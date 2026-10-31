Раздельный учет по гоз с 2027 года: анализ Постановления № 874 и пошаговый план подготовки

Думали, что раздельный учет по ГОЗ это сложно? Постановление № 874, которое вступает в силу с 1 января 2027 года, докажет, что раньше была просто разминка. Пятимерная аналитика, жесткий классификатор затрат, два новых обязательных отчета и тотальный контроль каждой копейки. Теперь проверяющий сможет в пару кликов развернуть итоговую сумму до конкретной накладной, а ручные корректировки в конце месяца станут дорогой к штрафам. В этой статье даем четкую дорожную карту: как без паники перестроить бухгалтерию и спасти прибыль компании.
С 1 января 2027 года начинает действовать Постановление Правительства РФ от 13.07.2026 № 874. Этот документ вносит самые масштабные коррективы в принципы ведения раздельного учета по гособоронзаказу за последние тридцать лет. Нововведения дополняют историческое Постановление № 47 от 19.01.1998 специализированными Правилами, регламентирующими калькулирование себестоимости и учет издержек исполнителей. На первый взгляд, это лишь систематизация действующих норм, однако на практике предприятиям ОПК (бухгалтерии, планово-экономическим и ИТ-отделам) придется полностью перестраивать саму логику сбора и распределения затрат.
В данном материале подробно разберем: какие именно требования вводит ПП № 874, как грамотно определить метод учета и базу для распределения косвенных издержек, что предпринять в отношении незавершенного производства (НЗП) и переходящих договоров, какие штрафные санкции уже применяются и как выстроить дорожную карту перехода за оставшиеся месяцы.
Суть Постановления № 874 и на кого оно распространяется
Ключевая инновация Постановления № 874 заключается во внедрении в нормативное поле обособленных Правил калькулирования себестоимости продукции ГОЗ и учета затрат (как дополнение к Правилам ведения раздельного учета по ПП № 47). Если раньше предприятия могли опираться на собственные учетные политики при формировании себестоимости, то теперь эти процессы строго стандартизированы на государственном уровне.
Новый документ жестко регламентирует:
алгоритмы вычисления фактических расходов на выпуск и реализацию;
принципы группировки и классификации издержек;
критерии выбора объектов учета и методов калькулирования;
архитектуру аналитических и бухгалтерских регистров;
механизмы списания и распределения косвенных затрат;
правила составления отчета о фактических затратах;
специфику отражения расходов, которые не включаются в себестоимость или учитываются обособленно.
Действие документа охватывает всех без исключения участников кооперации (головных исполнителей и соисполнителей в контуре 275-ФЗ), независимо от их организационно-правовой формы.
Важный нюанс: на контракты в рамках 44-ФЗ (не относящиеся к ГОЗ) новые правила калькулирования напрямую не распространяются. Однако расслабляться исполнителям государственных контрактов гражданского сектора нельзя — требование вести раздельный учет при казначейском сопровождении обязательно для всех, и штрафы за его игнорирование абсолютно реальны.
6 фундаментальных изменений в Правилах учета
Унифицированная методика расчета. Впервые состав издержек и алгоритм формирования себестоимости прописаны максимально подробно. Законодатель утвердил конкретные статьи калькуляции (Приложение № 2), допустимые методы и порядок работы с косвенными расходами.
Жесткая привязка к контракту. Вся первичная документация по операциям ГОЗ теперь обязана содержать специальный идентификатор (ИГК, внутренний шифр или код), который однозначно связывает операцию с конкретным договором. Этот маркер должен непрерывно прослеживаться по всей цепочке: от накладной поставщика до итоговой отчетности.
Пятимерная аналитика. Сбор затрат теперь должен вестись одновременно в нескольких разрезах:
по центрам финансовой ответственности / подразделениям (МВЗ);
по контрактам;
по объектам калькулирования (единица изделия, передел, партия, заказ);
по статьям калькуляции;
по статусу затрат (учитываемые, учитываемые обособленно, исключаемые).
Ограничение методов калькулирования. Легализованы исключительно два варианта: попередельный и позаказный. Их комбинация для разных производственных циклов разрешена. Выбранный подход должен соответствовать специфике производства и быть закреплен в учетной политике.
