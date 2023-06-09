Региональные особенности применения УСН

В современном мире бизнес становится все более конкурентным и динамичным. Для успешной работы нужно не только иметь качественный продукт или услуги, но и уметь эффективно управлять финансами, в том числе налоговыми обязательствами.

Одним из способов оптимизации налоговых платежей является использование льгот по упрощенной системе налогообложения, которые предоставляют регионы.

Какие же льготы могут быть доступны предпринимателям в различных регионах России

Знание о региональных льготах может дать существенное преимущество бизнесу в условиях жесткой конкуренции. Предприятие, использующее налоговые льготы, может снизить свою стоимость производства, стать более конкурентоспособным на рынке и получить большую прибыль.

Кроме того, использование льгот способствует развитию бизнеса в регионе, что в свою очередь положительно сказывается на экономике в целом.

На территории России упрощенная система налогообложения (УСН) является распространенной формой налогообложения для малого и среднего бизнеса.

Однако, УСН предусматривает ряд региональных льгот и особенностей, которые могут различаться в зависимости от места нахождения организации.

Налоговые ставки, условия применения и требования к бизнесу для применения УСН указаны в главе 26.2 НК. В этой статье мы расскажем, что это за льготы, для кого действуют и как о них узнать.

В ст. 346.20 НК определена ставка по налогу УСН, которая зависит от объекта налогообложения:

при расчете налога с доходов — 6% ;

при расчете налога с доходов уменьшенных на величину расходов — 15%.

Данные условия действуют для ИП и юридических лиц, чей годовой доход не превышает 150 млн руб. с учетом коэффициента-дефлятора.

В 2021 г. в Кодекс внесены изменения, которые предусматривают переходный период для бизнеса, переросшего в порог: УСН можно сохранить, если численность работников составляет от 100 до 130 человек, а годовой доход — от 150 до 200 млн руб.

Установлены новые лимиты по доходам для применения упрощенной системы налогообложения в 2023 году. Речь идет о предельных лимитах по доходам, которые проиндексированы на коэффициент-дефлятор 1,257 (приказ Министерства экономического развития от 19.10.2022 №573).

Напомним, в 2022 году данный коэффициент составлял 1,096.

Так, с 1 января 2023 года для перехода на упрощенную систему налогообложения лимит предельного размера дохода за 9 месяцев 2022 года для юридических лиц не должен превысить 141,4 млн рублей.

Налогоплательщики уже находящиеся на УСН, смогут наращивать обороты на больший лимит, не опасаясь потерять право на применение этого спецрежима.

Предельные величины доходов для применения УСН составят:

для обычных ставок (6% — «доходы» и 15% — «доходы минус расходы») — 188,55 млн рублей (в 2022 году — 150 млн рублей);

для повышенных ставок (8% — «доходы» и 20% — «доходы минус расходы») — 251,4 млн рублей (в 2022 году — 200 млн рублей).

Остальные показатели, которые обязана соблюдать организация на УСН, такие, как численность персонала и стоимость основных средств, не меняются.

Теперь такие налогоплательщики могут остаться на УСН, но ставка налога для них вырастет:

по схеме «Доходы» — до 8% ;

по схеме «Доходы минус Расходы» — до 20%.

Обратите внимание! При этом новые ставки действуют с момента превышения порога. То есть, пересчитывать налог с начала года не придется.

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Как знание о региональных льготах поможет бизнесу

Чтобы воспользоваться региональными льготами, необходимо иметь соответствующую информацию. Юридические лица и предприниматели должны следить за изменениями в законодательстве и налоговых режимах в своем регионе, а также иметь хорошее понимание того, как можно использовать доступные льготы в своих интересах.

Использование региональных налоговых льгот может стать эффективным инструментом оптимизации налоговых платежей. Обладание соответствующей информацией и знаниями в области налогового права может помочь бизнесу использовать доступные льготы в своих интересах и стать более успешным и конкурентоспособным.

Чтобы воспользоваться сниженными ставками, можно перерегистрироваться в льготный регион: индивидуальному предпринимателю необходимо сменить прописку, а юридическому лицу — воспользоваться процедурой смены юридического адреса.

При этом деятельность по-прежнему можно вести в прежнем регионе, так как налоговые обязательства будут оплачиваться по ставке, установленной в «льготном» регионе.

При исчислении налога за год бизнес должен применить ставку, которая действовала в регионе по состоянию на 31 декабря отчетного года.

То есть, если налог оплачивают за 2022 год, то ориентируются на региональную ставку от 31 декабря 2022 года. При этом следует учитывать все ранее исчисленные и уплаченные авансы.

Пример

ИП на УСН работал в Адыгее и работал по схеме «Доходы» со ставкой налога 6%:

прибыль за первый квартал 2022 года составила 100 000 руб., поэтому ИП уплатил аванс 6000 руб. (100 000 × 6%.);

прибыль за полугодие нарастающим итогом составила 300 000 руб., и размер авансовых платежей достиг 18 000 руб.

Затем, в октябре ИП переезжает в Республику Калмыкия, где для его отрасли действует льготная ставка 1% (вместо 6%).

Допустим, к концу года общая прибыль за год составила 1 000 000 руб., получается, что налог за год составил 10 000 рублей.

Таким образом, сумма уже уплаченных авансов 18000 рублей превысила сумму налога (10 000 руб.) по итогам года.

В этом случае излишки можно зачесть в счет:

будущих платежей по налогам;

погашения пеней, штрафов, недоимок за разные налоговые нарушения.

Если бы ИП остался в Адыгее, то сумма налога за год составила бы 60 000 руб., а значит, с учетом ранее внесенного аванса нужно было бы доплатить 42 000 руб.

Обратите внимание! Кроме этого, переплату можно вернуть на счет. Для этого в ИФНС в течение 3 лет с момента уплаты налога нужно подать заявление о зачете или возврате излишне уплаченных налогов.

Несколько причин выбрать Калмыкию, как регион со льготным УСН 1%

Возможна и перерегистрация, и первичная регистрация бизнеса (например, в Пермском крае льготный УСН действует только для впервые зарегистрированных ИП и ООО);

Нет условий по статусу (в части регионов льготной ставкой можно воспользоваться только если организация или ИП имеет статус Субъекта малого и среднего предпринимательства);

Нет ограничений по ОКВЭД и условий касательно численности сотрудников (во многих регионах такие условия есть);

Льгота по УСНбудет действовать не один и не два года, как в большинстве регионов, а по факту целых 10 лет!

Как это десять лет

УСН будет расти постепенно!

Калмыкия — идеальный регион для переезда, с перспективами на будущее развитие бизнеса из-за прогрессивной системыроста ставки по УСН:

три года (2023, 2024 и 2025) — 1%,

два года (2026 и 2027) — 2%,

два года (2028 и 2029) — 3%,

два года (2030 и 2031) — 4%,

один год (2032) — 5%.

И только в 2033 году вы выйдете на обычный для системы «доходы» УСН 6%.

Важно понимать, что регистрация или перерегистрация ИП и ООО в регионе — это серьезный и трудоемкий процесс со множеством нюансов. Следовательно, надежность в этом вопросе можно связывать лишь с опытными экспертами, такими как Кира Групп, которые обладают значительным опытом в соответствующем процессе.

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