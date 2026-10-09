Сведения об операциях с целевыми средствами (ф. 0501213) - чего ждать в 2027 году

Форма 0501213 (Сведения об операциях с целевыми средствами) — базовый плановый документ участника казначейского сопровождения. По сути, это финансовая карта контракта, раскрывающая структуру будущих поступлений и трат.
Без утвержденных Сведений территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК) заблокирует любой платеж. Казначейство жестко сверяет каждую платежку с заявленными лимитами: нет нужного кода направления расходования — деньги остаются на лицевом счете, даже если работы по факту выполнены. Документ формируется исключительно в ГИИС «Электронный бюджет».
Правовая основа: чем руководствуемся в 2026 году
Базовые принципы работы с целевыми деньгами диктует приказ Минфина России от 17.12.2021 № 214н. Начиная с 1 сентября 2026 года, этот нормативный акт применяется в обновленной редакции — с учетом поправок, утвержденных приказом Минфина от 16.06.2026 № 75н.
Придумывать свои статьи расходов или источники финансирования категорически запрещено. Все значения берутся строго из регламентированных классификаторов (Приложения № 2 и № 3 к Порядку № 214н).
Среди ключевых новшеств 2026 года стоит выделить правила для филиалов. Теперь обособленные подразделения получили право самостоятельно утверждать Сведения, если они выступают стороной контракта в рамках своих доверенностей или имеют на это прямое письменное согласие от госзаказчика.
Структура формы 0501213: из каких элементов она состоит
Документ визуально и логически разделен на четыре сегмента. Ошибка хотя бы в одном из них приведет к блокировке транзакции.
Вводная (заголовочная) часть. Здесь отражаются данные исполнителя и заказчика, реквизиты договора, текущий год и идентификатор государственного контракта (ИГК).
Блок поступлений. Показывает природу приходящих средств. Код зависит от формата финансирования. Наиболее распространенные: 7100 — грантовые и субсидиарные средства, 7300 — расчеты по федеральным госконтрактам (за исключением ГОЗ), 7550 — деньги по договорам с федеральными бюджетными и автономными учреждениями.
Блок расходов. Демонстрирует, на что будут потрачены деньги. Для строительной отрасли и IT-сферы вводится дополнительная детализация: уникальный код объекта (УКО) или код мероприятия цифровой трансформации.
Финансовые лимиты. Планируемые объемы средств в разрезе каждого кода на текущий год и последующие периоды.
Золотое правило казначейского сопровождения: каждое заявляемое направление трат должно иметь прямое отношение к предмету договора. Провести расходы, не заложенные в первоначальную структуру цены, не получится.
Инструкция по заполнению формы в ГИИС «Электронный бюджет»
Чтобы Казначейство приняло документ без нареканий, рекомендуем придерживаться следующей последовательности действий:
Шаг 1. Инициация процесса. Авторизуйтесь в ГИИС «Электронный бюджет» с помощью КЭП. Откройте подсистему казначейского сопровождения, перейдите во вкладку «Сведения об операциях», кликните «Создать сведения», найдите нужный договор по ИГК.
Шаг 2. Оформление шапки документа. Внесите корректировки в данные сторон, реквизиты контракта, ИГК (он должен быть идентичен номеру в ЕИС) и т.п. Важно: после выбора договора данные подтягиваются автоматически, номер договора, сроки выполнения контракта, игк, пункт о возмещении. распределение контракта по годам.
Шаг 3. Выбор источников финансирования. Подберите корректные значения из Приложения № 2 к Порядку № 214н. Главный нюанс: код должен отражать реальную схему оплаты (авансирование, расчет за этап и т.д.). Обратите внимание: если по условиям предусмотрена постоплата, а вы указали только авансовый код, ТОФК заблокирует списание средств за выполненный этап до момента корректировки Сведений. Если речь идет об источнике поступления средств, то определяется на основании условий получения денежных средств, проще всего его определить после поступления денег на лицевой счет, так как заказчик указывает код в платежки при оплате.
Шаг 4. Распределение расходов. Опираясь на планируемые расходы. Как правило организации даже не представляют весь спектр расходов соответственно структуры как таковой нет.
Шаг 5. Ввод сумм. Распределите финансовые лимиты по каждому направлению. Итоговая сумма не должна превышать цену договора и не может быть меньше уже проведенных транзакций (принцип «не ниже факта»).
Шаг 6. Финальная сверка. Убедитесь, что заявленные расходы бьются с предметом контракта
Шаг 7. Подписание и маршрутизация. Заверьте документ КЭП. Форма автоматически уйдет в ТОФК, заказчику можно позвонить или написать, что направлены сведения в системе ГИИС ЭБ. При наличии разрешения на самостоятельное утверждение документ уходит в Казначейство напрямую.
