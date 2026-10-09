Казначейский мониторинг с 1 сентября 2026 года: новые правила, риски и алгоритмы защиты бизнеса

С 1 сентября 2026 года правила работы с целевыми средствами кардинально изменились. Федеральное казначейство запустило обновленный механизм казначейского мониторинга — систему сплошного автоматизированного риск-контроля. Теперь ведомство не ждет проведения последующих ревизий, а блокирует сомнительные операции прямо в момент их совершения.
Для бизнеса это означает одно: любая ошибка в реквизитах, превышение лимитов по зарплате или связь с недобросовестным контрагентом приведет к приостановке платежей. Эксперты KaznaHelp разобрали, как работает мониторинг в 2026 году, за какие триггеры казначейство отменит платеж и как защитить свои контракты от кассовых разрывов и что ожидать с 2027 года.
Суть механизма: превентивный фильтр, а не штраф
Казначейский мониторинг — это встроенный в систему казначейских платежей (СКП) инструмент наблюдения. Его главная задача — выявить признаки финансовых нарушений до того, как деньги уйдут со счета.
Важно понимать разницу между тремя уровнями контроля:
Санкционирование (Приказ № 214н): формальная проверка конкретного платежа перед его проведением (соответствие кодам, лимитам, наличие документов).
Казначейский мониторинг (Постановление № 941): непрерывная оценка рисков. Анализируется не только платеж, но и сам участник, его контрагенты, структура расходов и общая прозрачность бизнеса.
Мониторинг — это не административное наказание. Это фильтр. Если система видит риск, она останавливает процесс до выяснения обстоятельств.
Кого проверяют по новым правилам
До осени 2026 года мониторинг касался преимущественно прямых участников казначейского сопровождения. Теперь под контроль попадает вся цепочка кооперации.
Прямые участники: компании, которым уже открыты лицевые счета в ТОФК (получатели субсидий, бюджетных инвестиций, головные исполнители контрактов).
Косвенные участники: юридические лица, ИП и даже физлица, получающие деньги от прямых участников. Если у вас нет казначейского счета, но ваш заказчик платит вам с него — вы в периметре мониторинга.
Справка: Новые правила вводятся поэтапно. С 1 сентября 2026 года они работают для федерального уровня и участников казначейского сопровождения. С 1 июля 2027 года подключатся региональные и местные бюджеты, в 2028 году — счета, связанные с гостайной, а к 1 апреля 2029 года система охватит внебюджетные фонды.
Нормативная база: по каким законам работаем
Правовой ландшафт полностью обновился. Использовать старые регламенты при защите своих интересов больше нельзя. Актуальный фундамент выглядит так:
Статья 242.13-1 БК РФ (в редакции Федерального закона ФЗ-195 от 26.06.2026). Закрепляет само понятие мониторинга и виды мер реагирования. (Кстати, термин «бюджетный мониторинг» устарел, с апреля 2025 года по закону № 84-ФЗ процедура официально называется «казначейский мониторинг»).
Постановление Правительства РФ от 27.07.2026 № 941. Устанавливает порядок проведения мониторинга и сроки применения мер. Прежнее Постановление № 2483 полностью утратило силу 1 сентября 2026 года.
Приказ Минфина от 26.06.2026 № 80н. Утвердил новый Классификатор признаков финансовых нарушений (заменил приказ № 76н).
Приказ Казначейства № 14н. Исключил нормы о мониторинге из Порядка открытия счетов № 44н. Сама процедура открытия осталось в 44н, в постановление прописаны правила проверки при открытии и меры.
6 мер реагирования: чем ответит Казначейство
Статья 242.13-1 БК РФ предусматривает шесть мер реагирования. Однако закон четко разделяет адресатов. Поставщикам, подрядчикам и исполнителям по госконтрактам грозят только три из них. Первые три применяются исключительно к получателям бюджетных средств (субсидий, инвестиций).
Меры для получателей целевых средств (субсидий, инвестиций):
Отказ в открытии лицевого счета. Применяется, если компания числится в реестрах террористов, иноагентов или находится под санкционными мерами.
Приостановление открытия счета. Включается, если руководитель дисквалифицирован или компания в процедуре банкротства.
Запрет операций на лицевом счете. Полная блокировка действующего счета при выявлении критических рисков (экстремизм, заморозка активов). Для субсидий это критично: если через 3 месяца запрет не снят, соглашение расторгается, а остаток средств взыскивается в бюджет в течение 30 рабочих дней.
Меры для бизнеса (исполнителей по контрактам):
4. Отказ в осуществлении операции. Платеж блокируется окончательно, если ваш контрагент (получатель денег) оказался в запрещенных перечнях.
5. Приостановление операции. Платеж «зависает» до принятия решения заказчиком. Применяется при срабатывании триггеров из Классификатора нарушений.
