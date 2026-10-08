Казначейское сопровождение авансов в 2027 году

Казначейское сопровождение аванса это механизм строгого государственного контроля за целевым расходованием бюджетных средств. Если контракт попадает под казначейское сопровождение (КС), подрядчик получает аванс не на свой привычный расчетный счет в коммерческом банке, а на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства (ТОФК). Распоряжаться этими деньгами свободно нельзя: каждый исходящий платеж проходит процедуру санкционирования. Государство проверяет, действительно ли средства идут на нужды конкретного госконтракта.

В первую очередь эти правила касаются бизнеса — строительных компаний, поставщиков оборудования, IT-интеграторов и производителей, которые исполняют крупные госзаказы, работают с бюджетными учреждениями или получают целевые субсидии.

Небольшой пример:

Компания выиграла тендер на строительство поликлиники за 150 млн рублей и получила аванс 30% (45 млн рублей).

Без казначейского сопровождения подрядчик мог бы получить деньги на обычный счет и временно закрыть ими кассовый разрыв по другому объекту или выплатить премии руководству.

При казначейском сопровождении 45 млн рублей лежат на лицевом счете в ТОФК. Чтобы оплатить партию кирпича, подрядчик предоставляет в Казначейство договор с поставщиком и счет на оплату.

Все зависит от вида платежа:

- при выплате аванса предоставляется договор + счет или счет-договор

- при пост оплате предоставляется договор+счет+УПД.

Ведомство проверяет документы (действительно ли кирпич нужен для этой поликлиники) и только после этого пропускает платеж. Потратить эти деньги на погашение старого кредита или покупку служебного авто не получится.

С 1 января 2027 года завершается действие ряда временных послаблений в сфере госзакупок, что кардинально меняет правила работы с авансами. Мораторий на обязательное использование лицевых счетов истекает, и государство возвращает жесткий контроль за движением каждого рубля предоплаты.

Для главных бухгалтеров и финансовых директоров компаний-подрядчиков возвращение строгих правил означает необходимость пересмотра финансовых моделей контрактов. Эксперты KaznaHelp подготовили детальный разбор: какие авансы попадут под контроль, как они будут двигаться по счетам и что делать с неотработанной предоплатой по новым правилам.