Приоритетная база распределения. Общехозяйственные, общепроизводственные и административно-управленческие расходы (АУР) распределяются пропорционально приоритетной базы распределения — основной заработной платы производственных рабочих. Использование альтернативной базы допускается лишь при наличии экономического обоснования и закрепления в локальных актах.
Новые формы отчетности и принцип прослеживаемости. Вводятся два новых документа: «Отчет о фактических затратах по контракту» (Приложение № 1) и «Справка по результатам распределения затрат» (Приложение № 3). Цифры в отчете должны соответствовать регистрам бухгалтерского учета . Организация обязана обеспечить «аудиторский след» — способность развернуть любую итоговую сумму до первичного документа.
Обратите внимание: Обновленные Правила № 47 не подменяют собой стандарты бухгалтерского учета. Начиная с отчетности за 2027 год, предприятия обязаны параллельно применять ФСБУ 10/2026 «Расходы». Эти два нормативных акта регулируют смежные, но разные аспекты, поэтому при настройке ERP-системы необходимо обеспечить соблюдение обоих регламентов.
Классификатор статей калькуляции: коды 0100–1700
Приложение № 2 к Правилам вводит стандартизированную номенклатуру статей:
Код
Наименование статьи калькуляции
0100
Материальные затраты
0200
Затраты на оплату труда
0300
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
0400
Затраты на подготовку и освоение производства
0500
Затраты на специальную технологическую оснастку
0600
Затраты на специальное оборудование для НИОКР
0700
Специальные затраты
0800
Общепроизводственные затраты
0900
Общехозяйственные затраты
1000
Затраты на командировки
1100
Прочие прямые затраты
1200
Затраты по работам и услугам сторонних организаций
1300
Производственная себестоимость продукции
1400
Коммерческие (внепроизводственные) затраты
1500
Проценты по кредитам
1600
Административно-управленческие расходы (АУР)
1700
Себестоимость продукции (полная)
Критические моменты при настройке системы:
Производственная себестоимость (1300) формируется из пула статей 0100–1200. Полная себестоимость (1700) дополнительно включает в себя АУР и коммерческие расходы.
Статья 1600 (АУР) в ряде случаев применяется вместо статьи 0900. Дублирование одних и тех же издержек в обеих статьях — грубая ошибка, которая вызовет вопросы при первой же проверке.
АУР не включаются в производственную себестоимость, а списываются напрямую на финансовый результат конкретного контракта. Это концептуально схоже с системой «директ-костинг» и требованиями п. 26 ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Если компания применяет внутреннюю кодировку статей, необходимо разработать и утвердить таблицу мэппинга (соответствия) ваших кодов государственному стандарту.
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Три статуса затрат: учитываемые, обособленно учитываемые, исключенные
Одно из важнейших, но часто игнорируемых нововведений — необходимость разделять издержки минимум на три потока:
Учитываемые затраты — стандартный контур, формирующий себестоимость.
Учитываемые обособленно — специальный аналитический маркер для расходов, которые в рамках ГОЗ не ложатся в себестоимость конкретного изделия. Подчеркнем: это не списание затрат в убыток, а особый порядок их отражения.
Исключенные затраты — суммы, которые не были согласованы военным представительством (госзаказчиком) в рамках госрегулирования цен (ПП № 1465). Они отражаются в отчете по специальному алгоритму.
Пример: Давальческие материалы, переданные госзаказчиком, согласно п. 10 Правил не формируют себестоимость. Однако это не делает их «исключенными» или «несогласованными». Для каждой из этих трех групп в учетной системе должен быть настроен свой аналитический признак и алгоритм попадания в отчетность.
