Казначейское сопровождение авансов в 2027 году

Казначейское сопровождение аванса это механизм строгого государственного контроля за целевым расходованием бюджетных средств. Если контракт попадает под казначейское сопровождение (КС), подрядчик получает аванс не на свой привычный расчетный счет в коммерческом банке, а на лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства (ТОФК). Распоряжаться этими деньгами свободно нельзя: каждый исходящий платеж проходит процедуру санкционирования. Государство проверяет, действительно ли средства идут на нужды конкретного госконтракта.
В первую очередь эти правила касаются бизнеса — строительных компаний, поставщиков оборудования, IT-интеграторов и производителей, которые исполняют крупные госзаказы, работают с бюджетными учреждениями или получают целевые субсидии.
Небольшой пример:
Компания выиграла тендер на строительство поликлиники за 150 млн рублей и получила аванс 30% (45 млн рублей).
Без казначейского сопровождения подрядчик мог бы получить деньги на обычный счет и временно закрыть ими кассовый разрыв по другому объекту или выплатить премии руководству.
При казначейском сопровождении 45 млн рублей лежат на лицевом счете в ТОФК. Чтобы оплатить партию кирпича, подрядчик предоставляет в Казначейство договор с поставщиком и счет на оплату.
Все зависит от вида платежа:
- при выплате аванса предоставляется договор + счет или счет-договор
- при пост оплате предоставляется договор+счет+УПД.
Ведомство проверяет документы (действительно ли кирпич нужен для этой поликлиники) и только после этого пропускает платеж. Потратить эти деньги на погашение старого кредита или покупку служебного авто не получится.
С 1 января 2027 года завершается действие ряда временных послаблений в сфере госзакупок, что кардинально меняет правила работы с авансами. Мораторий на обязательное использование лицевых счетов истекает, и государство возвращает жесткий контроль за движением каждого рубля предоплаты.
Для главных бухгалтеров и финансовых директоров компаний-подрядчиков возвращение строгих правил означает необходимость пересмотра финансовых моделей контрактов. Эксперты KaznaHelp подготовили детальный разбор: какие авансы попадут под контроль, как они будут двигаться по счетам и что делать с неотработанной предоплатой по новым правилам.
Пороги казначейского сопровождения: какие авансы под контролем
Перечень контрактов, авансы по которым подлежат казначейскому сопровождению (КС), фиксируется в законе о бюджете (на текущий период — Федеральный закон № 426-ФЗ).
Федеральный уровень
От 10 млн рублей — авансы по контрактам федеральных бюджетных и автономных учреждений (источник — субсидии по ст. 78.1 и 78.2 БК РФ). Важно: этот порог был существенно снижен с 50 млн рублей, что кратно расширило круг контролируемых авансов.
От 100 млн рублей — авансы по классическим госконтрактам (поставка товаров, работы, услуги).
Без лимита по сумме — авансы по контрактам за счет бюджетных инвестиций и субсидий юрлицам (кроме субсидий БУ и АУ).
Свыше 3 млн рублей — расчеты по государственным контрактам с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заключенным в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, а также контрактам, заключаемым в целях их исполнения. Тот же порог распространяется на всю цепочку кооперации: если головной контракт подпадает под казначейское сопровождение, договоры исполнителей и соисполнителей внутри него контролируются при сумме свыше 3 млн рублей.
Свыше 3 млн рублей — расчеты по государственным контрактам в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) и контрактам, заключаемым в их исполнение. Порог применяется к каждому договору в цепочке отдельно, поэтому под сопровождение может попасть даже относительно небольшой субподряд, если он превышает 3 млн рублей. Для ГОЗ режим может быть как базовым (ст. 242.23 БК РФ), так и расширенным (ст. 242.24 БК РФ) — расширенный включается, в частности, при закупке у единственного поставщика на сумму от 100 млн рублей.
Свыше 3 млн рублей — авансовые платежи по контрактам (договорам) исполнителей и соисполнителей, заключаемым в рамках исполнения сопровождаемых госконтрактов, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций, концессионных соглашений и соглашений о ГЧП (МЧП). Источник финансирования — целевые средства, поступившие по этим документам. Иными словами, казначейский контроль «проваливается» на нижние уровни кооперации: как только головной контракт сопровождается, договор соисполнителя на сумму более 3 млн рублей автоматически входит в периметр.
Региональный и муниципальный уровень
Базовый порог — 100 млн рублей — действует для государственных и муниципальных контрактов на обеспечение нужд субъекта РФ или муниципальных нужд.
От 10 млн рублей — контракты и договоры, заключаемые региональными и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями (в 2025 году порог составлял 50 млн рублей — снижение аналогично федеральному уровню).
