Раздельный учет по гоз с 2027 года: анализ Постановления № 874 и пошаговый план подготовки

Думали, что раздельный учет по ГОЗ это сложно? Постановление № 874, которое вступает в силу с 1 января 2027 года, докажет, что раньше была просто разминка. Пятимерная аналитика, жесткий классификатор затрат, два новых обязательных отчета и тотальный контроль каждой копейки. Теперь проверяющий сможет в пару кликов развернуть итоговую сумму до конкретной накладной, а ручные корректировки в конце месяца станут дорогой к штрафам. В этой статье даем четкую дорожную карту: как без паники перестроить бухгалтерию и спасти прибыль компании.

С 1 января 2027 года начинает действовать Постановление Правительства РФ от 13.07.2026 № 874. Этот документ вносит самые масштабные коррективы в принципы ведения раздельного учета по гособоронзаказу за последние тридцать лет. Нововведения дополняют историческое Постановление № 47 от 19.01.1998 специализированными Правилами, регламентирующими калькулирование себестоимости и учет издержек исполнителей. На первый взгляд, это лишь систематизация действующих норм, однако на практике предприятиям ОПК (бухгалтерии, планово-экономическим и ИТ-отделам) придется полностью перестраивать саму логику сбора и распределения затрат.

В данном материале подробно разберем: какие именно требования вводит ПП № 874, как грамотно определить метод учета и базу для распределения косвенных издержек, что предпринять в отношении незавершенного производства (НЗП) и переходящих договоров, какие штрафные санкции уже применяются и как выстроить дорожную карту перехода за оставшиеся месяцы.