ОБС оплата: что можно и нельзя списывать с ОБС согласно 275-ФЗ

Отдельный банковский счет (ОБС) существенно отличается от стандартного расчетного — он функционирует в режиме строгого контроля. Каждый платёж подвергается тщательной проверке уполномоченного банка, и в случае отклонения от регламента статьи 8.3 закона № 275-ФЗ, будет заблокирован. Ошибка в одном поле платежного поручения — и деньги зависают, контрагент остаётся без оплаты, а выполнение контракта приостанавливается.
Основополагающие принципы работы ОБС базируются на трёх ключевых положениях: обязательное присутствие идентификатора госконтракта (ИГК) при проведении операций, возможность перечисления средств исключительно на специальные счета (с определёнными исключениями) и соблюдение запретов, установленных статьёй 8.4.
Эти три правила — фундамент, без понимания которого невозможно работать со счётом по гособоронзаказу.
Три правила режима ОБС: фундамент статьи 8.3
Регламент отдельного счёта регулируется частью 1 статьи 8.3 275-ФЗ и состоит из трёх взаимосвязанных требований.
Первое правило: обязательное указание ИГК в платёжных документах.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 8.3, в каждом платежном поручении должен быть указан ИГК. Без него банк платёж не пройдёт. Из правила есть исключения: оплата по регулируемым тарифам (подпункты «б» и «б.1») и расходы в рамках лимита «иных расходов» (подпункт «з») — для этих операций ИГК не нужен. На практике это означает, что налоги можно платить с ОБС без указания идентификатора, а вот расчеты с поставщиком внутри кооперации — строго с ИГК.
Второе правило: целевое назначение платежей.
Пункт 2 части 1 статьи 8.3 предписывает перечислять деньги на другие отдельные счета участников кооперации. Списание на обычные расчетные счета допускается только в случаях, прямо перечисленных в подпунктах от «а» до «з». Всё, что не укладывается в этот закрытый перечень, банк отклоняет.
Третье правило: соблюдение запретов.
Пункт 3 части 1 статьи 8.3 отсылает к статье 8.4, где перечислены шестнадцать групп операций, которые нельзя проводить по ОБС ни при каких условиях.
Дополнительное ограничение установлено частью 4 статьи 8.3: начисление процентов на остаток средств по ОБС не предусмотрено. Денежные средства на счете находятся в ожидании целевого использования без возможности дополнительного дохода.
Что можно списывать с ОБС: разбор подпунктов «а»–«з» статьи 8.3
Утверждённый перечень исключений из правила «только на отдельный счёт» включает восемь подпунктов. У каждого — свои условия и ограничения.
Налоги и сборы (пп. «а»). НДФЛ, страховые взносы, НДС, налог на прибыль, таможенные платежи — всё, что направляется в бюджетную систему РФ, можно платить с ОБС без ограничения по сумме. ИГК не требуется. Однако нужно учитывать техническое ограничение: согласно указанию Банка России № 5300-У, банк вправе приостановить операцию, если суммарные налоговые платежи превысили половину цены контракта.
Товары и услуги по регулируемым ценам (пп. «б»). Оплата товаров, работ и услуг, цены на которые подлежат государственному регулированию— водоснабжение, теплоснабжение, газ по утверждённым тарифам. Перечень формирует Правительство РФ. ИГК не нужен.
Пример: платёж за водоснабжение производственного цеха по тарифу, установленному региональной комиссией, проходит на расчётный счёт поставщика без проблем.
Электроэнергия (пп. «б.1»). Выделен в отдельный подпункт. Оплата электрической энергии, поставляемой по ценам, рассчитанным в установленном порядке.
Пример: предприятие ОПК оплачивает электроэнергию для сборочного цеха, задействованного в исполнении контракта, — платёж проходит на расчётный счёт энергосбыта.
Прибыль после исполнения контракта (пп. «в»). Перечисление прибыли на расчётный счёт организации разрешается после того, как контракт исполнен и акт приёмки представлен в банк. Обязательное условие: размер прибыли должен быть прямо предусмотрен в контракте или дополнительном соглашении.
Эксперты KaznaHelp рекомендуют фиксировать сумму прибыли в рублях, а не в процентах — это исключает споры с банком о размере выплаты.
Прибыль при частичном исполнении (пп. «г»). Для головного исполнителя: если результат частичного исполнения принят госзаказчиком, прибыль можно вывести в согласованном размере. Госзаказчик при этом уведомляет банк о размере прибыли, который он согласовал.