Свыше 3 млн рублей — контракты с единственным поставщиком по п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, а также контракты, заключаемые в целях их исполнения.
Свыше 3 млн рублей — договоры исполнителей и соисполнителей в рамках сопровождаемых государственных (муниципальных) контрактов, соглашений о субсидиях и бюджетных инвестициях.
С 1 января 2026 года существенно расширен перечень межбюджетных трансфертов (МБТ), попадающих под контроль. Если в 2025 году казначейское сопровождение применялось только к МБТ на софинансирование капитальных вложений, то теперь — ко всем целевым МБТ из федерального бюджета. Если такие трансферты служат источником субсидий региональным или муниципальным учреждениям, порог для контрактов составляет 10 млн рублей.
Регионы и муниципалитеты вправе вводить дополнительные случаи сопровождения собственными нормативными актами — например, распространять КС на отдельные виды контрактов независимо от суммы.
Как аванс движется по цепочке кооперации
Казначейское сопровождение охватывает не только головного исполнителя, но и субподрядчиков. Движение аванса выглядит так (это один из вариантов):
Заказчик перечисляет аванс на лицевой счет участника казначейского сопровождения (УКС), открытый головному исполнителю в территориальном органе Федерального казначейства (ТОФК).
Головной исполнитель привлекает соисполнителя. Если сумма договора с ним составляет 3 млн рублей и более, соисполнитель также обязан открыть лицевой счет в ТОФК.
Аванс соисполнителю перечисляется с лицевого счета головного исполнителя на лицевой счет соисполнителя.
Каждый перевод аванса внутри этой цепочки проходит процедуру санкционирования: Казначейство проверяет документы-основания на соответствие целям контракта.
Упрощенный порядок до 01.01.2027: что изменится
До конца 2026 года действует Федеральный закон от 28.11.2025 № 431-ФЗ. Он юридически приостановил действие отдельных норм ст. 242.23 БК РФ — в частности, об обязательном открытии лицевых счетов поставщикам. Это позволяет перечислять казначейские средства напрямую на расчетные счета поставщиков в коммерческих банках, минуя лицевые счета в ТОФК.
С 1 января 2027 года действие приостановленных норм БК РФ формально возобновляется, и упрощенный механизм прямых платежей должен прекратить работу — все авансы снова пойдут исключительно через лицевые счета.
Однако заранее утверждать, что послабление закончится именно в эту дату, преждевременно. Закон № 431-ФЗ — не первый в своём роде: у него был предшественник, который аналогичным образом вводил временные облегчения, а затем продлевался. Бюджетное законодательство на 2027 год (закон о бюджете и сопутствующие акты) принимается в конце ноября текущего года, и именно тогда станет окончательно ясно, сохранится ли текущая схема, будет ли она продлена или заменена новым механизмом.
На что ориентироваться участникам? Пока закон № 431-ФЗ действует, прямые платежи на расчетные счета поставщиков допустимы и не требуют открытия лицевых счетов. Но закладывать в долгосрочные планы — на 2027 год и далее — упрощённый порядок пока не стоит: решения, принятые по итогам ноябрьского бюджетного цикла, могут изменить правила. Рекомендуется отслеживать публикации Минфина и Федерального казначейства в IV квартале — именно тогда появляются проекты и уточнения, определяющие режим казначейского сопровождения на следующий период.
Строительные авансы: особые условия
Для строительной отрасли предусмотрены специфические механизмы авансирования:
Прямые платежи за стройматериалы. Аванс можно перечислить напрямую на банковский счет поставщика, если материалы и оборудование входят в перечень по постановлению Правительства РФ № 1752. Если заказчиком выступает бюджетное учреждение, закупка должна пройти на организованных торгах (биржа или ЭТП из реестра ФГИС ЦС). Иначе — только на лицевой счет.
Поэтапное авансирование крупных объектов. Для контрактов на строительство и реконструкцию свыше 600 млн рублей действует правило поэтапной выплаты: первый транш — до 30%, повторный (до 70% суммарно) перечисляется только после подтверждения факта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме произведенного первого авансового платежа.
Возврат неотработанного аванса: два разных сценария
Пункт 4.3 ст. 242.23 БК РФ ввел жесткий алгоритм принудительного возврата авансов. Важно различать две ситуации:
При ликвидации юрлица (или прекращении деятельности ИП)
Механизм уже работает с 1 сентября 2026 года. Приказ ФК № 14н утвердил форму обращения госзаказчика. Если подрядчик ликвидируется и не возвращает аванс, заказчик направляет обращение в ТОФК. Казначейство списывает средства в течение 3 рабочих дней.