Различия в заполнении: авансирование и постоплата
Логика заполнения документа напрямую зависит от финансовой модели договора:
При наличии аванса: средства зачисляются до старта работ. В форме фиксируется код источника, и суммы сразу раскидываются по статьям будущих затрат (материалы, зарплата, аренда).
При постоплате: подрядчик выполняет обязательства за свой счет, а целевые деньги приходят на лицевой счет только после подписания актов. Тем не менее, Сведения необходимо сформировать и утвердить заранее. В такой ситуации в расходной части обычно используются коды, обозначающие окончательный расчет или возмещение уже понесенных затрат, но это происходит не всегда.
Справочник основных кодов расходования
Для удобства мы выделили самые востребованные значения из Приложения № 3 (с учетом актуальных требований):
Код
Назначение платежа
0100
Выплаты персоналу (заработная плата, НДФЛ,)
0200
Закупка работ и услуг (услуги связи, транспорта, аренда, субподрядчики и др.)
0300
Закупка активов, материальных запасов и основных средств
0410
Капитальные вложения: строительство, реконструкция, техническое перевооружение, проектно‑изыскательские работы в составе инвестпроекта
0610
Авансовые платежи по контрактам (предоплата поставщикам и субподрядчикам)
0810
Налоги, сборы и иные платежи в бюджет (НДС, страховые взносы, НДФЛ)
0888
Накладные расходы
0999
Выплата прибыли (после исполнения контракта/этапа)
Практический пример
Представим, что ваша компания получила аванс по федеральному контракту на приобретение оборудования в размере 3 500 000 рублей. В системе это отразится следующим образом:
Код источника поступлений: 7300 (Средства по госконтрактам для федеральных нужд)
Код направления расходования: 0300 (Закупка материальных запасов и основных средств)
Сумма на текущий финансовый год: 3 500 000,00
Процедура утверждения и штрафы за просрочку
Создает проект документа исполнитель, а визирует его заказчик. Самостоятельно подписать форму подрядчик может лишь в том случае, если у него на руках есть официальное разрешение от заказчика, оформленное по установленному образцу.
Законодательство отводит на проверку строгий лимит времени: заказчик должен утвердить документ максимум за 10 рабочих дней с момента его поступления. Важное дополнение из приказа № 75н: этот же 10-дневный срок теперь официально закреплен и для выдачи мотивированного отказа.
С начала 2026 года за нарушение этих сроков применяется статья 15.49 КоАП РФ:
Должностные лица рискуют получить штраф от 10 до 50 тысяч рублей.
Компании (юрлица) могут быть оштрафованы на сумму от 1% до 5% от цены договора (но не более 200 тысяч рублей).
В каких случаях право подписи остается только у заказчика
Даже при наличии доверенности или разрешения на самостоятельное утверждение, пункт 7 Порядка № 214н содержит четыре исключения. Заказчик обязан визировать Сведения лично, если:
В условиях договора не зафиксирован точный размер прибыли.
Контракт подпадает под расширенное казначейское сопровождение (включая экономическое обоснование затрат).
Доля расходов на ФОТ и налоги превышает 50%, а накладные издержки составляют более 25% от цены контракта.
Документооборот связан с государственной тайной или информацией ограниченного доступа.
Внесение изменений: как работает правило «не ниже факта»
Казначейство не допускает частичной правки отдельных строк. Если у вас поменялась смета — придется создавать новую редакцию Сведений (согласно п. 12 Порядка № 214н). При попытке уменьшить лимиты система включит автоматический контроль:
По доходам: плановый объем по коду источника не может оказаться меньше той суммы, которая уже фактически поступила на казначейский счет.
По расходам: новый лимит не может быть ниже объема средств, которые вы уже успели потратить по данному направлению.
Технически провести корректировку «задним числом» в минус невозможно — система просто выдаст ошибку.
Изменения с 1 января 2027 года
Некоторые положения приказа Минфина № 75н вступят в силу только в 2027 году. Нас ожидают следующие трансформации:
Обновленный формат бланка. Визуальная структура формы 0501213 поменяется: вместо 22 граф останется 21. В шапке документа закрепят обязательные ячейки для ИГК и кода органа Федерального казначейства (КОФК). Финансовые показатели будут четко разделены на текущий год и плановые периоды.