Расчеты с иностранными исполнителями (пп. «д»). Головной исполнитель составляет перечень зарубежных контрагентов по сопровождаемой сделке, согласовывает его с госзаказчиком и передаёт в банк. Валюту с отдельного банковского счета купить не получится. После всех согласований, банк переводит необходимую сумму на расчетный счет исполнителя и оттуда он уже приобретает валюту и оплачивает иностранному поставщику.
Схема такая:
Формирование перечня. Головной исполнитель ООО «Трейдпром» составляет список иностранных участников кооперации и включает туда иностранного поставщика с полными реквизитами.
Согласование с заказчиком. Перечень передают госзаказчику — он проверяет, утверждает и направляет документ в уполномоченный банк.
Перевод с ОБС. После согласования банк разрешает списать средства с отдельного банковского счёта — но только на расчётный счёт ООО «Трейдпром», не напрямую иностранцу.
Конвертация и платёж. Компания покупает валюту на расчётном счёте и переводит деньги иностранному поставщику.
Компенсация расходов на формирование запаса (пп. «е», «е.1», «е.2»). Три варианта возмещения затрат, понесенных из собственных средств:
пп. «е» — для головного исполнителя в ходе исполнения госконтракта. Условие о компенсации прописывается в контракте, обоснованность фактических расходов подтверждается банку.
пп. «е.1» — для исполнителя после исполнения контракта. Требуется акт приёмки, представленный в банк.
пп. «е.2» — для исполнителя с длительным технологическим циклом. Компенсация в пределах цены контракта, подтверждение обоснованности — банку.
Пример: исполнитель закупил сырьё за собственные средства до получения аванса по контракту. Если в контракте с заказчиком предусмотрено условие о возмещении и, что важно, – размер возмещения, он представляет в банк накладные, договоры закупки, счета, платежные поручения — и получает компенсацию с ОБС на расчётный счёт.
Отсылка к разрешённым операциям статьи 8.4 (пп. «ж»). Этот подпункт работает как «мост»: он разрешает проводить с ОБС операции, которые упомянуты в подпунктах 2, 3, 9 и 10 статьи 8.4. Речь идёт о возврате целевого кредита, зарплате и компенсациях, исполнительных документах ограниченных категорий.
«Иные расходы» (пп. «з»). Универсальный канал для трат, связанных с исполнением контракта, но не подходящих ни под один из предыдущих подпунктов. Аренда производственного помещения, канцтовары, услуги связи, консультационные услуги — всё, что связано с ГОЗ. Сумма ограничена лимитом, ИГК не требуется. Подтверждение связи с контрактом — через первичные документы: договоры, акты, накладные.
Пример: договор с поставщиком товара или услуг на небольшую сумму, поставка разовая и при этом поставщик не планирует открывать ОБС. В данном случае для того, чтобы поставка по контракту шла без перебоев, связанных с поиском поставщиков, согласных работать с ОБС, можно оплатить на расчетный счет.
Новелла: п. 2.1 ч. 1 ст. 8.3 — единовременное списание при переводе ОБС в другой уполномоченный банк. Введена Федеральным законом от 04.07.2026 № 232-ФЗ. Применяется при отзыве лицензии у банка: деньги уходят одним платежом на отдельный счёт в новом уполномоченном банке.
Лимит «иных расходов» по пп. «з»: как рассчитывается в 2026–2027
Базовая сумма — 5 млн рублей в месяц. Установлена с 12 декабря 2023 года Федеральным законом от 12.12.2023 № 590-ФЗ, который унифицировал лимит: до этого головные исполнители имели 5 млн, а обычные исполнители — лишь 3 млн.
Индексация: с 1 января 2024 года лимит ежегодно увеличивается на величину ИПЦ (в среднем за год) из прогноза социально-экономического развития РФ, одобренного Правительством.
В 2026 году лимит 5 млн. 255 тыс. рублей в месяц (для всех исполнителей ГОЗ).
В 2025 году лимит составлял 5 млн. 290 тыс. рублей в месяц.
В 2024 году лимит составлял 5 млн. 360 тыс. рублей в месяц.
На сайте Минэкономразвития можно найти актуальную информацию о ИПЦ (в среднем за год) и рассчитать лимит на 2027, 2028 год и так далее.
Ключевое правило: лимит применяется к каждому отдельному счёту, а не к организации. Если у компании два контракта и два ОБС — месячный лимит действует на каждый счёт отдельно. Это подтверждается практикой уполномоченных банков.
