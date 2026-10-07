ОБС или лицевой счет в УФК: как исполнителю выбрать схему расчетов по ГОЗ

Исполнители гособоронзаказа на старте работы часто сталкиваются с дилеммой: заказчик требует открыть «счет в казначействе» или «отдельный счёт в банке». Возникает иллюзия выбора. Кажется, что подрядчик может взвесить плюсы и минусы, а затем определить удобный для себя формат.

Это главный миф. Режим расчётов жестко задают закон и условия контракта. Подрядчик ничего не выбирает — он исполняет предписанное. Цель этой статьи — научить вас читать требования заказчика, понимать, какая схема вам предписана, и заранее готовить бизнес к жёстким правилам контроля.