Выбор метода калькулирования: позаказный или попередельный
Критерий оценки
Позаказный метод
Попередельный метод
Принцип сбора затрат
На конкретный заказ с определенным объемом (обычно 1 заказ = 1 партия)
На передел (технологическую стадию), результатом которой является полуфабрикат
Характер производства
Мелкосерийное, единичное, выпуск сложных уникальных изделий
Массовое, серийное производство однородной продукции, непрерывный цикл
Момент расчета себестоимости
После полного завершения и закрытия заказа
Нарастающим итогом по мере завершения каждого передела
Связь с контрактом ГОЗ
Прямая и прозрачная: заказ равен партии поставки
Сложная: полуфабрикаты могут относиться на разные контракты, требуется дополнительное распределение
Закон разрешает комбинировать подходы: например, серийные узлы учитывать по переделам, а финальную сборку агрегата — позаказно. Главное — зафиксировать выбор для каждой номенклатурной группы в учетной политике.
Тест для самопроверки: Если начальник цеха может четко сказать, под какой именно контракт вытачивается деталь — внедряйте позаказный метод. Если детали отправляются на промежуточный склад, откуда разбираются под разные договоры — объективнее использовать попередельный. Выбор должен диктоваться реальным производственным процессом, а не удобством бухгалтерии.
Также важно разграничить в локальных актах понятия: производственный заказ, коммерческий заказ, партия, передел и единица продукции. Это разные объекты учета.
Механика распределения косвенных расходов
Накладные расходы (Общепроизводственные затраты, общехозяйственные затраты и административно-управленческие расходы ) распределяются на объекты калькулирования пропорционально утвержденной базе распределения. Как уже упоминалось, приоритет в выборе базы распределения отдается фонду основной зарплаты производственных рабочих. Иная база распределения (например, машино-часы для энергоемких цехов) допустима только при неоспоримом экономическом обосновании .
Алгоритм расчета:
Вычисляется коэффициент распределения: общая сумма косвенных расходов МВЗ (подразделения) за месяц делится на общую базу этого же МВЗ за аналогичный период. Если ОПР цеха составили 1,5 млн руб., а зарплата рабочих — 1 млн руб., коэффициент равен 1,5.
Зарплата рабочих, начисленная по конкретному контракту, умножается на этот коэффициент. Ставка применяется ко всему «котлу» расходов равномерно. Применение разных ставок для разных контрактов внутри одного цеха недопустимо.
Коэффициент рассчитывается ежемесячно, отдельно по каждому подразделению и по каждому типу косвенных расходов.
Зона максимального риска: В базу распределения обязательно должна включаться вся продукция цеха (в том числе гражданская). Если искусственно исключить «гражданку» из базы, львиная доля косвенных расходов упадет на ГОЗ. Военная приемка такие затраты в цене не согласует. Результаты распределения ежемесячно оформляются Справкой (Приложение № 3).
Новые формы отчетности: Отчет и Справка
Отчет о фактических затратах (Приложение № 1) составляется нарастающим итогом. Для длительных контрактов критически важно правильно собрать данные по периодам.
При формировании отчета необходимо контролировать:
соответствие номенклатуры, объемов и единиц измерения условиям договора;
корректность привязки объектов калькулирования к партиям;
математику распределения косвенных расходов;
правильность разнесения сумм на включаемые, обособленные и исключенные;
идентичность итоговых сумм данным бухгалтерского учета;
наличие первичных документов под каждую цифру.
Справка о распределении затрат (Приложение № 3) документирует базу, расчетный коэффициент и итоговую сумму распределения. Именно этот документ будут запрашивать контролеры. Справка должна генерироваться ERP-системой автоматически, ручной сбор данных здесь недопустим.
Переходящие контракты и незавершенное производство (НЗП)
Для договоров, исполнение которых переходит рубеж 2026–2027 годов, предусмотрен особый регламент:
Все издержки, понесенные до 31.12.2026 включительно, учитываются по старым правилам (согласно вашей текущей учетной политике).
Издержки, возникающие с 01.01.2027, подчиняются новым Правилам.
Ретроспективный пересчет себестоимости не требуется. Однако возникает риск путаницы в январском отчете. Чтобы этого избежать, до конца декабря 2026 года необходимо:
Сформировать полный реестр переходящих контрактов.
Провести инвентаризацию и жестко зафиксировать остатки НЗП на 31.12.2026 в разрезе каждого договора.
Прописать в локальном нормативном акте алгоритм переноса этих остатков в новый Отчет о фактических затратах.
Утвердить данный порядок приказом руководителя.
