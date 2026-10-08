Казначейские проверки и как к ним подготовиться в 2027 году: Полное руководство

Вместо заключения: как перестать бояться казначейства

Казначейский контроль давно перестал быть формальностью. В 2026 году это жесткая, автоматизированная система, которая видит каждый ваш рубль. Алгоритмы интегрированы с налоговой, риски подсвечиваются автоматически, а проверяющим даже не всегда нужно выезжать к вам в офис, чтобы найти нарушения.

Надежда на «авось» или на то, что штатный бухгалтер «как-нибудь разберется», здесь обходится слишком дорого. Ошибка в платежке, неверно оформленная накладная или случайное смешение коммерческих и бюджетных денег — и вот вы уже получаете акт с многомиллионным штрафом, а ваши счета блокируют.

Пройти проверку без потерь можно только одним способом — быть к ней готовым еще до того, как вы получили первые деньги по госконтракту. Идеальный порядок в документах, грамотный раздельный учет и понимание логики проверяющих — это не роскошь, а базовое условие выживания при работе с бюджетом.

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