Казначейские проверки и как к ним подготовиться в 2027 году: Полное руководство

Государственный финансовый контроль трансформировался. Если раньше Федеральное казначейство проводило выборочные ревизии, то к 2027 году ведомство окончательно закрепило за собой статус тотального финансового фильтра. Единая цифровая среда, автоматический риск-анализ и межведомственный обмен данными с ФНС и Росфинмониторингом не оставляют бизнесу пространства для учетных ошибок.
В этом материале эксперты компании KaznaHel подробно разберут архитектуру казначейского контроля, актуальные требования законодательства и дадут четкий алгоритм защиты бизнеса от блокировок, штрафов и расторжения контрактов.
Архитектура контроля: три уровня защиты бюджета
Казначейство контролирует целевое расходование средств непрерывно. Понимание этой многослойности — ключ к успешному прохождению любых проверок.
Предварительный контроль (Санкционирование). Осуществляется до списания денег с лицевого счета. Инспектор сверяет каждое платежное поручение со Сведениями об операциях, кодами направлений расходования и первичными документами.
Текущий контроль (Казначейский мониторинг). Регламентирован ст. 242.13-1 БК РФ. Ведомство при открытии счета и при каждой операции проверяет участника и его контрагентов по перечням (террористические списки, санкции, банкротство, дисквалификация руководителя) и классификатору признаков финансовых нарушений (приказ Минфина № 80н). С 1 сентября 2026 года (ПП РФ № 941) казначейство применяет пять мер реагирования: отказ в открытии счета, приостановление открытия, запрет операций по счету, отказ в конкретной операции, возврат документов. Решение о дальнейших действиях принимает ГРБС или прямой участник системы казначейских платежей.
Последующий контроль (Проверки). Регламентирован ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ. Это глубокий аудит уже совершенных расходов, оценка раздельного учета и достоверности отчетности.
Новый формат — Контрольный мониторинг. Согласно п. 7 ст. 267.1 БК РФ и Постановлению Правительства РФ № 875, объект может заключить соглашение о добровольном допуске казначейства к своим информационным системам. Пока действует такой мониторинг, плановые проверки и ревизии не назначаются, а вместо актов выносится «мотивированное мнение».
Виды казначейских проверок и жесткие сроки
Порядок контрольных мероприятий строго регламентирован федеральными стандартами. Инспектор не вправе выходить за рамки утвержденной программы.
Камеральная проверка. Проводится по месту нахождения ТОФК без выезда к исполнителю. Контролеры анализируют отчетность и данные из ГИИС «Электронный бюджет». Срок — не более 30 рабочих дней (п. 18 Приказа ФК № 43н в ред. № 12н).
Выездная проверка. Инспекторы работают на территории компании: осматривают объекты (с фото- и видеофиксацией), изымают документы, инициируют встречные проверки контрагентов. Базовый срок — до 40 рабочих дней (допускается продление максимум на 30 дней).
Проверка при расширенном сопровождении. Включает предварительный контроль платежей и обязательный выезд на объекты капитального строительства. Срок осмотра стройплощадки — до 10 рабочих дней. С 1 января 2026 года (Постановление Правительства РФ № 2053) действует жесткий регламент сверки перечней строительных материалов и оборудования.
Что именно ищет инспектор: предмет контроля
При аудите контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ (ГОЗ) проверяющие фокусируются на четырех блоках:
Целевое использование средств. Деньги должны идти строго на исполнение конкретного контракта. Оплата не целевых нужд, перевод средств по заявленному коду или вывод денег без оснований — прямое нарушение.
Раздельный учет. Обязательное требование для участников казначейского сопровождения ((ст. 8 275-ФЗ, Приказы Минфина № 210н / № 334н; порядок проверок — Приказ ФК № 43н / № 12н) ). Доходы и расходы по каждому госконтракту должны быть обособлены в бухгалтерском учете.
Обоснованность платежей и РКМ. Контролеры проверяют расчетно-калькуляционные материалы (особенно в ГОЗ), соответствие цен рынку, наличие смет и заключений госэкспертизы.
Достоверность данных в ГИИС. Анализируется информация в системе «Электронный бюджет» и на bus.gov.ru (Постановление Правительства РФ № 658 ). Неполные сканы, «битые» файлы или некорректные ЭЦП трактуются как нарушение.
Классификатор рисков и цена ошибки
С 2026 года действует обновленный классификатор признаков финансовых нарушений (Приказ Минфина № 80н). Казначейство автоматически приостановит операции, если выявит:
Наличие дисквалифицированного руководителя или статус иноагента.
Переводы в юрисдикции, игнорирующие требования ФАТФ.
Долю налоговых и страховых выплат, превышающую 50% от цены контракта.
Превышение фонда оплаты труда (ФОТ) более чем на 50% от стоимости договора.
Ошибки в идентификационном коде закупки (ИКЗ) или отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
Штрафные санкции
Последствия нарушений бьют по бюджету компании моментально:
Не целевое расходование (ст. 15.14 КоАП РФ): штраф на юрлиц от 5% до 25% суммы не целевого расхода; на должностных лиц — от 20 000 до 50 000 рублей или дисквалификация до 3 лет; принудительный возврат средств в бюджет; при крупном размере (свыше 1,5 млн руб.) — риск уголовной ответственности для должностного лица по ст. 285.1 УК РФ.
Отсутствие раздельного учета (ст. 15.37.1 КоАП РФ): самостоятельный состав правонарушения, влекут штраф на должностных лиц от 10 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 5% до 10% цены контракта (но не более 500 000 рублей). .
