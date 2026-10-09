Казначейское сопровождение по 223-ФЗ

2027 год становится рубежным для казначейского сопровождения контрактов по 223-ФЗ. Переходный период, который несколько лет смягчал финансовый режим, окончательно завершён. Федеральное казначейство переводит контроль в цифровой формат, отключает бумажный документооборот и закрывает лазейки для прямых расчетов. Разбираемся, какие правила вступают в силу, как легально распоряжаться средствами на лицевом счете и почему привычные схемы работы с коммерческими счетами больше не работают.
Триггер контроля: когда 223-ФЗ попадает под сопровождение
Сам по себе Закон № 223-ФЗ казначейское сопровождение не активирует. Режим диктует исключительно источник финансирования. Если госкомпания платит из собственной выручки — сопровождения нет. Если в сделке участвуют целевые бюджетные деньги которые попадают под условия сопровождения, казначейское сопровождение неизбежно.
К целевым средствам относятся субсидии и гранты, бюджетные инвестиции в виде капитальных вложений, взносы в уставный капитал из бюджета, а также средства национальных проектов и целевые межбюджетные трансферты. Перечень целевых средств ежегодно фиксируется в федеральном бюджете. На 2026 год это статья 5 Закона № 426-ФЗ от 28.11.2025. На 2027 год аналогичные правила закрепит статья закона о бюджете на 2027–2029 годы, который принимается осенью 2026 года.
Пороговые суммы, действующие в 2026 и ожидаемые в 2027 году, зависят от типа контракта. Для авансов по госконтрактам порог составляет 100 млн рублей. Контракты бюджетных и автономных учреждений, оплачиваемые за счет целевых субсидий, подпадают под сопровождение начиная с 10 млн рублей.
Договоры исполнителей и соисполнителей, заключаемые в рамках сопровождаемых госконтрактов — то есть кооперационная цепочка — требуют казначейского сопровождения при сумме от 3 млн рублей. Если же речь идет о целевых субсидиях, грантах и бюджетных инвестициях, казначейское сопровождение применяется независимо от суммы — даже от одного рубля - для головных исполнителей. У соисполнителей сопровождаются авансы по контрактам от 3 млн.
Три ожидаемых изменения с 1 января 2027 года
Ожидается отмена упрощенного порядка расчетов. В 2026 году действовала переходная норма (статья 15 Закона № 431-ФЗ от 28.11.2025), а до этого аналогичные правила устанавливал закон о бюджете на 2025 год. Эти нормы позволяли перечислять деньги напрямую на банковские счета поставщиков без открытия лицевого счета в Казначействе — речь шла о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг. С 1 января 2027 года ожидаем, что эта поблажка аннулируется: все средства по сопровождаемым договорам зачисляются исключительно на лицевые счета с кодом 71 в территориальных органах Федерального казначейства, а платежи проходят полное санкционирование.
Но говорить о 2027 годе как о свершившемся факте пока рано. Закон № 431-ФЗ — не первый в своём роде: у него был предшественник, который точно так же вводил временные послабления, и нет гарантии, что подход не повторится. Бюджетное законодательство на 2027 год принимается в конце ноября 2026 года — именно тогда станет окончательно ясно, сохранится ли упрощенный порядок, будет ли он продлен или заменён новым механизмом. До публикации закона о бюджете на 2027 год все сценарии остаются равновероятными, и закладывать в планы возврат к полному санкционированию через лицевые счета стоит как базовый, но не единственный вариант.
Полный переход на цифровые контракты и акты. Казначейство переводит документооборот в ГИИС «Электронный бюджет», и бумага больше не является основанием для платежа. С 1 сентября 2026 года, согласно Приказу ФК от 22.06.2026 № 14н, цифровая карточка контракта стала единственным способом оформить документ-основание для договоров, не включенных в реестр контрактов. Заказчик обязан сформировать карточку за три рабочих дня с момента подписания договора, а с 2027 года бумажные основания не принимаются вовсе. Электронная приемка полностью заменяет бумажные закрывающие документы: подписание происходит в «Электронном бюджете» с использованием квалифицированных электронных подписей обеих сторон. Уже с 1 сентября 2026 года применяется обновленный порядок санкционирования (Приказ Минфина № 75н), жёстко привязывающий платежи к наличию цифрового контракта, а с 1 января 2027 года он становится безальтернативным.
