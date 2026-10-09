Казначейское сопровождение по 223-ФЗ

Алгоритм работы подрядчика: пять шагов к деньгам

Первый шаг — идентификация. До подписания договора нужно проверить источник финансирования и зафиксировать идентификатор государственного контракта (ИГК) — этот код будет сопровождать каждый документ на протяжении всего срока исполнения.

Второй шаг — цифровая карточка. Подрядчик должен проконтролировать, чтобы заказчик сформировал цифровую карточку контракта в «Электронном бюджете» и прикрепил смету или спецификацию. Карточка подписывается квалифицированной электронной подписью обеих сторон.

Третий шаг — открытие лицевого счёта 71. Документы подаются через ГИИС «Электронный бюджет», полномочия проверяются по ЕГРЮЛ и машиночитаемой доверенности. Официальный регламентный срок открытия составляет до пяти рабочих дней.

Четвертый шаг — подача и согласование Сведений об операциях с целевыми средствами. Пока сведения не зарегистрированы Казначейством, ни один платёж по контракту невозможен. Подрядчик формирует документ по форме ОКУД 0501213 в «Электронном бюджете», где указывает источники поступления целевых средств и направления их расходования с привязкой к кодам и ИГК. Сведения подписываются усиленной электронной подписью и направляются заказчику на утверждение — у того есть до 10 рабочих дней на проверку. Если заказчик оформит письменное разрешение, подрядчик может утверждать сведения самостоятельно и направлять их сразу в Казначейство, что заметно ускоряет процесс. ТОФК проверяет документ не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления: при соответствии отражает показатели на лицевом счёте, при несоответствии — возвращает с указанием причин. Сведения подаются не единожды: первый пакет — до поступления аванса, затем обновляются при получении новых траншей, в начале нового финансового года и при перепланировке расходов.

Пятый шаг — санкционирование платежей. Для оплаты поставщикам подрядчик направляет в территориальный орган Казначейства распоряжение с указанием ИГК, кода направления расходования и подтверждающей первичной документации. Срок проверки казначеем — два рабочих дня.

Шестой шаг — раздельный учет. Подрядчик обязан организовать обособленный учет затрат по контракту и сдавать результаты работ через цифровые акты в системе.