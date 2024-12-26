Юрист для строительных компаний: как защитить бизнес от рисков

Строительство — сложная сфера, в которой пересекаются интересы множества участников: застройщиков, подрядчиков, поставщиков материалов, контролирующих органов и конечных потребителей. Каждый этап строительства, от получения земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, требует юридического сопровождения.

Риски строительных компаний

В ходе строительства компания сталкивается с разными рисками. Они могут сильно повлиять на сроки, бюджет и успешность реализации проекта. Причем риски возникают как у самих застройщиков, так и у их подрядчиков. Вот несколько примеров:

Незапланированные ограничения на стройку.

Строительство задерживается по разным причинам. Могут возникнуть запреты на использование определенных территорий или инфраструктурных объектов. Например, на участке, который компания хочет приобрести под строительство, муниципалитет планирует в скором времени построить метро. Землю могут изъять под муниципальные нужды. Юрист сделает запрос в соответствующие органы и даст аргументированное заключение, почему не стоит выбирать этот земельный участок под строительство.

Также ограничения могут коснуться определенных технологий или оборудования. Здесь важно быстро вносить изменения в проектную декларацию и разрешительную документацию.

Неблагонадежные подрядчики.

Срыв сроков, некачественное выполнение работ — из-за этого растут издержки заказчика и срываются сроки завершения проекта.

Чтобы снизить эти риски, нужно составлять договоры с подрядчиками, которые содержат четкие условия и ответственность за невыполнение обязательств. Если возникнут споры и компания понесет денежные потери, то с правильно составленным соглашением и юридической поддержкой она скорее добьется возмещения убытков.

Претензии и штрафы трудовой инспекции.

Риски в строительной сфере нередко связаны с нарушением трудового законодательства. Если работник официально не оформлен, то при проверке трудовой или налоговой инспекциями компании грозят штрафы. То же самое касается и подмены трудовых отношений сотрудничеством с самозанятыми. К такому приему могут прибегать недобросовестные заказчики, чтобы занизить налоговую базу.

Например, в деле А76-32727/2023 налоговая инспекция провела проверку строительной компании «Строймеханизация» и выявила, что она незаконно привлекает самозанятых лиц по договорам ГПХ. При этом фактически исполнители выполняют трудовую функцию, а значит, должны быть оформлены по трудовым договорам.

В результате инспекция доначислила компании страховые взносы 12 млн рублей и штраф 1,2 млн рублей. ООО «Строймеханизация» удалось доказать, что она привлекает исполнителей по ГПХ законно, и добиться отмены доначислений. Но для этого компании пришлось обращаться в суд (решение Арбитражного суда Челябинской области от 31.01.2024 по делу № А76-32727/2023).

Еще один важный момент — сотрудничество с иностранными гражданами. Если нарушили правила их оформления, последуют санкции — вплоть до выдворения работников из страны. В итоге компания может в одночасье лишиться нужных рабочих рук.

Неплатежеспособный заказчик.

Строительство — долгий процесс. За время работ финансовое состояние заказчика может измениться. Бывает так, что заказчик принимает работу частично, но не оформляет мотивированный отказ и не платит денег. В результате подрядчик не может вовремя выплатить зарплату работникам, перечислить налоги и другие платежи.

Чтобы обезопасить себя, строительной компании важно заключать договоры, где будут учтены такие риски. Например, можно предусмотреть авансовые платежи или график поэтапных расчетов. Юрист поможет правильно сформулировать условия договора и защитит интересы компании, если дело дойдет до суда.

Административная и уголовная ответственность.

Правонарушения в строительстве могут повлечь не только административные, но и серьезные уголовные последствия. В этой сфере немало опасных работ:

с электрическим током;

в колодцах и труднодоступных пространствах;

на высоте;

газоопасные работы — присоединение новых газопроводов к действующей газовой сети и др.

Не исключено, что с кем-то из сотрудников может произойти несчастный случай. Если при этом окажется, что в компании игнорировали нормы охраны труда, не проводили инструктажи по технике безопасности, не обеспечивали сотрудников средствами защиты, руководство может понести уголовную ответственность — вплоть до лишения свободы. Нарушения в сфере охраны регулирует ст. 143 УК. К тому же такие ситуации способны серьезно навредить репутации компании.

