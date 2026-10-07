ОБС оплата: что можно и нельзя списывать с ОБС согласно 275-ФЗ

Что можно списывать с ОБС: разбор подпунктов «а»–«з» статьи 8.3

Утверждённый перечень исключений из правила «только на отдельный счёт» включает восемь подпунктов. У каждого — свои условия и ограничения.

Налоги и сборы (пп. «а»). НДФЛ, страховые взносы, НДС, налог на прибыль, таможенные платежи — всё, что направляется в бюджетную систему РФ, можно платить с ОБС без ограничения по сумме. ИГК не требуется. Однако нужно учитывать техническое ограничение: согласно указанию Банка России № 5300-У, банк вправе приостановить операцию, если суммарные налоговые платежи превысили половину цены контракта.

Товары и услуги по регулируемым ценам (пп. «б»). Оплата товаров, работ и услуг, цены на которые подлежат государственному регулированию— водоснабжение, теплоснабжение, газ по утверждённым тарифам. Перечень формирует Правительство РФ. ИГК не нужен.

Пример: платёж за водоснабжение производственного цеха по тарифу, установленному региональной комиссией, проходит на расчётный счёт поставщика без проблем.

Электроэнергия (пп. «б.1»). Выделен в отдельный подпункт. Оплата электрической энергии, поставляемой по ценам, рассчитанным в установленном порядке.

Пример: предприятие ОПК оплачивает электроэнергию для сборочного цеха, задействованного в исполнении контракта, — платёж проходит на расчётный счёт энергосбыта.

Прибыль после исполнения контракта (пп. «в»). Перечисление прибыли на расчётный счёт организации разрешается после того, как контракт исполнен и акт приёмки представлен в банк. Обязательное условие: размер прибыли должен быть прямо предусмотрен в контракте или дополнительном соглашении.

Эксперты KaznaHelp рекомендуют фиксировать сумму прибыли в рублях, а не в процентах — это исключает споры с банком о размере выплаты.

Прибыль при частичном исполнении (пп. «г»). Для головного исполнителя: если результат частичного исполнения принят госзаказчиком, прибыль можно вывести в согласованном размере. Госзаказчик при этом уведомляет банк о размере прибыли, который он согласовал.

Расчеты с иностранными исполнителями (пп. «д»). Головной исполнитель составляет перечень зарубежных контрагентов по сопровождаемой сделке, согласовывает его с госзаказчиком и передаёт в банк. Валюту с отдельного банковского счета купить не получится. После всех согласований, банк переводит необходимую сумму на расчетный счет исполнителя и оттуда он уже приобретает валюту и оплачивает иностранному поставщику.

Схема такая:

Формирование перечня. Головной исполнитель ООО «Трейдпром» составляет список иностранных участников кооперации и включает туда иностранного поставщика с полными реквизитами.

Согласование с заказчиком. Перечень передают госзаказчику — он проверяет, утверждает и направляет документ в уполномоченный банк.

Перевод с ОБС. После согласования банк разрешает списать средства с отдельного банковского счёта — но только на расчётный счёт ООО «Трейдпром», не напрямую иностранцу.

Конвертация и платёж. Компания покупает валюту на расчётном счёте и переводит деньги иностранному поставщику.

Компенсация расходов на формирование запаса (пп. «е», «е.1», «е.2»). Три варианта возмещения затрат, понесенных из собственных средств:

пп. «е» — для головного исполнителя в ходе исполнения госконтракта. Условие о компенсации прописывается в контракте, обоснованность фактических расходов подтверждается банку.

пп. «е.1» — для исполнителя после исполнения контракта. Требуется акт приёмки, представленный в банк.

пп. «е.2» — для исполнителя с длительным технологическим циклом. Компенсация в пределах цены контракта, подтверждение обоснованности — банку.

Пример: исполнитель закупил сырьё за собственные средства до получения аванса по контракту. Если в контракте с заказчиком предусмотрено условие о возмещении и, что важно, – размер возмещения, он представляет в банк накладные, договоры закупки, счета, платежные поручения — и получает компенсацию с ОБС на расчётный счёт.

Отсылка к разрешённым операциям статьи 8.4 (пп. «ж»). Этот подпункт работает как «мост»: он разрешает проводить с ОБС операции, которые упомянуты в подпунктах 2, 3, 9 и 10 статьи 8.4. Речь идёт о возврате целевого кредита, зарплате и компенсациях, исполнительных документах ограниченных категорий.

«Иные расходы» (пп. «з»). Универсальный канал для трат, связанных с исполнением контракта, но не подходящих ни под один из предыдущих подпунктов. Аренда производственного помещения, канцтовары, услуги связи, консультационные услуги — всё, что связано с ГОЗ. Сумма ограничена лимитом, ИГК не требуется. Подтверждение связи с контрактом — через первичные документы: договоры, акты, накладные.

Пример: договор с поставщиком товара или услуг на небольшую сумму, поставка разовая и при этом поставщик не планирует открывать ОБС. В данном случае для того, чтобы поставка по контракту шла без перебоев, связанных с поиском поставщиков, согласных работать с ОБС, можно оплатить на расчетный счет.

Новелла: п. 2.1 ч. 1 ст. 8.3 — единовременное списание при переводе ОБС в другой уполномоченный банк. Введена Федеральным законом от 04.07.2026 № 232-ФЗ. Применяется при отзыве лицензии у банка: деньги уходят одним платежом на отдельный счёт в новом уполномоченном банке.