Специфика кодирования. Пункт 12(1) Порядка начнет действовать в новой редакции. Он строго регламентирует, как использовать первый символ в коде направления расходования:
3–5 — для самостоятельной детализации направлений участником;
6 — единовременная оплата после полного исполнения государственного (муниципального) контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
8 — выплаты за фактически поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги без привлечения иных юридических лиц, ИП, физических лиц — производителей товаров, работ, услуг;
9 — возмещение ранее произведенных фактических расходов (части расходов) со счетов, открытых участнику в банке.
Топ-4 причины отклонения платежей Казначейством
Опираясь на практику KaznaHelp, мы собрали рейтинг самых частых недочетов, из-за которых останавливается финансирование проектов:
Локация ошибки
Описание проблемы
Итог для бизнеса
Шапка документа
Все подтягивается автоматически из карточки контракта, если ошибка в карточке, то тогда и деньги не поступят.
Документ не привязывается к счету, заказчик отклоняет проект Сведений.
Блок поступлений
В кодах источников поступлений нет разбиения на авансы и постоплата, коды ставится в зависимости какой вид финансирования, какой вид контракт.
Средства за этап зачисляются, но ТОФК блокирует их расходование до исправления формы.
Блок расходов
Применение слишком общего кода вместо детального либо отсутствие статьи на выплату налогов с ФОТ.
Однако важно учитывать нюанс: в Сведениях по умолчанию указываются укрупненные коды расходования. Включение отдельных статей на ФОТ и налоги — не обязательное требование, а решение организации, которое принимается с учетом условий контракта и учетной политики.
Платежка возвращается. Процедура создания и утверждения новых Сведений отнимает до 10 дней.
Финансовые лимиты
Указанная сумма меньше уже проведенных оплат или выходит за рамки цены договора.
Автоматический отказ системы в регистрации изменений (срабатывает блокировка «не ниже факта»).
Памятка для бухгалтерии на рубеже 2026–2027 годов
Чтобы адаптация к новым нормативам прошла гладко, советуем:
Проверяйте актуальность кодов расходования. На стыке годов нередко обновляются справочники и требования ТОФК — сверяйте применяемые коды (в т. ч. 0410, 0610 и др.) с действующей редакцией Приложения № 3 и письмами Казначейства.
Соблюдайте баланс детализации. В сведениях допустимо использовать укрупнённые коды, но при запросах контролёров или в контрактах с жёсткими требованиями должна быть возможность быстро раскрыть детализацию до уровня статей расходов.
Отдельно фиксируйте логику по ФОТ и налогам. Решение о выделении ФОТ (код 0100) и налогов с него (код 0810) закрепите в учётной политике и согласуйте с условиями контракта. Это снизит риск замечаний при проверках.
Учитывайте переходные сроки. При формировании сведений на декабрь 2026 — январь 2027 года следите за лимитами бюджетных обязательств и сроками действия соглашений: операции, относящиеся к разным финансовым годам, разносите по соответствующим периодам и основаниям.
Контролируйте привязку к идентификаторам. Все суммы в ф. 0501213 должны однозначно соотноситься с ИГК/кодом мероприятия/номером этапа контракта — это обязательное условие для прохождения проверки в ГИИС «Электронный бюджет».
Закладывайте время на корректировки. Если платёж отклоняют из‑за кода или недостающей детализации, на внесение изменений и повторное утверждение сведений может уйти до 10 рабочих дней — планируйте сроки подачи с запасом.
Ответы на частые вопросы (FAQ)
Допускается ли отправка Сведений до того, как открыт лицевой счет?
Нет, это технически невозможно. Документ в Электронном бюджете намертво привязан к номеру конкретного счета. Однако вы можете заранее подготовить черновик (расписать коды и суммы в Excel), чтобы оперативно перенести их в систему в день открытия счета.
Как быть, если заказчик затягивает сроки и не подписывает форму?
Если заказчик превысит срок в 10 дней, то он получит административный штраф. Он дает исполнителю право утвердить документ своей подписью. Но есть нюанс: эта норма применима только если контракт уже полностью исполнен или расторгнут. Разморозить деньги в разгар строительных работ таким способом не выйдет.
Придется ли заново подавать форму в январе 2027 года?
Если ваши текущие Сведения покрывают весь срок действия контракта или включают переходящие остатки, Казначейство перенесет их в новый год автоматически. Исключение составляет ситуация, когда документ утверждал сам подрядчик, а срок действия доверенности от заказчика подошел к концу. Тогда процедуру согласования придется проходить заново.
Поддержка от KaznaHelp: берем бюрократию на себя
Работа с казначейскими счетами требует ювелирной точности. Неверно выбранный код направления расходования способен парализовать расчеты на недели, что неизбежно ведет к срыву графиков и штрафным санкциям.
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