На что можно тратить: аренда производственных помещений, канцтовары, услуги связи, консультационные и юридические услуги — всё, что связано с ГОЗ, но не подпадает под другие подпункты. Подтверждение связи с ГОЗ — первичными документами: накладные, акты, договоры.
Зарплата с ОБС: мораторий и его продление
Базовое правило закреплено в пункте 3 статьи 8.4: перечисление физическим лицам с ОБС допускается только в виде оплаты труда, гарантий и компенсаций по Трудовому кодексу (за исключением компенсаций проезда и найма жилья), а также сервитутов и компенсаций за снос. При этом выплата зарплаты возможна только при одновременном перечислении НДФЛ и страховых взносов.
Проблема возникла с переходом на единый налоговый платеж в 2023 году. После введения ЕНП налоги зачисляются на единый налоговый счет, а не перечисляются отдельными поручениями «в момент зарплаты». Требование закона об одновременной уплате стало технически невыполнимым.
Законодатель реагирует серией мораториев. Законы № 519-ФЗ, 590-ФЗ, 415-ФЗ и 406-ФЗ последовательно приостанавливали требование одновременной уплаты в 2023, 2024, 2025 и 2026 годах. Федеральный закон от 04.11.2025 № 406-ФЗ продлил приостановление до 31 декабря 2026 года включительно.
На практике это значит: банк проводит платёжку на зарплату без подтверждения уплаты налогов. Обязанность платить НДФЛ и взносы не отменяется — снимается лишь условие «одновременности».
Риск на 2027 год: мораторий пока не продлён на 2027. В разработке — эксперимент по выплате зарплаты при отсутствии недоимки по НДФЛ и взносам вместо требования одновременной уплаты. Если до конца 2026 года законопроект не будет принят, с 1 января 2027 года формально восстановится требование, которое невозможно выполнить в режиме ЕНП. Это нужно мониторить.
Что нельзя списывать с ОБС: 16 групп запретов статьи 8.4
Статья 8.4 содержит шестнадцать групп операций, запрещенных по отдельному счету. Разберем каждую с исключением, если оно есть.
Выдача ссуд, займов, кредитов (п. 1). Без исключений. Нельзя выдать заём с ОБС даже другому участнику кооперации.
Возврат займов, кредитов и процентов (п. 2). Исключение: возврат целевого кредита, согласованного с госзаказчиком и перечисленного уполномоченным банком или иной кредитной организацией для исполнения контракта. Также — возврат кредита при переводе сопровождаемой сделки в другой банк (новелла 232-ФЗ).
Перечисление физическим лицам (п. 3). Исключения: зарплата (с условием об уплате налогов — см. мораторий), гарантии и компенсации по ТК РФ (кроме проезда и найма жилья), сервитуты и компенсации за снос на основании уведомления госзаказчика.
Формирование уставного капитала других юрлиц (п. 4). Без исключений.
Благотворительность и пожертвования (п. 5). Без исключений.
Приобретение иностранной валюты (п. 6). Без исключений.
Покупка ценных бумаг, векселей (п. 7). Без исключений.
Приобретение драгметаллов и монет (п. 8). Без исключений.
Исполнение исполнительных документов (п. 9). Исключения: возмещение вреда жизни и здоровью, выходные пособия и оплата труда, взыскания в доход РФ.
Депозиты и иные финансовые инструменты (п. 10). Без исключений.
Предоставление гарантий обеспечения обязательств (п. 11). Без исключений.
Уступка права требования (цессия) (п. 12). Без исключений.
ВзаимозачетыВзаимозачёты (п. 13). Без исключений.
Электронные денежные средства (п. 14). Без исключений.
Списание на иные счета (п. 15). Исключения: возврат ошибочных зачислений (по заявлению владельца счёта), возврат собственных средств в сумме не более ранее зачисленной.
Любые операции по счёту переводимой сделки (п. 16). Новелла 232-ФЗ от 04.07.2026. Запрет вступает в силу со дня решения Правительства об исключении банка из уполномоченных или по истечении 60 календарных дней. Исключения: единовременное списание при закрытии счёта в связи с переводом в другой банк; единовременное списание на счёт опорного банка ОПК.
Серая зона: операции под особым контролем
Некоторые операции формально проходят по режиму ОБС, но банк и контролирующие органы обращают на них особое внимание. Вот типичные «серые зоны» и рекомендации, как с ними работать.
Покупка основных средств. Станок, который задействован в производстве по контракту, — можно оплатить с ОБС: на отдельный счёт поставщика в кооперации с ИГК либо через лимит «иных расходов». Станок «про запас», не привязанный к контракту, — нельзя. Банк может запросить производственный план или спецификацию, подтверждающую, что оборудование используется в гособоронзаказе.
