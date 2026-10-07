ОБС или лицевой счет в УФК: как исполнителю выбрать схему расчетов по ГОЗ

Исполнители гособоронзаказа на старте работы часто сталкиваются с дилеммой: заказчик требует открыть «счет в казначействе» или «отдельный счёт в банке». Возникает иллюзия выбора. Кажется, что подрядчик может взвесить плюсы и минусы, а затем определить удобный для себя формат.
Это главный миф. Режим расчётов жестко задают закон и условия контракта. Подрядчик ничего не выбирает — он исполняет предписанное. Цель этой статьи — научить вас читать требования заказчика, понимать, какая схема вам предписана, и заранее готовить бизнес к жёстким правилам контроля.
Два режима контроля: кто и как проверяет ваши деньги
Государство контролирует целевое расходование авансов двумя путями. Разница кроется в фигуре контролёра и механике проверок.
Банковское сопровождение. Вы открываете отдельный банковский счет (ОБС) в уполномоченном банке. С 1 января 2025 года прежний перечень уполномоченных банков отменён, опорным банком для ГОЗ назначен ПСБ. Банк осуществляет контроль соблюдения режима счета, проверяет лимиты расходных операций, целевое назначение платежа, ИГК и правильность оформления приложенных документов.
Казначейское сопровождение. Вы открываете лицевой счет типа «71» в территориальном органе Федерального казначейства (ТОФК/УФК) по месту регистрации. Контроль идёт через ГИИС «Электронный бюджет». Казначейство санкционирует каждый платеж на предмет соответствия документу-основанию, коду направления расходования, ИГК и Сведениями об операциях с целевыми средствами. Деньги не уйдут контрагенту, пока инспектор не проверит документы.
Кто решает: логика статьи 15.29 и порог в 3 млн ₽
Закон жестко регламентирует распределение финансовых потоков. Ключевая норма — статья 15.29 Федерального закона № 275-ФЗ. Именно она определяет, к каким контрактам применяется банковское сопровождение, а к каким — нет.
Логика распределения строится на ведомстве заказчика и сумме контракта:
Минобороны России. По умолчанию работает через отдельный банковский счет (ОБС) в опорном банке.
Остальные заказчики (МВД, МЧС, Минпромторг и др.). Здесь включается порог в 3 млн ₽ (п. 8 ч. 2 ст. 5 ФЗ № 426-ФЗ). Если сумма контракта превышает 3 млн ₽ — казначейское сопровождение обязательно. Если сумма ниже 3 млн ₽ — применяется ОБС (ч. 1 ст. 15.29 275-ФЗ).
Порог в 3 млн ₽ — это граница обязательности казначейского режима для гражданских и смежных ведомств, а не универсальный водораздел для всех контрактов ГОЗ.
Базовое vs расширенное казначейское сопровождение
Если контракт попал в УФК, важно понимать глубину контроля. Казначейское сопровождение делится на два уровня:
Базовое (ст. 242.23 БК РФ). Инспектор санкционирует каждый платёж, проверяя наличие ИГК, соответствие назначению и закрывающие документы.
Расширенное (ст. 242.24 БК РФ). Применяется к контрактам с единственным поставщиком на сумму от 100 млн ₽, а также к договорам кооперации по таким контрактам на сумму от 3 млн ₽. Помимо базовых проверок, казначейство анализирует фактические затраты, структуру цены и проводит выездные проверки (вплоть до визуального осмотра продукции и сырья на производстве).
Терминологическая путаница: ОБС по 275-ФЗ vs ОБС по 44-ФЗ
Исполнители часто путают два разных режима из-за одинаковой аббревиатуры. Важно четко разделять эти понятия:
ОБС по 275-ФЗ — отдельный банковский счёт. Классическое банковское сопровождение ГОЗ через ПСБ.
ОБС по 44-ФЗ — обособленное банковское сопровождение, особый вид банковского контроля, который применяется параллельно с казначейским сопровождением по отдельным решениям Правительства РФ (правила — ПП № 2185). Головной исполнитель имеет лицевой счет в ТОФК, а по контрактам, подпадающим под ОБС, открывает отдельный счёт в банке. Средства перечисляются с лицевого счёта на отдельный после санкционирования Казначейством, после чего банк контролирует целевое расходование с отдельного счёта. .
