Юрист для производственной компании: какие правовые проблемы решает

Любой бизнес нуждается в эффективной правовой защите, но когда речь идет о производственных компаниях, стабильная и безопасная с точки зрения закона работа приобретает особое значение. Рассказываем, в решении каких вопросов поможет юрист.

Зачем производственной компании юрист

Главная цель правовой поддержки — создать все условия для того чтобы бизнес мог сохранять и зарабатывать деньги. Юрист действует в рамках своей компетенции: занимается различными вопросами юридического сопровождения деятельности производственной компании — от регистрации бизнеса и до защиты интересов в судебных спорах.

Назовем лишь несколько направлений, по которым бизнес в сфере производства нуждается в постоянной юридической поддержке:

Соблюдение законодательства. Законодательство постоянно меняется, и наличие квалифицированного юриста поможет не допустить его нарушения. Юристы отслеживают все новшества и своевременно информируют руководство о необходимости внесения изменений в процессы и документацию.

Договорная работа. Любое производство — это множество договоров: поставки материалов, аренда помещений, трудовые отношения, контракты с клиентами и партнерами. Юрист проверяет все эти договоры на предмет рисков и защищает интересы компании.

Разрешение споров. В случае возникновения конфликтов с контрагентами, государственными органами или другими сторонами юрист представляет интересы компании как на этапе досудебных разбирательств, так и в суде.

Защита интеллектуальной собственности. Многие производственные компании занимаются разработкой новых продуктов и технологий. Работа юриста по этому направлению нацелена на защиту интеллектуальной собственности — оформление патентов, регистрацию товарных знаков и решение других вопросов в области авторских прав.

Антимонопольное регулирование. Для крупных производственных компаний актуально соблюдение антимонопольного законодательства. Деятельность юриста здесь будет направлена на недопущение нарушений, которые связаны с монополизацией рынка и ограничением конкуренции.

Налоговая оптимизация. В задачи юриста входят консультации по вопросам налогообложения, а также поиск легальных способов снижения налоговой нагрузки и взаимодействие с налоговыми органами.

Соблюдение экологических требований. К производственным компаниям предъявляются строгие требования в области экологической безопасности. Юрист контролирует соблюдение соответствующих норм и обеспечивает получение компанией необходимых разрешений.

Конечно же, это далеко не полный перечень вопросов, по которым производственной компании нужен юрист, и правовая поддержка не ограничивается решением только этих задач. В процессе деятельности любого связанного с производством бизнеса также могут потребоваться такие виды правовой поддержки, как сопровождение проверок, разрешение трудовых споров, сопровождение ВЭД и государственных закупок.

Юристы компании Kelin работают с бизнесом любого масштаба и сферы деятельности. Одна из ключевых особенностей правового сопровождения от Kelin — полное погружение в специфику отрасли и задачи клиента. Kelin имеет все возможности для юридической помощи на каждом из этапов производственного цикла.

Как обеспечить правовую защиту производственной компании

Как мы уже отмечали, по сравнению со стандартной коммерческой деятельностью, производственная сфера отличается гораздо большей сложностью в юридическом регулировании. И в квалифицированной правовой защите на постоянной основе нуждаются как небольшие компании, так и крупные производственные предприятия.

Юридическое сопровождение производственной компании может выстраиваться по-разному. Крупные организации, как правило, имеют собственные юридические службы и привлекают сторонних юристов для решения специализированных вопросов, например:

Урегулирования проблемных ситуаций на производстве.

Решения вопросов, связанных с внешнеэкономической деятельностью и санкциями.

Сопровождения работы с торговыми сетями.

Подобные направления юридической деятельности требуют от юриста специальных знаний, которыми штатные юристы в большинстве случаев не обладают. И чтобы гарантировать действительно качественную и результативную правовую помощь, возникает потребность в работе с юристами узкой специализации, имеющими соответствующий опыт и навыки.

Для производственных компаний небольшого и среднего размера более эффективным и выгодным решением считается юридический аутсорсинг. В этом случае обеспечивается комплексная юридическая защита бизнеса командой компании-аутсорсера. Среди преимуществ этой модели юридического сопровождения:

Гарантии профессионализма. Компании, предоставляющие услуги юридического аутсорсинга, имеют в своем распоряжении штат юристов, специализирующихся на различных отраслях права. Это гарантирует профессиональный подход к решению всех задач вне зависимости от отрасли и специфики. «Универсальный» штатный юрист обеспечить такой уровень защиты бизнеса не в состоянии.

Экономичность. Собственный юридический отдел — это всегда дополнительные расходы: на заработную плату сотрудников, налоги, отпускные, организацию рабочих мест и т.д. При передаче этого направления на аутсорс компаниям удается минимизировать затраты.

Автономность. При условии сотрудничества с надежным партнером участие клиента (собственника или руководителя компании) в решении юридических вопросов будет минимальным.

Передача юридической защиты компании на аутсорсинг позволяет максимально сконцентрироваться на ключевых задачах бизнеса. Учитывая, что производство требует максимальной концентрации и экспертности от руководства компании, а собственники нередко имеют скорее профильное по специфике отрасли, чем бизнес- или юридическое образование, такая модель юридического сопровождения считается оптимальным решением.

Компания Kelin предлагает различные форматы сотрудничества — от полного пакета услуг юридического сопровождения производственной организации до работы над избранными направлениями и оказания помощи штатному юристу. Но вне зависимости от выбранной модели клиенты Kelin могут быть уверены в высочайшей квалификации и глубоком погружении юристов в решение всех без исключения задач.

Юридическая поддержка производственных компаний Снижаем правовые риски производственных компаний через решение как сложных, так и рутинных юридических задач бизнеса Консультация

Реклама: ООО Келин, ИНН 9706007244, erid: 2W5zFKAPigg