6. Предупреждение. Самая мягкая мера. Платеж проходит, но участник получает официальный сигнал о наличии признаков нарушений.
Классификатор нарушений (Приказ № 80н): за что приостановят платеж
С 1 сентября 2026 года действует новый Классификатор. Каждому нарушению присвоен уникальный пятизначный код и код риска (1, 2 или 3). Система анализирует данные из ЕГРЮЛ, ЕИС, платформы ЦБ «Знай своего клиента» и Росфинмониторинга.
Триггеры для вынесения предупреждения (6 признаков)
Операция пройдет, но вы попадете «на карандаш», если:
Контрагент находится в стадии реорганизации.
Руководитель контрагента числится в реестре дисквалифицированных лиц.
Компания зарегистрирована в недружественном государстве или стране, игнорирующей ФАТФ.
Контрагент внесен в РНП.
ЦБ РФ отнес компанию к группе высокого риска (красная зона).
Есть запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.
Триггеры для приостановления операций (7 признаков)
Это жесткая блокировка. Первые три признака очевидны: ликвидация, исключение из ЕГРЮЛ или банкротство контрагента. А вот следующие четыре регулярно становятся ловушкой для добросовестного бизнеса:
Уплата налогов и сборов с лицевого счета превышает 50% от цены контракта.
Оплата труда физлицам превышает 50% от цены контракта (исключение сделано только для контрактов на НИОКР).
Перечисление прибыли по ГОЗ превышает 25% от цены контракта.
Получатель денег зарегистрирован в офшорной зоне (по перечню Минфина № 86н).
Внимание: Пороги в 50% на зарплату легко пробить в IT, проектировании или консалтинге, где материальных затрат почти нет. К таким платежам нужно готовить железобетонное обоснование заранее.
Исключения: какие операции не мониторят
Согласно пункту 18 статьи 242.13-1 БК РФ, казначейский мониторинг не применяется к следующим переводам:
Операции, содержащие государственную тайну.
Выплаты физическим лицам (зарплата, социальные пособия, выплаты внештатникам). Зарплата проходит без мониторинга, но жестко проверяется на этапе санкционирования.
Платежи по исполнительным листам.
Возврат средств во временном распоряжении.
Возврат излишне уплаченных платежей в бюджет.
Дополнительный контроль: Обо всех переводах между лицевыми счетами свыше 50 млн рублей и переводах на банковские счета свыше 1 млн рублей Казначейство автоматически информирует Росфинмониторинг.
Пошаговый алгоритм: что делать при приостановлении операции
Если ваш платеж попал под приостановку, паниковать не нужно. Действуйте по регламенту Постановления № 941:
Получите уведомление. Документ придет в ГИИС «Электронный бюджет». В нем будет указан конкретный подпункт статьи 242.13-1 и код из Классификатора.
Свяжитесь с Заказчиком, а не с Казначейством. По новым правилам судьбу приостановленного платежа решает тот, кто дает деньги (ГРБС или Заказчик). На принятие решения у него есть ровно 2 рабочих дня с момента получения уведомления.
Соберите доказательную базу. Оперативно предоставьте Заказчику пояснения, первичные документы (УПД, акты, счета), обоснуйте экономический смысл операции.
Устраните технические ошибки. Если проблема в неверном ИГК или коде целевых средств — отзовите платеж и сформируйте новое распоряжение.
Дождитесь проведения. Если Заказчик принимает решение «провести», ТОФК исполнит платеж не позднее следующего рабочего дня.
Чего ожидать с 2027 года: новый этап масштабирования казначейского контроля
С 1 сентября 2026 года система казначейского мониторинга функционирует исключительно в рамках федеральных контрактов. Однако это лишь стартовая точка. Механизм будет планомерно охватывать новые уровни вплоть до 2029 года, и именно 2027-й станет периодом наиболее масштабных и чувствительных трансформаций для бизнеса.
Региональные и местные бюджеты: рубеж 1 июля 2027 года
Главным событием предстоящего года станет распространение казначейского надзора на финансовые потоки субъектов РФ и муниципалитетов. Начиная с 1 июля в периметр контроля будут включены три основные группы:
Региональные автономные и бюджетные учреждения (АУ и БУ) — организации, финансируемые из казны субъектов РФ.
Муниципальные АУ и БУ — учреждения, получающие средства из местных бюджетов.
Иные получатели бюджетных средств — компании и организации, имеющие открытые лицевые счета в финансовых ведомствах регионов и муниципалитетов.
На практике это означает, что бизнес, исполняющий муниципальные и региональные контракты, столкнется с теми же жесткими правилами риск-контроля, по которым с осени 2026 года работают федеральные поставщики. Сохранятся все действующие алгоритмы: проверка партнеров по Классификатору (Приказ № 80н), блокировка транзакций при выявлении индикаторов риска и выделение двух рабочих дней на принятие решения заказчиком.
