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Кира Групп
Оптимизация налогообложения

Налоговая оптимизация: как экономить легально 

Какой руководитель бизнеса не желает сэкономить на налогах? Но все ли способы оптимизации одинаково полезны и безопасны? Рассказываем о легальных схемах.
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Налоговая оптимизация: как экономить легально 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Налоговая оптимизация: что это

Комплекс методов и действий, которые использует бизнес для планирования объема платежей в бюджет и уменьшения налоговой нагрузки, называется оптимизацией.

Например, сокращение расходов возможно посредством выбора подходящего режима налогообложения, использования региональных и федеральных льгот, послаблений и прочих преференций, разработки правильной учетной политики и уменьшения, соответственно, налоговой базы.

С одной стороны экономия всегда направлена на минимизацию затрат, с другой – она должна оставаться легальной, то есть не содержать признаков ухода (уклонения) от налогов. Иначе руководство может столкнуться не только с доначислением платежей и взысканием штрафов, но и с уголовной ответственностью (при особо крупных размерах долга перед государством – см. ст. 199 УК).

Разберем наиболее распространенные схемы оптимизации, которые точно не понравятся ФНС.

Нелегальные способы минимизации налогов

Противозаконные способы экономии на налогах инспекторам хорошо известны и распознаются автоматически. Здесь сложно изобрести велосипед.

Дробление бизнеса, обналичка через ИП, уход от НДС – это те «триггеры», которые в первую очередь проверяют налоговики. Кроме того, внимание привлекает любое странное поведение субъектов бизнеса, нетипичное для рыночных отношений.

Перевод штатных сотрудников в статус самозанятых

В 2019 году в России ввели налог на профессиональный доход граждан, и появилась новая возможность оптимизации. Ставка НПД составляет всего 4-6% против 13% НДФЛ для штатных сотрудников, а кроме того, самозанятые освобождены от уплаты страховых взносов.

При умелом планировании переход на НПД – вполне законная схема экономии на налогах. Например, ИП имеет право отказаться от упрощенки, патента и сельхозналога и изменить статус на самозанятого, если его деятельность отвечает определенным критериям.

Однако перевод штатных сотрудников на НПД и заключение с ними договоров ГПХ с фактическим сохранением их трудовой функции – запрещено законом (письмо ФНС от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@).

Экономия через аутстаффинг

До недавнего времени был распространен следующий способ оптимизации.

  1. Головная организация выводила из штата сотрудников и оформляла их на аффилированное лицо – кадровое агентство на УСН.

  2. Между фирмами заключался договор аутстаффинга, то есть компания фактически брала свой же персонал в «аренду» и списывала оплату услуг на расходы, уменьшая таким образом налогооблагаемую базу налога на прибыль.

  3. Фирма-исполнитель же уплачивала в бюджет только 6% единого налога с полученных сумм.

Государство активно ведет борьбу с таким необоснованным способом снижения налоговой нагрузки. Частные агентства занятости больше не имеют право применять спецрежимы и должны работать только на ОСНО (п. 8 ст. 18.1 закона № 1032-1).

Однако все еще находятся те, кто пытается уклониться от уплаты НДС. Например, маскируя сделку, вместо аутстаффинга подписывают договор подряда или оказания услуг. Подобные схемы успешно раскрываются ФНС, а у организаторов возникают серьезные проблемы с законом.

Дробление бизнеса

Разделение одного бизнес-проекта на несколько направлений как таковое – законом не преследуется. Иначе в России не существовало бы холдингов и групп компаний, дочерних фирм и обособленных подразделений, реорганизации путем выделения и разделения.

Претензии ФНС вызывают только те случаи дробления бизнеса, основной целью которых была налоговая экономия.

Наиболее распространенный пример:

Компания подошла к своему лимиту по количеству сотрудников при УСН – 130 человек. Чтобы не переходить на ОСНО, создается фирма-дублер, и штат распределяется уже на двух работодателей. Фактически обе компании занимаются одной и той же деятельностью, находятся в одном офисе, подчиняются одному руководителю. Но бизнес экономит на налогах.

Если ФНС признает дробление фиктивным, компанию ждет принудительный перевод на ОСНО, доначисление налогов и пени (см. определение ВС от 23.01.2015 № 304-КГ14-7139).

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Как оптимизировать законно

Всеми способами, которые прямо не запрещены законом, бизнес может пользоваться, чтобы легально сократить расходы на налоги.

Например, ООО и ИП имеют право:
  • Выбрать подходящий спецрежим.

