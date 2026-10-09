Казначейский мониторинг с 1 сентября 2026 года: новые правила, риски и алгоритмы защиты бизнеса

Чего ожидать с 2027 года: новый этап масштабирования казначейского контроля

С 1 сентября 2026 года система казначейского мониторинга функционирует исключительно в рамках федеральных контрактов. Однако это лишь стартовая точка. Механизм будет планомерно охватывать новые уровни вплоть до 2029 года, и именно 2027-й станет периодом наиболее масштабных и чувствительных трансформаций для бизнеса.

Региональные и местные бюджеты: рубеж 1 июля 2027 года

Главным событием предстоящего года станет распространение казначейского надзора на финансовые потоки субъектов РФ и муниципалитетов. Начиная с 1 июля в периметр контроля будут включены три основные группы:

Региональные автономные и бюджетные учреждения (АУ и БУ) — организации, финансируемые из казны субъектов РФ. Муниципальные АУ и БУ — учреждения, получающие средства из местных бюджетов. Иные получатели бюджетных средств — компании и организации, имеющие открытые лицевые счета в финансовых ведомствах регионов и муниципалитетов.

На практике это означает, что бизнес, исполняющий муниципальные и региональные контракты, столкнется с теми же жесткими правилами риск-контроля, по которым с осени 2026 года работают федеральные поставщики. Сохранятся все действующие алгоритмы: проверка партнеров по Классификатору (Приказ № 80н), блокировка транзакций при выявлении индикаторов риска и выделение двух рабочих дней на принятие решения заказчиком.

Важный нюанс для косвенных участников

Следует различать этапы подключения. С 1 июля 2027 года под прямой мониторинг попадают только те участники регионального уровня, у которых есть лицевые счета. Косвенные участники (субподрядчики без казначейских счетов) будут полноценно включены в систему лишь с 1 апреля 2029 года.

Однако расслабляться не стоит: если ваш заказчик (прямой участник, например, региональное БУ) переводит вам деньги, Казначейство все равно проанализирует вас как получателя средств на предмет срабатывания триггеров. Актуальный код, иначе транзакция будет отклонена на этапе санкционирования.

Хронология расширения мониторинга (до 2029 года)

Чтобы понимать общую картину, сверьтесь с графиком подключения к системе:

1 сентября 2026 г. — Федеральные ПБС, ФГАУ/ФГБУ и участники казначейского сопровождения.

1 июля 2027 г. — БУ и АУ регионального и муниципального уровней, а также получатели средств из местных бюджетов.

1 сентября 2028 г. — Получатели средств из бюджетов муниципалитетов и субъектов РФ (с лицевыми счетами в органах ФК), а также счета, связанные с гостайной.

1 апреля 2029 г. — Государственные внебюджетные фонды и косвенные участники муниципального/регионального уровня.