования документов, что задерживает возмещение на три-пять рабочих дней.
Анализ перечисленных ошибок показывает, что семь из десяти проблем можно предотвратить применением единого принципа работы: обязательная сверка сметной документации, акта КС-2 и справки КС-3 между собой на этапе подготовки документов, до их направления в казначейские органы.
Такая предварительная проверка позволяет выявить и устранить большинство несоответствий на стадии формирования документов, когда их исправление не требует дополнительного времени и не влияет на сроки получения возмещения.
Остальные три категории ошибок требуют более системного подхода и касаются соблюдения процедурной дисциплины.
Правильное применение кодов бюджетной классификации, обязательное указание идентификатора государственного контракта во всех документах и грамотная организация взаимодействия с субподрядчиками требуют глубокого понимания специфики казначейского сопровождения и постоянного контроля со стороны ответственных сотрудников.
Практика показывает, что организация рабочего процесса по принципу «от сметы» с обязательным соблюдением графика закрытия этапов позволяет практически полностью исключить возникновение возвратов распоряжений.
При таком подходе каждый этап работ планируется и документируется в строгом соответствии со сметными расчётами, все документы проходят многоступенчатую проверку перед направлением в казначейство, а взаимодействие с субподрядчиками выстраивается с учётом требований казначейского законодательства. Это позволяет минимизировать финансовые и временные потери, обеспечить бесперебойное финансирование строительного процесса и избежать штрафных санкций со стороны контролирующих органов.
Преимущества KaznaHelp для строительного подрядчика
С 2014 года KaznaHelp специализируется на узкопрофильной задаче — казначейском сопровождении государственных контрактов. По результатам 2025 года через сопровождение компании прошло свыше 24 миллиардов рублей выведенных средств. В работе команды контракты различных отраслей, валют, с разнообразными формами расчётов, гарантий и субсидий — и строительный сегмент занимает в этой структуре значительную долю.
Подрядчикам-строителям KaznaHelp предлагает полный цикл услуг.
Анализ контракта. При наличии подписанного или готовящегося к подписанию строительного контракта с казначейским сопровождением первое практическое действие — проведение профессионального анализа. Специалисты KaznaHelp выполняют его бесплатно: проверяют наличие казначейской оговорки, реквизиты заказчика, формулировки об авансировании и порядке возмещения, даем рекомендации если в контракте имеются пробелы, препятствующие открытию лицевого счета.
Открытие счета в казначействе под ключ осуществляется в срок 3 дня и включает подготовку и доставку документов в УФК, согласование с казначеем, передачу готовых реквизитов клиенту.
Установка ГИИС «Электронный бюджет» занимает 2 часа и включает настройку прав доступа. Также предоставляется услуга выпуска казначейской ЭЦП.
В блоке текущей работы по контракту предоставляются:
проведение платежей с казначейского счета с проверкой всех приложений к распоряжению;
постановка раздельного бухгалтерского учета, включая донастройку 1С и корректировку учетной политики;
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На случай проверок прокуратуры или контролирующих ведомств действует направление подготовки к проверкам — с восстановлением раздельного учёта и подбором обоснований цены.
В портфеле кейсов компании представлены конкретные отраслевые истории. Строительная компания с большим объёмом ежемесячных платежей по каждому контракту полностью передала сопровождение специалистам — закреплённый эксперт проверяет договоры, УПД, акты, спецификации и корректность назначения по каждому платежу перед его отправкой.
Главный эксперт компании сопровождает клиентов на всех этапах работы — начало сотрудничества стартует с подписания соглашения о неразглашении. Поддерживает связь с клиентом онлайн от первичного анализа контракта до закрытия финального этапа.
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