Для малых и средних предприятий с оборотом не более 251,4 млн руб. подходит упрощенка (УСН). При осуществлении отдельных видов деятельности (парикмахерские и косметические услуги, пошив изделий, ветеринарный уход и проч.) – можно использовать патент. А физлица без сотрудников вправе перейти на самозанятость.

  • Применять пониженные ставки УСН.??

Разные субъекты применяют свои ставки для упрощенной системы налогообложения:

  • от 1% до 6% на УСН «доходы»;

  • от 5% до 15% на УСН «доходы минус расходы».

Таким образом, оптимизировать налоги можно, зарегистрировав фирму в другом субъекте страны, а по фактическому адресу открыть обособленное подразделение. ИП открыть обособленное подразделение не сможет, но вправе встать на учет в любом регионе РФ (в том числе и том, где установлены пониженные ставки по УСН), а деятельность при этом вести по всей России (независимо от места проживания и прописки).

Самые низкие ставки УСН в 2023 году – в Калмыкии, Бурятии, Мурманске, Удмуртии, Чечне и ряде других регионов.

В соответствии с законом Республики Калмыкия от 11.10.2022 № 243-VI-З, налоговые ставки для ООО и ИП, зарегистрированных в регионе впервые, на 2023-2025 составляют:

  • 1% – УСН «Доходы».

  • 5% – УСН «Доходы, уменьшенные на расходы».

Каждые два года ставка будет расти на 1% и в 2033 году составит 6% для объекта «доходы» и 15% для объекта «Доходы, уменьшенные на расходы».

Исходя из текста закона № 243-VI-З от 11.10.2022 ставки не привязаны к объему полученного дохода и количеству наемных работников. Также в Калмыкии по закону нет условия о ведении бизнеса по месту прописки. Предприниматель может находиться в любом регионе РФ.

Легально перевести бизнес на территорию субъекта РФ, снизить объем налогов и платить в бюджет только 1% с дохода можно при поддержке KIRA GROUP. Компания ведет деятельность на рынке консалтинговых услуг более 15 лет и специализируется на законной оптимизации для предпринимателей и юридических лиц.

  • Примерить на себя АУСН.

С 01 июля 2022 года (закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ) действует новый налоговый режим – автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН).

Субъект бизнеса на этом режиме полностью освобождается от уплаты взносов, кроме небольшой фиксированной суммы – 2 040 руб. в год (взносы на травматизм). Однако отсутствие страховых платежей компенсирует повышенная ставка налога (8 или 20%). Поэтому необходимо заранее просчитать, выгоден ли для конкретной компании переход на АУСН с обычной упрощенки.

  • Получить освобождение от НДС.

Если компания применяет ОСНО, проверьте, дает ли закон возможность уменьшить ставку налога или полностью освободиться от НДС. Например, по заявлению в налоговую инспекцию такое право могут получить микропредприятия с выручкой до 2 млн руб. в квартал, если они не торгуют подакцизными товарами. (ст. 145 НК), или участники инновационных проектов (ст. 145.1 НК).

  • Заменить часть зарплаты необлагаемыми выплатами.

Некоторые выплаты в пользу работников не облагается НДФЛ и страховыми взносами. Главным образом, это различная соц.поддержка: материальная помощь молодым специалистам, компенсация учебы, проезда до места работы, питания и т. д. (ст. 217 и 422 НК).

Уменьшить сумму оклада, который установлен в штатном расписании и трудовом договоре, и компенсировать ее необлагаемыми выплатами, так просто не получится. Но как вариант – можно согласовать с сотрудником некоторые компенсации в счет будущей индексации зарплаты.

Ответственность за нарушения

Если ФНС выявит в работе компании незаконную схему оптимизации налоговой нагрузки, сэкономленные денежные средства придется доплатить в бюджет, а вместе с ними – пени и штрафы.

Уголовная ответственность для руководителя фирмы или предпринимателя наступает по ст.198 – 199 УК, вплоть до лишения свободы (при особо крупных размерах и повторных нарушениях законодательства).

Экономить на налогообложении нужно предельно аккуратно, чтобы не столкнуться с более серьезными проблемами, чем дефицит средств. KIRA GROUP поможет оптимизировать налоги законно и безопасно.

  • Более 15 лет опыта работы с клиентами из России и стран СНГ.

  • Комплексное консалтинговое обслуживание бизнеса.

  • Свыше 130 успешных кейсов поиска оптимальных налоговых решений.

Доверяйте свои деньги и свободу только квалифицированных специалистам.

Кира Групп

Кира Групп

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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