Капремонт. Ремонт цеха, задействованного в исполнении контракта, — можно через лимит «иных расходов». Ремонт офиса, не связанного с ГОЗ, — нельзя. Если цех используется частично для гособоронзаказа и частично для коммерческой деятельности — возмещается только доля, приходящаяся на ГОЗ.
Командировки. Суточные и компенсации работнику — можно как гарантии и компенсации по ТК РФ (п. 3 ст. 8.4). Но проезд и найм жилья из этого перечня исключены. Их оплачивают юридическому лицу — транспортной компании, гостинице — через лимит «иных расходов» по подпункту «з».
Аренда. Если цех используется для ГОЗ — можно через лимит «иных расходов». Если арендуется помещение, используемое частично, — только доля, приходящаяся на гособоронзаказ, с расчётом пропорции.
Консультационные и маркетинговые услуги — под особым контролем. Банк может запросить договор, акт и пояснение, как именно услуга связана с исполнением контракта.
Эксперты KaznaHelp рекомендуют заранее готовить обоснование в сопроводительном письме к платежному поручению.
Премии руководству. Выплата премии с ОБС проверяется на экономическую обоснованность. Если премия не предусмотрена системой оплаты труда или не связана с результатами по ГОЗ — банк вправе приостановить операцию по критериям указания Банка России № 5300-У.
Вывод прибыли и компенсация собственных расходов
Деньги на отдельном банковском счете не принадлежат компании «по умолчанию» — они целевые: пришли под конкретный контракт, и потратить их можно только по правилам 275‑ФЗ. Но закон всё же предусматривает два рабочих канала, чтобы бизнес реально получил доход и возместил свои затраты: вывод прибыли и компенсацию расходов на формирование запаса.
Для исполнителя это не «бонус», а часть экономики контракта: прибыль закладывается в цену, а компенсация собственных средств нужна, чтобы не замораживать оборотные деньги на этапе авансирования поставщиков. При этом банк строго контролирует оба механизма: размер выплат должен быть прописан в контракте или допсоглашении, а обоснование — подтверждено документами. Любая попытка вывести деньги «впрок» или без привязки к этапу исполнения будет заблокирована.
Ниже — как легально использовать оба канала, какие подводные камни учесть и на что обратить внимание в 2026–2027 годах.
Прибыль (пп. «в», «г» ст. 8.3). После исполнения контракта или этапа и представления акта приемки в банк прибыль переводится на расчетный счет организации. Размер прибыли должен быть указан в контракте или допсоглашении. Есть техническое ограничение: согласно указанию Банка России № 5300-У, банк вправе приостановить операцию, если перечисляемая сумма превышает 20% от цены контракта. Это не гарантированная маржа, а потолок разового вывода через подпункты «в» и «г».
Компенсация (возмещение) произведенных расходов (пп. «е»–«е.2» ст. 8.3). Если исполнитель сформировал запас за свой счёт до или в ходе контракта, он может компенсировать затраты с ОБС. Условие о компенсации, а также ее сумма должны быть прописаны в контракте. Обоснованность расходов подтверждается банку: накладные, договоры закупки, платежные документы, счета.
Если компания перечислила свои деньги на ОБС — например, для авансирования поставщика — она может вернуть их на тот же расчетный счет в сумме не более ранее зачисленной. Дополнительных условий в контракте не требуется.
Закрытие ОБС: послабления режима
Пока контракт исполняется, отдельный счёт живёт по жёстким правилам — ИГК, закрытый перечень, шестнадцать запретов. Но у режима есть логичный финал: когда контракт завершен, ограничения снимаются. А с 2026 года появилось и второе основание для послабления — отзыв лицензии у уполномоченного банка. В обоих случаях остаток можно вывести единовременным платежом, но условия разные, и путать их нельзя.
Часть 2 статьи 8.3: после получения банком от госзаказчика уведомления об исполнении контракта режимные ограничения снимаются. Остаток перечисляется на расчетный счет организации без ограничений.
Часть 2.1 (новелла 232-ФЗ от 04.07.2026): при исключении банка из категории уполномоченных счета закрываются без заявления исполнителя. Введен механизм единовременного списания при переводе ОБС в другой уполномоченный банк. Для этой операции сняты ограничения со стороны ФНС, ФССП и таможни — деньги уходят одним платежом на новый счёт.