Контекст 2026–2027: штрафы, ФСБУ 10/2026 и казначейское сопровождение
Внедрение ПП № 874 — это лишь элемент глобальной системы контроля за государственными средствами.
Штрафные санкции. С 2026 года активно применяется ст. 15.37.1 КоАП РФ: за отсутствие раздельного учета при казначейском сопровождении должностным лицам грозит штраф до 50 тыс. руб., а юрлицам — до 500 тыс. руб. (срок давности — 3 года). За срыв сроков сдачи Сведений об операциях (ст. 15.49 КоАП РФ) штраф достигает 200 тыс. руб. С 2027 года вводится тотальный переход на цифровые акты приемки в «Электронном бюджете».
ФСБУ 10/2026 «Расходы». Стандарт обязателен с 2027 года. Он категорически запрещает искусственно «придерживать» расходы на будущие периоды в ожидании выручки. Манипулировать финансовым результатом больше не выйдет.
Снижение порогов контроля. Лимиты для казначейского сопровождения радикально урезаны: для госконтрактов — от 100 млн руб., для учреждений — от 10 млн руб., для субподряда — от 3 млн руб. В орбиту контроля попали тысячи субъектов МСП, которые ранее даже не слышали о раздельном учете.
Вывод очевиден: прозрачный учет — это единственный инструмент защиты вашей прибыли (в т.ч. экономии по ст. 710 ГК РФ) и гарантия бесперебойного прохождения платежей через Казначейство.
Дорожная карта: 7 шагов до 1 января 2027 года
Начинать проект необходимо не позднее ноября. Декабрь уйдет на настройку учетных систем и тестирование, а январь 2027 года станет первым боевым крещением.
Шаг
Ответственный
Ожидаемый результат
1. Диагностика и создание рабочей группы
Руководитель проекта, Главбух
Утвержденный реестр контрактов ГОЗ, выявленные разрывы в текущем учете
2. Разработка локального акта
Главбух, ПЭО
Положение о калькулировании, полностью соответствующее ПП № 874
3. Определение объектов и методов
ПЭО, Производство
За каждой номенклатурой закреплен метод и объект калькулирования
4. Утверждение базы распределения
ПЭО, Бухгалтерия
Выбрана база (с письменным экономическим обоснованием при необходимости)
5. Настройка учетной системы
ИТ-отдел, Бухгалтерия
Внедрены коды 0100–1700, поле «Контракт» сделано обязательным для проведения документов
6. Тестовое закрытие и обучение
Вся рабочая группа
Справки и отчеты по 1-2 тестовым контрактам успешно сверены с бухучетом
7. Работа с переходящими контрактами
Директор, Главбух
Проведена инвентаризация НЗП, остатки разнесены по контрактам, подписан приказ
Детализация шагов:
Шаг 1. Не сваливайте задачу исключительно на бухгалтерию. Привязку к контракту осуществляют мастера и кладовщики, а настройку делает ИТ-отдел. Проведите стресс-тест: возьмите любую цифру себестоимости за прошлый месяц и попытайтесь разложить ее до первички. Определить моменты в учете, где связь с первичным документом теряется — это ваши задачи на ноябрь.
Шаг 2. Разработайте отдельное Положение о калькулировании. В нем должны быть: методы, объекты, таблица мэппинга статей, алгоритм расчета коэффициентов распределения, правила заполнения первички и ответственные лица.
Шаг 3 и 4. Совместно с производством определитесь с методами калькулирования (позаказный/попередельный), а с ПЭО зафиксируйте базу распределения косвенных расходов.
Шаг 5. Проведите ревизию справочников 1С, удалите дубли элементов справочников. Настройте обязательность заполнения поля «Контракт» (ИГК). Важно: типовых конфигураций 1С:Бухгалтерия может оказаться недостаточно для сквозной аналитики, потребуется апгрейд до 1С:ERP, 1С:КА или покупка специализированных модулей.
Шаг 6. Проведите параллельное закрытие декабря 2026 года по старым и новым правилам. Убедитесь, что цифры бьются. Обязательно подготовьте для мастеров и кладовщиков понятные памятки по заполнению первички.