При расторжении контракта (по соглашению, суду или одностороннему отказу)
Норма вступает в силу с 1 января 2027 года. Однако 3-дневный срок здесь не применяется. Порядок возврата аванса при расторжении должно установить Правительство РФ отдельным постановлением (документ ожидается).
Практические нюансы работы с авансами на лицевых счетах
Перевод расчетов в Казначейство вызывает у подрядчиков ряд практических проблем, главная из которых — налоги.
Аванс и НДС (кассовый разрыв). Уплата НДС с казначейского счета проблематична. Минфин в письме от 26.01.2026 № 03-07-11/4624 указал, что Налоговый кодекс не определяет источники средств для уплаты налогов. Однако средства на лицевом счете носят целевой характер, и возможность уплаты налогов зависит от того, включены ли они в утвержденные заказчиком Сведения о направлениях расходования целевых средств. На практике заказчики часто не согласовывают налоговые платежи в Сведениях — и тогда подрядчику приходится платить авансовый НДС из собственных оборотных средств с обычного расчетного счета. Аванс при этом «заморожен» в Казначействе. Это типичный кассовый разрыв, который нужно закладывать в финансовую модель.
Проценты на остаток. В отличие от коммерческих банков, Казначейство не начисляет проценты на остаток средств на лицевом счете.
Срок зачисления. От момента отправки платежного поручения заказчиком до появления денег на лицевом счете УКС обычно проходит 1–2 рабочих дня. Однако при перечислении аванса соисполнителю потребуется время на санкционирование платежа со стороны ТОФК, что может увеличить срок до 3–5 дней.
Частичный зачет аванса. При частичном выполнении работ и подписании актов (КС-2, УПД) происходит зачет аванса. В системе Казначейства часть целевых средств признается отработанной. После санкционирования подрядчик получает право перечислить свою прибыль или возмещение затрат (в доле, пропорциональной закрытому объему) на свой обычный расчетный счет.
Чек-лист: как подготовиться к авансам-2027
Проверьте новые пороги. Если вы работаете с бюджетными или автономными учреждениями, проверяйте какой лимит будет с января 2027 года.
Уточните условия по НДС и зачету в контракте. Четко пропишите в проекте контракта порядок и пропорции зачета аванса при закрытии промежуточных этапов — от этого зависит скорость вывода прибыли на расчетный счет.
Скорректируйте финмодель. Учтите отсутствие процентов на остаток, заложите дополнительные 3–5 дней на платежи соисполнителям, а главное — предусмотрите свободные оборотные средства на расчетном счете для уплаты НДС с казначейского аванса, а также на увеличенное обеспечение исполнения контракта.
Заранее планируйте открытие лицевых счетов. Планируется, что с 1 января 2027 года прямые платежи на расчетные счета будут недоступны. При полном и корректном комплекте документов ТОФК открывает счет за 5 рабочих дней. Если Казначейство вернет пакет из-за ошибок, процесс может затянуться до 15 рабочих дней и более. Без открытого счета получить аванс невозможно.
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Вывод
Наши прогнозы на 2027 - год может стать точкой невозврата для работы с авансами в госзакупках. Сразу несколько временных механизмов могут прекратить действие: упрощённый порядок прямых платежей на расчетные счета, мораторий на обязательное открытие лицевых счетов, облегчённые лимиты авансирования. На смену ждем полный режим казначейского контроля — с цифровыми контрактами, санкционированием каждого платежа и жестким алгоритмом возврата неотработанной предоплаты. Не будем так категоричны, подождем декабря, как правило большинство законов будут к этому моменту приняты.
Главное, что нужно понять подрядчику: аванс в новой реальности — это не свободные деньги, а целевые средства, которые находятся под непрерывным контролем Казначейства. Финансовая модель контракта должна учитывать три фактора, которые раньше часто игнорировались: кассовый разрыв по НДС, отсутствие процентов на остаток и увеличенное обеспечение исполнения контракта при авансе свыше 30%.
Те, кто начнёт готовиться сейчас — откроет лицевые счета, протестирует документооборот с Казначейством и перестроит учетную политику — встретят 2027 год без кассовых разрывов и штрафов. Те, кто отложит до января, рискует столкнуться с блокировкой платежей, замороженными авансами и штрафами, которые могут съесть маржинальность проекта.
Чем компания KaznaHelp может помочь?
Казначейское сопровождение контракта — это сложный бюрократический процесс, требующий глубокого понимания бюджетного законодательства. Ошибки в документах, неправильно настроенный учет или незнание нюансов работы в специализированных программах могут привести к заморозке средств, штрафам или срыву госконтракта.
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