Сравнение по 10 параметрам: ОБС vs лицевой счёт
Параметр
ОБС в ПСБ
Лицевой счёт «71» в УФК
Где открывается
ПСБ (опорный банк ОПК)
ТОФК по месту регистрации компании
Кто контролирует
Банк (мониторинг)
Казначейство (санкционирование)
Тип контроля
Банковский контроль целевого расходования с отдельного банковского счета)
Платёж блокируется до санкционирования
Скорость платежа
Быстрее — внутри банковского интерфейса
Дольше — через «Электронный бюджет» и ТОФК
Стоимость
Бесплатно (за проведение платежей с ОБС банк не взимает комиссию, остальные услуги банка согласно тарифам)
Бесплатно (расходы только на ЭДО и учёт)
Проценты на остаток
Не начисляются (прямой запрет 275-ФЗ)
Не начисляются (счёт не является банковским)
Лимит «иных расходов»
5 млн ₽ в месяц с учётом индексации (ст. 8.3)
Нет единого лимита — расходы санкционируются по приказу № 214н и ПП № 2024 строго в рамках сметы
Срок открытия
1–2 рабочих дня
2–5 рабочих дней через «Электронный бюджет»
Резервирование
Доступно за ~1 час
Доступно за несколько минут через систему Электронный бюджет
Отзыв лицензии
Автоперевод в опорный банк (232-ФЗ)
Неприменимо (казначейство не лишают лицензий)
Что общего: ИГК, раздельный учёт, норма прибыли
Несмотря на разную инфраструктуру, фундаментальные требования к исполнителю идентичны:
ИГК. 25-значный идентификатор государственного контракта присваивает заказчик. Без него вам не откроют ни ОБС, ни лицевой счёт. ИГК обязан фигурировать в каждом договоре, акте и платёжном поручении.
Раздельный учет. Требование статьи 8 275-ФЗ непреложно. Прямые, косвенные и накладные расходы обособляются по каждому ИГК.
Норма прибыли. Правило (до 1% от привнесенных затрат + до 25% от собственных) работает независимо от канала расчётов.
Запрещенные операции. Перечень табуированных действий по ст. 8.4 (для ОБС) и Бюджетный кодекс (для УФК) практически совпадает. Запрещено размещать деньги на депозитах, покупать ценные бумаги, выдавать займы третьим лицам.
Когда какой режим применяется: конкретные ситуации
Разберём распределение режимов на реальных примерах из практики 2026 года:
Ситуация 1: Контракт с Минобороны на поставку продукции. Применяется банковское сопровождение. В контракте указано условие расчётов через ОБС; сам счет открывается в ПСБ после заключения контракта на основании ИГК.
Ситуация 2: Контракт ниже 3 млн ₽, заказчик — не Минобороны (например, МЧС). Банковское сопровождение применяется, если есть решение Правительства РФ о его применении для данного заказчика. Без такого решения режим сопровождения может не применяться вовсе. .
Ситуация 3: Контракт с МВД или Росгвардией на сумму свыше 3 млн ₽. Однозначно казначейское сопровождение через лицевой счет в УФК.
Ситуация 4: Контракт с СВР, ФСБ или Росатомом (в части ядерных боеприпасов и зарядов) . Согласно ч. 2 ст. 15.29 275-ФЗ, режим ОБС не применяется из-за особых требований к секретности. Схема расчётов определяется закрытыми нормативными актами.
Ситуация 5: Контракт подпадает под казначейское сопровождение (НИОКР, ремонт, оказание услуг). Расчёты ведутся через лицевой счёт в УФК по правилам ПП № 2024 и текущего закона о бюджете. .
Ситуация 6: Вы — соисполнитель в кооперации. Вы обязаны открыть тот же тип счета, что и головной исполнитель, под тем же самым ИГК.
Можно ли сменить режим в процессе контракта
По общему правилу — нет. Форма контроля фиксируется на этапе формирования закупки. Изменить ее в одностороннем порядке невозможно.
В исключительных случаях допускается по соглашению сторон при наличии правовых оснований — например, ч. 65.1 ст. 112 44-ФЗ, позволяющая изменить существенные условия контракта по решению Правительства РФ при независящих от сторон обстоятельствах.. На практике этот механизм применяется крайне редко.
Если уполномоченный банк исключается из перечня (например, в случае, если у него отзывают лицензию), режим не меняется — остаётся банковским. Закон № 232-ФЗ (вступил в силу 4 августа 2026 года) предусматривает автоматическое закрытие ОБС и перевод остатка в опорный банк ОПК без заявления исполнителя. Однако на переходный период расчёты приостанавливаются — от прекращения операций по старому счёту до зачисления средств на новый. .
Плюсы и минусы каждого режима с позиции исполнителя
Хотя выбирать режим не приходится, понимание его сильных и слабых сторон поможет заранее настроить бизнес-процессы и избежать кассовых разрывов.
Отдельный банковский счет (ОБС в ПСБ)
Плюсы: Привычный банковский интерфейс, высокая скорость проведения платежей (обычно день в день), возможность быстрого резервирования средств. Меньше бюрократии при отправке денег контрагентам из разрешенного списка.