Технические ошибки в ЕИС (по 44-ФЗ): штраф 30 000 ₽ на должностное лицо и 100 000 ₽ на юридическое.
Крайние меры: полная блокировка счетов, расторжение контракта и внесение в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
Пошаговый алгоритм: как подготовиться к проверке казначейства в 2027 году
Лучшая защита от претензий ТОФК — внутренний аудит до прихода инспектора.
Шаг 1. Сверка документов («Четыре блока»)
До подачи распоряжений на оплату и перед проверкой убедитесь, что:
Реквизиты совпадают со справочниками (ИГК, код направления, данные контрагента).
Документы не противоречат друг другу (договор, счет, УПД, акт).
Расходы бьются со Сведениями об операциях с целевыми средствами.
Подписи легитимны (МЧД актуальна, полномочия подтверждены).
Шаг 2. Аудит раздельного учета
Проверьте учетную политику: закреплена ли в ней методика раздельного учета. Убедитесь, что в 1С настроены отдельные номенклатурные группы, склады и аналитика по каждому контракту. Восстановите недостающую первичку.
Шаг 3. Подготовка пояснений
Сформируйте внутреннюю пояснительную записку. Опишите логику распределения накладных расходов, обоснуйте привлечение конкретных соисполнителей. Назначьте единого ответственного сотрудника для общения с инспекторами.
Шаг 4. Работа с Актом проверки
По итогам контроля составляется Акт. Если вы не согласны с выводами, закон дает вам право подать мотивированные письменные возражения в течение 5 рабочих дней. Опирайтесь на нормы права и первичные документы. Если казначейство выносит предписание — оно обязательно к исполнению, но его можно обжаловать в досудебном и судебном порядке.
Вместо заключения: как перестать бояться казначейства
Казначейский контроль давно перестал быть формальностью. В 2026 году это жесткая, автоматизированная система, которая видит каждый ваш рубль. Алгоритмы интегрированы с налоговой, риски подсвечиваются автоматически, а проверяющим даже не всегда нужно выезжать к вам в офис, чтобы найти нарушения.
Надежда на «авось» или на то, что штатный бухгалтер «как-нибудь разберется», здесь обходится слишком дорого. Ошибка в платежке, неверно оформленная накладная или случайное смешение коммерческих и бюджетных денег — и вот вы уже получаете акт с многомиллионным штрафом, а ваши счета блокируют.
Пройти проверку без потерь можно только одним способом — быть к ней готовым еще до того, как вы получили первые деньги по госконтракту. Идеальный порядок в документах, грамотный раздельный учет и понимание логики проверяющих — это не роскошь, а базовое условие выживания при работе с бюджетом.
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Частые вопросы по теме (FAQ)
Вопрос: Что казначейство считает не целевым расходом?
Ответ: Любой платеж, не связанный с исполнением госконтракта, не заявленный в утвержденных Сведениях об операциях или проведенный по некорректному коду.
Вопрос: Можно ли возместить на расчетный счет собственные средства, потраченные на госконтракт?
Ответ: Да, но только если в контракте есть разрешение и нет прямого запрета на такое возмещение, а также в системе ГИИС “Электронный бюджет” в карточке контракта проставлены галочки в условиях о возмещении Потребуется подготовить Сведения с кодами возмещения, собрать идеальную первичку, подтверждающую факт оплаты собственными средствами, и провести операцию через ГИИС.
Вопрос: Что делать, если казначейство приостановило платеж?
Ответ: Немедленно выяснить причину (обычно это срабатывание риск-индикаторов по Приказу № 80н (действует с 01 сентября 2026 года) или расхождение в документах). Далее — подготовить письменные пояснения, скорректировать первичку или Сведения и направить их заказчику/в ТОФК в установленный срок. Каждый день простоя грозит пенями за срыв сроков поставки.
Вопрос: Обязательно ли открывать казначейские счета всем субподрядчикам?
Ответ: Зависит от условий контракта, источника финансирования и уровня бюджетирования (субсидия, ГОЗ, региональный бюджет). В ряде случаев мы помогаем клиентам выстроить законную схему расчетов, позволяющую переводить деньги на обычные расчетные счета контрагентов без открытия лицевых счетов в УФК.
Как KaznaHelp защищает ваш бизнес
Команда KaznaHelp возьмет на себя всё: от оперативного открытия лицевого счета до полного сопровождения проверок и общения с контролерами. Мы знаем, куда смотрят ревизоры, какие маркеры риска они ищут и как защитить ваши деньги на каждом этапе.
Казначейское сопровождение не терпит дилетантов. Самостоятельные попытки разобраться в приказах Минфина и настройках ГИИС приводят к заморозке миллионов рублей на счетах.
Команда KaznaHelp с 2014 года берет на себя полное сопровождение госконтрактов, субсидий и ГОЗ. Мы выстраиваем финансовую модель так, чтобы вы прошли любую проверку без единого штрафа.
Что мы делаем под ключ:
Открытие лицевого счета в УФК: за 3 дня вместо стандартных двух недель.
Настройка ГИИС «Электронный бюджет»: устанавливаем ПО, настраиваем ЭЦП и доступы за 2 часа.
Согласование Сведений и платежи: формируем пакеты документов, подбираем правильные коды (в т.ч. группы 9XXX для возмещения), проводим платежи без возвратов.
Раздельный учет и РКМ: ставим методологию учета, готовим расчетно-калькуляционные материалы.
Предпроверочный аудит: находим уязвимости до инспектора, готовим компанию к выездным и камеральным проверкам.
Работая с нами, вы экономите до 80% времени на бюрократию и исключаете риск блокировки целевых средств.
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