Изменения 2026 года и задел на 2027
Закон № 232-ФЗ от 04.07.2026 (вступил в силу 04.08.2026). Введены статьи 8.9–8.13 275-ФЗ — механизм автоперевода ОБС при отзыве лицензии у уполномоченного банка. Пункт 16 статьи 8.4 блокирует любые операции по счёту в таком банке, кроме единовременного перевода в новый банк. Появилось понятие опорного банка ОПК — финансовой организации, через которую проходит перевод.
Закон № 406-ФЗ от 04.11.2025 (вступил в силу 15.11.2025). Мораторий на одновременную уплату НДФЛ и взносов при выплате зарплаты продлён до 31.12.2026. На 2027 год — не продлён.
Постановление Правительства № 874 от 13.07.2026 (вступает в силу 01.01.2027). Новые правила калькулирования себестоимости по ГОЗ. Введены единая номенклатура статей калькуляции (коды 0100–1700), позаказный и попередельный методы, разделение расходов на прямые и косвенные, две новые формы отчётности — отчёт о фактических затратах и справка по распределению.
Параллель с ФСБУ 10/2026 «Расходы»: постановление № 874 не подменяет бухгалтерский стандарт, но требует сопоставимости данных. Влияние на ОБС прямое — корректное калькулирование обеспечивает обоснованность платежа с отдельного счёта. Неверное распределение косвенных расходов создаёт риск исключения затрат из себестоимости, пересмотра цены и, как следствие, проблем с выводом прибыли.
Приказ Казначейства № 14н от 22.06.2026 (вступил в силу 01.09.2026). Новый порядок открытия лицевых счетов для казначейского сопровождения: карточка контракта формируется только в ГИИС «Электронный бюджет», ускоренный возврат документов, новые правила закрытия. Касается казначейского режима, но исполнителям ГОЗ важно учитывать эти изменения для полноты картины.
Прогноз на 2027:
Возможное продление моратория по зарплате — следить за законопроектом об эксперименте.
Очередная индексация лимита «иных расходов».
Переход на новые правила калькулирования себестоимости с 01.01.2027.
Ответственность за нарушение режима ОБС
Ошибка с отдельным счетом — это не просто заблокированный платёж и звонок из банка. За проведение запрещенной операции или необоснованное списание предусмотрена административная и уголовная ответственность. Причем санкции могут применяться и к руководству предприятия, и к главбуху, и к самому банку.
Контролирующие органы не ограничиваются выездными проверками ФАС. Прокуратура и Следственный комитет активно используют данные банковского контроля и казначейского сопровождения. С 2025 года КоАП пополнился консолидированной статьёй 7.30.3, объединившей несколько прежних составов, а уголовная ответственность за нарушения в сфере ГОЗ предусматривает реальные сроки — до 10 лет.
Нарушение
Наказание
Незаконные операции по сопровождаемым счетам (ч. 12)
Штраф на должностных лиц: 100 000–1 000 000 ₽
Включение в себестоимость затрат, не связанных с ГОЗ, при излишнем доходе свыше 1 млн ₽ (ч. 9)
Штраф на юрлицо: 3 000 000–5 000 000 ₽
Уголовная. Статьи 201.1 и 285.4 УК РФ — злоупотребление полномочиями при выполнении ГОЗ. Наказание — до 8 лет лишения свободы; при тяжких последствиях — до 10. Статьи 201.2 и 285.5 УК РФ построены на административной преюдиции: уголовная ответственность наступает, если лицо ранее подвергалось административному наказанию по ч. 6 или 7 ст. 7.30.3 КоАП и повторно нарушает условия контракта.
Уполномоченный банк, проводящий запрещенную операцию, также несет ответственность.
Чек-лист перед каждым платежом с ОБС:
Указан ли ИГК в платежном поручении? Если операция по пп. «б», «б.1» или «з» ст. 8.3 275-ФЗ — ИГК не требуется.
Получатель — на отдельный счёт? Если да, платёж проходит по базовому правилу.
Если получатель на иной счет — подпадает ли платёж под один из пп. «а»–«з» ст. 8.3 275-ФЗ?
Не попадает ли операция под запреты ст. 8.4 275-ФЗ? Если да — даже не пытайтесь.
Если платеж по пп. «з» — не превышен ли месячный лимит «иных расходов» (в 2026 году — около 5,255 млн ₽ на каждый счёт)?
Если зарплата — мораторий действует до 31.12.2026. С 01.01.2027 — следить за продлением.
Подтверждение связи с ГОЗ — в первичных документах. Банк может запросить в любой момент.
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