Важный нюанс для косвенных участников
Следует различать этапы подключения. С 1 июля 2027 года под прямой мониторинг попадают только те участники регионального уровня, у которых есть лицевые счета. Косвенные участники (субподрядчики без казначейских счетов) будут полноценно включены в систему лишь с 1 апреля 2029 года.
Однако расслабляться не стоит: если ваш заказчик (прямой участник, например, региональное БУ) переводит вам деньги, Казначейство все равно проанализирует вас как получателя средств на предмет срабатывания триггеров. Актуальный код, иначе транзакция будет отклонена на этапе санкционирования.
Хронология расширения мониторинга (до 2029 года)
Чтобы понимать общую картину, сверьтесь с графиком подключения к системе:
1 сентября 2026 г. — Федеральные ПБС, ФГАУ/ФГБУ и участники казначейского сопровождения.
1 июля 2027 г. — БУ и АУ регионального и муниципального уровней, а также получатели средств из местных бюджетов.
1 сентября 2028 г. — Получатели средств из бюджетов муниципалитетов и субъектов РФ (с лицевыми счетами в органах ФК), а также счета, связанные с гостайной.
1 апреля 2029 г. — Государственные внебюджетные фонды и косвенные участники муниципального/регионального уровня.
Примечание: Помимо глобального расширения казначейского мониторинга, 2027 год также принесет ряд налоговых изменений, которые окажут влияние на финансовое планирование бизнеса, однако эта тема требует отдельного детального разбора.
Как бизнесу подготовиться к новым правилам
Казначейский мониторинг не прощает хаоса в документах. Для компаний, чей портфель состоит исключительно из федеральных госзаказов, 2027 год пройдет спокойно — адаптация к этим правилам завершилась еще в 2026-м. Но если вы сотрудничаете с региональными или местными заказчиками, перестраивать процессы нужно уже сейчас:
Проверка счетов заказчика. Уточните, открыты ли у ваших контрагентов лицевые счета в финансовых органах. Если ответ положительный, с июля 2027 года все расчеты по таким договорам попадут под казначейский мониторинг.
Глубокий аудит партнеров. Проверять контрагентов придется по тем же реестрам, что и на федеральном уровне (РНП, ЕГРЮЛ, реестр дисквалифицированных лиц). Это касается и косвенных участников (физлиц, ИП и юрлиц, принимающих платежи от региональных субъектов системы казначейских платежей).
Мониторинг лимитов. Правило 50-процентного порога на выплату налогов и заработной платы начнет действовать и для региональных контрактов. За этим особенно внимательно нужно следить представителям IT-сектора, консалтинга и проектных бюро.
Внедрение раздельного учета. Если в вашей компании он еще не настроен, это необходимо сделать до лета 2027 года. При срабатывании риск-индикатора доказать целевое расходование средств без системы раздельного учета будет практически нереально.
Популярные вопросы (FAQ)
Проверяет ли мониторинг выплату зарплаты сотрудникам?
Нет. Согласно п. 18 ст. 242.13-1 БК РФ, выплаты физическим лицам (оплата труда, пособия) выведены из-под мониторинга. Однако они проходят строгую проверку на этапе санкционирования платежа.
Бюджетный и казначейский мониторинг — в чем разница?
Разницы нет. Это один и тот же правовой институт. В апреле 2025 года термин «бюджетный мониторинг» был официально заменен на «казначейский мониторинг» в Бюджетном кодексе.
Могут ли поставщику по госконтракту отказать в открытии лицевого счета?
Нет. Закон прямо запрещает применять меру «отказ в открытии счета» к поставщикам, подрядчикам и исполнителям по госконтрактам. Эта мера работает только для получателей субсидий и бюджетных инвестиций.
Что делать, если платеж приостановили, а Заказчик молчит?
По Постановлению № 941 у Заказчика есть ровно 2 рабочих дня на принятие решения. Если сроки нарушаются, необходимо инициировать официальную переписку, чтобы зафиксировать отсутствие вашей вины в задержке расчетов. Специалисты KaznaHelp помогают грамотно выстроить такую коммуникацию.
Действует ли еще Постановление № 2483?
Нет, документ полностью утратил силу 1 сентября 2026 года. Все ссылки в ваших договорах и учетной политике необходимо обновить на Постановление Правительства РФ № 941.
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Казначейский мониторинг требует безупречной точности и не прощает ошибок. Мы берем на себя всю бюрократию и общение с ведомствами, чтобы госконтракты приносили вашей компании прибыль, а не штрафы и блокировки.
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Финансовая безопасность. Заранее анализируем контракты, защищаем вашу маржинальность от урезания проверяющими и предотвращаем риск заморозки целевых средств (в том числе по ГОЗ).
Успешное прохождение проверок. Готовим железобетонную доказательную базу. Если к вам уже пришел запрос из прокуратуры или казначейство приостановило платеж — оперативно снимаем претензии и разблокируем работу.
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