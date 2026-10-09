Сведения об операциях с целевыми средствами (ф. 0501213) - чего ждать в 2027 году

Чтобы адаптация к новым нормативам прошла гладко, советуем:

Проверяйте актуальность кодов расходования. На стыке годов нередко обновляются справочники и требования ТОФК — сверяйте применяемые коды (в т. ч. 0410, 0610 и др.) с действующей редакцией Приложения № 3 и письмами Казначейства.

Соблюдайте баланс детализации. В сведениях допустимо использовать укрупнённые коды, но при запросах контролёров или в контрактах с жёсткими требованиями должна быть возможность быстро раскрыть детализацию до уровня статей расходов.

Отдельно фиксируйте логику по ФОТ и налогам. Решение о выделении ФОТ (код 0100) и налогов с него (код 0810) закрепите в учётной политике и согласуйте с условиями контракта. Это снизит риск замечаний при проверках.

Учитывайте переходные сроки. При формировании сведений на декабрь 2026 — январь 2027 года следите за лимитами бюджетных обязательств и сроками действия соглашений: операции, относящиеся к разным финансовым годам, разносите по соответствующим периодам и основаниям.

Контролируйте привязку к идентификаторам. Все суммы в ф. 0501213 должны однозначно соотноситься с ИГК/кодом мероприятия/номером этапа контракта — это обязательное условие для прохождения проверки в ГИИС «Электронный бюджет».

Закладывайте время на корректировки. Если платёж отклоняют из‑за кода или недостающей детализации, на внесение изменений и повторное утверждение сведений может уйти до 10 рабочих дней — планируйте сроки подачи с запасом.