Минусы: Жесткий банковский комплаенс, который может заблокировать операцию при малейшем подозрении. Некоторые услуги банка могут быть платными.
Лицевой счет в УФК
Плюсы: Обслуживание счета и проведение операций абсолютно бесплатны. Нет риска отзыва лицензии у финансовой организации.
Минусы: Крайне медленный процесс санкционирования платежей (до нескольких дней). Вся работа ведется через систему «Электронный бюджет», требующую настройки рабочих мест, установки криптопровайдеров и получения специальных ЭЦП. Инспектор УФК проверяет каждый документ вручную, требуя идеального совпадения сметы, актов и договоров, что резко увеличивает нагрузку на бухгалтерию.
Изменения 2026 года и задел на 2027
Конец 2026 года принёс ряд нормативных сдвигов, которые нужно учитывать прямо сейчас:
Мораторий на налоги. 406-ФЗ от 04.11.2025 продлил особый порядок расчетов (отказ от синхронной уплаты НДФЛ и страховых взносов) до 31 декабря 2026 года. Продление льготы на 2027 год не гарантировано.
Автоперевод счетов. 232-ФЗ от 04.07.2026 ввёл в 275-ФЗ новую главу 3.3 (ст. 8.9–8.13). Теперь при отзыве лицензии у банка ОБС автоматически уходит в опорный банк.
Новая себестоимость. ПП № 874 от 13.07.2026 утвердило новые правила калькулирования себестоимости. Они вступают в силу с 01.01.2027 и напрямую повлияют на расчет прибыли в обоих режимах.
Казначейский мониторинг. С 1 сентября 2026 года заработало ПП № 941. Казначейство получило новые меры реагирования, а Минфин приказом № 80н утвердил жёсткий классификатор признаков нарушений.
Перечисление средств с лицевых счетов. ПП № 1752 регламентировало особенности вывода средств с лицевых счетов в 2026 году. Документ регулирует перевод средств поставщикам товаров и подрядчикам (исполнителям) по работам и услугам при представлении подтверждающих документов. Смягчение по ГСМ. ПП № 1011 от 13.08.2026 исключило поставки горюче-смазочных материалов и продовольствия из-под расширенного казначейского сопровождения по контрактам с единственным поставщиком
Заключение
Выбор между ОБС и лицевым счетом — это вопрос внимательного чтения контракта и знания 275-ФЗ, а не корпоративных предпочтений. Главная задача финансового директора — вовремя понять, какой режим предписан компании, и развернуть инфраструктуру (открыть счёт, настроить раздельный учет, получить ЭЦП) до того, как бюджетный аванс «зависнет» в ожидании реквизитов.
Готовясь к 2027 году, закладывайте в финансовую модель два главных риска: вероятную отмену моратория на синхронную уплату налогов и переход на новые правила калькулирования себестоимости по ПП № 874.
Советы от эксперта
Чтобы минимизировать риски при работе со спецсчетами ГОЗ и счетами УФК, придерживайтесь следующих правил:
Проводите аудит контракта до подписания. Убедитесь, что в тексте корректно прописаны условия выплаты аванса, порядок возмещения понесенных расходов и алгоритм перечисления вашей законной прибыли на обычный расчетный счет.
Готовьте кооперацию заранее. Многие коммерческие поставщики отказываются работать через ОБС или УФК из-за страха перед контролем. Как только вы поняли, какой режим вам предписан, сразу начинайте искать лояльных контрагентов, готовых открыть аналогичные счета.
Не откладывайте настройку ПО. Если вам предстоит работа с УФК, процесс получения специальных ЭЦП, установки СКЗИ (КриптоПро) и настройки доступа к ГИИС «Электронный бюджет» может занять от одной до трёх недель. Начинайте этот процесс параллельно с подписанием контракта.
Внедряйте раздельный учет с первого дня. Не ждите поступления аванса. Учетная политика, приказы о распределении накладных расходов и настройка 1С должны быть готовы до того, как вы совершите первую операцию по контракту.
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Работа с гособоронзаказом и казначейским сопровождением требует специфических знаний, которых часто нет у штатных бухгалтеров и юристов. Ошибки здесь стоят дорого: от блокировки платежей до административной и уголовной ответственности.
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Санкционирование платежей (УФК) и работа с ОБС: Возьмем на себя подготовку Сведений о направлениях расходования, поможем сформировать пакет обосновывающих документов так, чтобы казначейство или банк пропустили платеж с первого раза.
Постановка раздельного учета: Настроим учетную политику и базу 1С в строгом соответствии с требованиями 275-ФЗ, приказом № 334 и новыми правилами калькулирования себестоимости.
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