Алгоритм работы подрядчика: пять шагов к деньгам
Первый шаг — идентификация. До подписания договора нужно проверить источник финансирования и зафиксировать идентификатор государственного контракта (ИГК) — этот код будет сопровождать каждый документ на протяжении всего срока исполнения.
Второй шаг — цифровая карточка. Подрядчик должен проконтролировать, чтобы заказчик сформировал цифровую карточку контракта в «Электронном бюджете» и прикрепил смету или спецификацию. Карточка подписывается квалифицированной электронной подписью обеих сторон.
Третий шаг — открытие лицевого счёта 71. Документы подаются через ГИИС «Электронный бюджет», полномочия проверяются по ЕГРЮЛ и машиночитаемой доверенности. Официальный регламентный срок открытия составляет до пяти рабочих дней.
Четвертый шаг — подача и согласование Сведений об операциях с целевыми средствами. Пока сведения не зарегистрированы Казначейством, ни один платёж по контракту невозможен. Подрядчик формирует документ по форме ОКУД 0501213 в «Электронном бюджете», где указывает источники поступления целевых средств и направления их расходования с привязкой к кодам и ИГК. Сведения подписываются усиленной электронной подписью и направляются заказчику на утверждение — у того есть до 10 рабочих дней на проверку. Если заказчик оформит письменное разрешение, подрядчик может утверждать сведения самостоятельно и направлять их сразу в Казначейство, что заметно ускоряет процесс. ТОФК проверяет документ не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления: при соответствии отражает показатели на лицевом счёте, при несоответствии — возвращает с указанием причин. Сведения подаются не единожды: первый пакет — до поступления аванса, затем обновляются при получении новых траншей, в начале нового финансового года и при перепланировке расходов.
Пятый шаг — санкционирование платежей. Для оплаты поставщикам подрядчик направляет в территориальный орган Казначейства распоряжение с указанием ИГК, кода направления расходования и подтверждающей первичной документации. Срок проверки казначеем — два рабочих дня.
Шестой шаг — раздельный учет. Подрядчик обязан организовать обособленный учет затрат по контракту и сдавать результаты работ через цифровые акты в системе.
Цена ошибки: новые штрафы и уголовная ответственность
С 1 января 2026 года введены две новые статьи КоАП, ужесточающие контроль за целевыми деньгами. Статья 15.37.1 КоАП РФ наказывает за отсутствие или некорректное ведение раздельного учёта по сопровождаемым контрактам: должностные лица платят от 10 000 до 50 000 рублей, индивидуальные предприниматели — от 5% до 10% цены контракта, но не более 250 000 рублей, юридические лица — от 5% до 10% цены контракта, но не более 500 000 рублей.
Статья 15.49 КоАП РФ, введенная Законом № 506-ФЗ, наказывает за нарушение сроков утверждения Сведений об операциях с целевыми средствами (форма 0501213): должностные лица платят от 10 000 до 50 000 рублей, юридические лица — от 1% до 5% цены контракта, но не более 200 000 рублей.
Статья 15.14 КоАП РФ предусматривает ответственность за нецелевое использование средств: штраф на должностных лиц составляет от 20 000 до 50 000 рублей либо дисквалификацию до трёх лет, на юридических лиц — от 5% до 25% суммы нарушения с обязательным возвратом денег в бюджет. Уголовная ответственность наступает при нецелевом расходовании в крупном размере — свыше 1,5 млн рублей за три года.
Главные вопросы бизнеса
Распространяется ли казначейское сопровождение на субподрядчиков по 223-ФЗ?
Да, в зависимости от условий и источника финансирований. Если головной контракт финансируется целевыми деньгами и имеет ИГК, вся цепочка кооперации при сумме договора от 3 млн рублей обязана открывать лицевые счета типа 71 и работать через санкционирование. Указанная информация одна из возможных ситуаций.
Можно ли обойтись без казначейского счета при малой сумме контракта?
Все зависит от контракта и условий его сопровождения, а также возможно послаблений согласно законным актам РФ.
Заменяет ли казначейское сопровождение банковскую гарантию?
Нет. Казначейское сопровождение — это инструмент государственного контроля за движением средств, а банковская гарантия — инструмент обеспечения обязательств перед заказчиком. Они применяются параллельно.
