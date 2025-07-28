Юрист по защите персональных данных: требования закона, обязанности и риски

Основные обязанности юриста в сфере персональных данных

Специалист по персональным данным нужен не только крупным корпорациям — даже в небольшой организации объем требований настолько велик, что без профильно обученного человека не обойтись. Юрист в сфере персональных данных отвечает за полный цикл мероприятий по соблюдению 152-ФЗ, от разработки внутренних документов до взаимодействия с регуляторами. Можно выделить несколько ключевых направлений, которые включают услуги такого юриста:

1. Разработка документов по персональным данным и их актуализация. Любая компания, работающая с персональными сведениями, должна иметь пакет внутренних документов по защите информации. В него входят политики обработки персональных данных, согласия субъектов (клиентов, сотрудников) на обработку и передачу данных, положения о хранении и уничтожении данных, приказы о назначении ответственного за персональные данные и соглашения с контрагентами.

Юрист занимается разработкой документации по защите персональных данных «под ключ» — готовит все необходимые политики и положения с учетом специфики бизнеса. Кроме того, он регулярно отслеживает изменения законодательства и обновляет документы, чтобы они всегда соответствовали актуальным требованиям.

Грамотно выстроенная и своевременно обновленная документация защищает компанию: в спорной ситуации или при проверке наличие полного комплекта бумаг служит доказательством законопослушности оператора данных.

2. Взаимодействие с Роскомнадзором. С учетом изменений, вступивших в силу в 2025 году, начало обработки персональных данных без надлежащей регистрации может повлечь за собой штраф до 300 тысяч рублей. Поэтому важно не затягивать с постановкой на учет. Помимо самой регистрации, юрист выступает связующим звеном между компанией и Роскомнадзором. Он готовит ответы на официальные запросы, сопровождает проверки, а при возникновении претензий, разрабатывает правовую позицию и представляет интересы клиента.

3. Контроль и снижение рисков утечек данных. Безопасность информации — одно из приоритетных направлений работы. В 2025 году введена обязанность оперативно сообщать об утечке в Роскомнадзор, и за сокрытие инцидента предусмотрен штраф до 3 млн рублей. Контроль над деятельностью внешних исполнителей становится одной из ключевых задач юриста по защите персональных данных. В случае, если сторонние компании, такие как подрядчики по технической поддержке, колл-центры или маркетинговые агентства, получают доступ к персональной информации клиентов, специалист проверяет наличие юридически грамотных договоров и соблюдение требований 152-ФЗ со стороны всех участников обработки. Это включает в себя формализацию обязанностей, условия конфиденциальности и ответственность за возможные нарушения. Помимо этого, юрист по обработке персональных данных играет важную роль во внутреннем обучении сотрудников.

Он проводит инструктажи и разъяснительную работу: объясняет, как корректно обращаться с персональной информацией, как действовать при выявлении потенциальной утечки и каким образом реагировать на запросы от граждан по вопросам удаления, изменения или предоставления их данных.

Такая превентивная работа формирует устойчивую культуру обращения с конфиденциальной информацией, снижает вероятность критических инцидентов и помогает организации с минимальными потерями пройти через возможные кризисные ситуации, сохранив репутацию и доверие клиентов.

4. Мониторинг сайта, маркетинга и новых процессов. Зона ответственности юриста по персональным данным распространяется на все бизнес-процессы, где фигурируют личные сведения. Прежде всего это интернет-ресурсы и рекламная деятельность компании. Специалист проверяет, что формы на сайте (регистрации, заявки, подписки) соответствуют закону — например, содержат необходимые галочки-согласия, корректно оформлено предложение политики конфиденциальности. Он оценивает, правильно ли реализован cookie-баннер и не собираются ли персональные данные сверх заявленных целей.

Отдельное внимание — сотрудничеству с маркетинговыми платформами и сторонними сервисами. Юрист анализирует, не передаются ли персональные сведения клиентов в рекламные системы или за рубеж с нарушением ограничений. После обновлений 2025 года многие привычные инструменты (Google Analytics, зарубежные CRM и облака) оказались вне закона, поскольку не обеспечивают хранение данных на территории РФ. Юрист поможет подобрать легальные решения и оформить необходимые изменения в пользовательских соглашениях. Таким образом, новый продукт, маркетинговая кампания или внедрение сервиса проходят юридическую экспертизу еще «на берегу».

Если же компания проигнорирует контроль, последствия могут быть тяжелыми: штраф за неправильную обработку данных достигает 18 млн рублей, а при повторных нарушениях обсуждается введение оборотных штрафов (в процентах от годовой выручки). Грамотное сопровождение маркетинговых и ИТ-проектов позволяет избежать подобных рисков.