Шаг 7. Зафиксируйте НЗП на 31 декабря: проведите инвентаризация НЗП, остатки зафиксируйте по контрактам.
Типичные ошибки при переходе и способы их избежать
Описание ошибки
Последствия для компании
Как предотвратить
Проект отдали только бухгалтерии
Прослеживаемость затрат и раздельный учет теряется еще на уровне цеха и склада
Создать кросс-функциональную команду (ИТ, производство, ПЭО)
Задвоение статей (0900 и 1600)
Искажение отчета, претензии со стороны госзаказчика и проверяющих
Зафиксировать соответствие затрат статьям калькуляции в локальном акте
Выбор метода учета «по привычке»
Невозможность корректно распределить себестоимость по контрактам
Выбирать метод исходя из реальных технологических процессов
Смена базы распределения без обоснования
Военная приемка вычеркивает часть расходов из цены контракта
Использовать приоритетную базу (ЗП рабочих) или готовить обоснование выбор иной базы распределения
ERP-система позволяет проводить документы без ИГК
В конце месяца бухгалтерия вручную идентифицирует затраты и восстанавливает аналитику
Сделать поле «Контракт/ИГК» программно обязательным реквизитом
Игнорирование тестового закрытия
Коллапс учетной системы при сдаче первой отчетности в январе
Пробное параллельное закрытие декабря по новым правилам
Остатки НЗП не привязаны к контрактам
В новом отчете смешиваются затраты разных периодов
Сплошная инвентаризация НЗП на 31.12.2026
Путаница между включаемыми и обособленными затратами
Критическое искажение производственной себестоимости
Внедрение отдельных аналитических маркеров для каждой группы
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Кого конкретно затрагивают требования Постановления № 874?
Абсолютно всех участников кооперации по ГОЗ (в рамках 275-ФЗ) — от головных исполнителей до соисполнителей любого уровня. На обычные госзакупки по 44-ФЗ правила калькулирования не распространяются, но обязанность раздельного учета при казначейском сопровождении остается в силе.
Нужно ли делать ретроспективный пересчет себестоимости по старым контрактам?
Нет. Все издержки, понесенные до 1 января 2027 года, учитываются по правилам вашей старой учетной политики. Новые правила применяются только к затратам, возникающим после этой даты. Главное — зафиксировать остатки НЗП на конец года.
Обязательно ли использовать зарплату основных рабочих как базу распределения?
Нет, закон оставляет окно возможностей. Вы можете использовать другую базу (например, прямые материальные затраты или машино-часы), но это отступление от приоритетного правила придется защищать перед заказчиком детальным экономическим расчетом.
Что будет, если проигнорировать новые правила?
Вас ждут штрафы по ст. 15.37.1 КоАП РФ (до 500 тыс. руб. на компанию), санкции за срыв сроков отчетности (до 200 тыс. руб.), риск блокировки платежей со стороны Федерального казначейства и гарантированный отказ заказчика возмещать ваши затраты.
Как учитывать накладные расходы при выпуске гражданской и военной продукции в одном и том же цехе? Объемы выпуска гражданской продукции (или зарплату рабочих, занятых в ее производстве) необходимо в обязательном порядке включать в общую базу распределения косвенных расходов. В противном случае вы попытаетесь переложить издержки коммерческого сектора на плечи госзаказчика, что является грубым нарушением.
Резюме
Постановление № 874 не ломает фундамент раздельного учета, заложенный 275-ФЗ и ПП № 47, но делает его бескомпромиссным, детализированным и легко проверяемым. Унифицированный классификатор затрат, строгие методы калькулирования, обязательная привязка первички к контракту и требование стопроцентной прослеживаемости превращают учет из бумажной формальности в прозрачную цифровую экосистему. Теперь проверяющий сможет в пару кликов развернуть итоговую цифру до конкретной накладной.
Окно возможностей для плавной адаптации учета под новые правила закроется 31 декабря 2026 года. Создание рабочей группы, обновление локальных актов, модернизация 1С и тестовое закрытие декабря — это тот минимум, без которого январь 2027 года обернется для предприятия финансовым и управленческим хаосом.
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