Чек-лист: что сделать до конца 2026 года
Чтобы не остановить платежи в январе 2027 года, проверьте готовность компании прямо сейчас. Убедитесь, что у ответственных лиц настроен доступ в ГИИС «Электронный бюджет», обновлены сертификаты КЭП и оформлены машиночитаемые доверенности. Сформируйте карточку контракта в добровольном режиме, проверьте маршрут подписания и корректность прикрепления смет. Проведите электронную приемку по одному из текущих договоров для отладки регламента с заказчиком.
Вывод
Казначейское сопровождение по 223-ФЗ в 2027 году перестаёт быть экзотикой для отдельных госкомпаний и становится единым стандартом для всех, кто работает с целевыми деньгами. Три изменения, которые мы разобрали, связаны в один узел: без цифровой карточки контракта не открывается лицевой счет 71, без счета 71 не проходят платежи, а без цифровых актов не проходит санкционирование оплаты за выполненные работы,оказанные услуги, отгруженные товары.
Для бизнеса выводы очевидны. Источник финансирования нужно проверять до подписания договора, а не после первого платежа — от этого зависит, попадет ли контракт под сопровождение вообще. Раздельный учет по сопровождаемому контракту — не рекомендация, а требование, за нарушение которого с 2026 года штрафуют по статьям 15.37.1 и 15.49 КоАП. Перенастройка процессов в «Электронном бюджете» занимает не один день: цифровая карточка, КЭП, машиночитаемые доверенности, новые форматы распоряжений — всё это нужно отладить до 1 января, а не в последний рабочий день декабря.
Календарь простой: до конца 2026 года осталось недолго. Самое разумное — провести тестовый цикл прямо сейчас: сформировать карточку, открыть счёт, пройти электронную приемку по одному из текущих договоров. Это займёт неделю и сэкономит месяцы простоя, если в январе процессы откажут в боевой ситуации.
Чем компания KaznaHelp может помочь?
Ошибки в ГИИС «Электронный бюджет», возвраты платежей и кассовые разрывы способны парализовать исполнение контракта. С 2014 года эксперты KaznaHelp помогают бизнесу разобраться с бюрократией, легально распоряжаться средствами на лицевом счёте и пройти проверки без штрафов. Только за 2026 год команда помогла клиентам вывести 24 млрд рублей по сопровождаемым контрактам.
Берем на себя взаимодействие с Казначейством на всех этапах — от первого анализа договора до закрытия контракта.
Среди основных услуг:
Бесплатный анализ контракта - проверяется договор на возможность открытия счета, выявляются риски и предлагаются легальные схемы работы со средствами.
Открытие лицевого счета в Казначействе - самостоятельное открытие часто занимает до двух недель из-за ошибок в документах, Готовим пакет, согласовываем его с ведомством и сдаем с первого раза.
Установка и настройка ГИИС «Электронный бюджет» - рабочее место, доступы и компоненты настраиваются так, чтобы программа работала без сбоев. Расходование средств и работа с прибылью: формируются Сведения об операциях, готовятся платёжные поручения, проверяется первичка (УПД, счета, спецификации) и проводятся платежи без отказов со стороны УФК.
Раздельный бухгалтерский учет - настраивается учетная политика, номенклатурные группы и склады в 1С — практика показывает, что стандартного модуля недостаточно при проверках прокуратуры, нужна правильная методология.
Подготовка к проверкам и формирование расчетно-калькуляционных материалов - обосновывается структура цены, при необходимости экстренно восстанавливается раздельный учет — даже если запрос от прокуратуры уже пришёл.
В практике компании — возмещение собственных средств, когда клиент тратил оборотные деньги на выполнение контракта до поступления казначейского аванса, а в договоре стоял запрет на возмещение. KaznaHelp инициировала подписание дополнительного соглашения с заказчиком, подготовила корректные «Сведения об операциях» и легально вернула потраченные средства на коммерческий счёт компании.
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Третий случай — спасение от избыточной бюрократии: клиент пришел за открытием казначейского счета, но после анализа договора эксперты аргументированно доказали заказчику, что по данной схеме расчётов счёт по закону не требуется — клиент получил деньги на обычный расчетный счет, сэкономив время и деньги на сопровождении.
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