Команда юристов Kelin оказывает юридическое сопровождение строительного бизнеса всех уровней сложности. Чем мы поможем вашему бизнесу: проверим все документы перед началом стройки и расскажем, можно ли строить на этом участке;

убедимся, что есть все разрешения;

подготовим договоры с подрядчиками и заказчиками, а также с сотрудниками и поставщиками;

оптимизируем взаимодействие с госорганами

поможем сдать объект;

защитим ваши интересы, если работы выполнены некачественно или возникли споры. И это еще не все. Мы будем рядом на каждом этапе стройки и поможем избежать любых рисков. Все сложные вопросы берем на себя, чтобы вы могли спокойно заниматься строительством. Оставить заявку

В чем юрист может помочь строительной компании

Юрист в сфере строительства оказывает разные услуги:

Лицензирование и сертификация. Чтобы заниматься строительством, нужно получить разные лицензии и разрешения. В этом помогает юрист. Так, компании важно стать членом СРО (саморегулируемой организации). Без этого многие строительные работы выполнять нельзя. Юрист готовит документы для вступления в СРО, проверяет, соответствует ли компания требованиям, помогает получить разрешения на нужные работы и сертификаты на строительные материалы.

Оформление земельного участка. Юрист может правильно оценить экономический потенциал земельного участка, составить его план и проект межевания. Также он поможет оформить покупку или аренду земли.

Без юриста получение разрешения на стройку может занять много времени, так как нужно подтвердить, что все строительные нормы будут соблюдены.

Перевод земельного участка в другую категорию. Иногда участок нельзя использовать для того, что планирует застройщик. Например, землю, предназначенную для жилого строительства, нельзя использовать для возведения гостиницы. В некоторых случаях сменить категорию можно, хотя это может занять время.

Защита интересов в спорных ситуациях. Когда возникают споры, юрист помогает их решить, не доводя до суда, или через суд, если без этого не обойтись. Например, когда заказчик не платит, юрист составляет претензию, ведет переговоры, а при необходимости готовит иск о взыскании задолженности.

Если есть замечания к качеству работ, юрист организует независимую экспертизу, помогает доказать позицию компании. Он также защищает ее интересы, когда контролирующие органы пришли с проверкой, оспаривает штрафы и предписания.

Также юридическое сопровождение поможем вам избежать включения в РНП (реестр недобросовестных подрядчиков) и сохранит ваше доброе имя.

Договорная работа. Работа с договорами — это основа юридического сопровождения строительных проектов. Юрист составит соглашение, который защитит интересы компании.

Также специалист проверит имеющиеся контракты на наличие рисков и подводных камней. Например, в договоре подряда важно четко указать этапы работ, условия их приемки и оплаты, гарантийные обязательства. В договоре поставки стройматериалов нужно прописать требования к качеству материалов, порядок доставки, приемки и возврата брака.

Сопровождение тендеров. Юридическая компания помогает вам пройти весь путь от подачи заявки до заключения контракта. Сначала они внимательно изучают тендерную документацию, проверяют все требования к участникам и условия закупки.

Затем идет работа по подготовке заявки — нужно собрать пакет документов, правильно их оформить, составить техническое предложение. Юрист контролирует, чтобы документы были заполнены правильно, а требования заказчика соблюдены.

Сопровождение в области трудового права. Строительная отрасль имеет свою специфику в вопросах трудовых отношений — большое число иностранных работников, частое заключение договоров ГПХ. Юрист помогает составить разрешения на работу для иностранных граждан, подготовить уведомления в МВД об их приеме, разработать ЛНА, оформить работников, соблюсти требования в области требований охраны труда и техники безопасности.

Ввод объекта в эксплуатацию. Юрист проверяет, соответствуют ли построенный объект и его параметры тому, что было указано в разрешении на строительство.

Регистрация недвижимости. Специалист помогает оформить права на недвижимость, собирает нужные документы, чтобы зарегистрировать объект. Сопровождает ввод здания в эксплуатацию, проверяя, чтобы все оформили по правилам, с выдачей разрешения.

Компания Kelin предлагает абонентское обслуживание, которое включает в себя решение всех юридических вопросов — или какого-то отдельного направления, на ваш выбор. Стоимость сопровождения рассчитывается индивидуально и затем фиксируется, поэтому вам не нужно опасаться никаких неожиданных платежей. Все юристы Kelin регулярно подтверждают квалификацию, и финансовая ответственность компании за качество работ зафиксирована в договоре. Результаты этой работы подтверждают кейсы и отзывы клиентов из строительной сферы.

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