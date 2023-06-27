Как перейти с УСН на ОСНО: процедура, нюансы, переходный учёт

Добровольно изменить режим налогообложения с упрощенки на общий можно только с 1 января следующего года, до 15 января необходимо подать в налоговую уведомление об отказе от применения УСН по форме № 26.2-3.

Отчитаться и уплатить налог за последний год работы на упрощённой системе следует в обычные сроки. А если нарушить правила применения специального режима, тогда придется перейти на общую систему налогообложения (ОСНО) с начала квартала.

Итак, перейти с упрощённой системы на общую придётся, если:

Годовой доход превысит 200 млн руб. с учетом коэффициента-дефлятора в 2023 году 1,257 — 251,4 млн. руб.;

Средняя численность работников превысит 130 человек;

Остаточная стоимость основных средств превысит 150 млн руб.;

Доля участия других юридических лиц в организации на УСН превысит 25%;

Организация открыла филиал;

Организация или ИП займутся видами деятельности из п. 3 ст. 346.12 НК, при которых запрещено применять УСН.

Право на использование УСН пропадает, если не выполняется как минимум одно из его условий. В таком случае, организация должна начать применять ОСНО с начала того квартала, в котором нарушение произошло.

Рассмотрим на примере: ООО «Лютик» применяло УСН с объектом «Доходы минус расходы». По итогам 3 квартала выручка превысила 251,4 млн рублей, и право на льготный режим было потеряно. Компания окажется на ОСНО с 1 июля 2023 года.

Вот что нужно сделать после этого:

Подать в налоговую сообщение об утрате права на УСН не позднее 15 октября по форме 26.2-2. Посчитать базу по упрощёнке за 6 месяцев 2023 года, уплатить налог и подать декларацию не позднее 25 октября. Начислить и уплатить за 3 квартал НДС с реализации, подать декларацию до 25 октября включительно. В тот же срок нужно уплатить 1/3 исчисленного налога, остальное — равными частями до 25 ноября и 25 декабря. Посчитать налог на прибыль за период с 1 июля по 30 сентября. Подать декларацию за 9 месяцев не позднее 28 октября. В тот же срок нужно уплатить исчисленную сумму. Рассчитать авансовый платёж по налогу на имущество (недвижимость) и подать соответствующую форму не позднее 30 октября, если это предусмотрено местным законом.

Если компания потеряла право использовать УСН, она сможет вернуться к нему только спустя один год (п. 7 ст. 346.13 НК).

Также необходимо учитывать, что применять спецрежим можно только с начала нового года. Например, если право на УСН было потеряно в августе 2023 года, компания должна начать использовать ОСНО с 1 июля 2023 года, а вернуться к упрощенному режиму можно только с 1 января 2025 года.

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Уведомление в налоговую инспекцию об утрате права на УСН

Уведомление нужно отправить в течение 15 календарных дней с момента окончания квартала, в котором были нарушены условия УСН.

Данное уведомление можно заполнить по форме № 26.2-2 или в свободной форме. И в том же месяце, не позднее 25 числа, отчитаться по УСН.

Особенности перехода с упрощенной системы налогообложения на общую

В переходный период от УСН к ОСН придется определить:

Величину дебиторской задолженности, т. к. при кассовом методе и при методе начисления доход будет отличаться. Кредиторскую задолженность по налогам, зарплате работников, перед поставщиками. Непогашенную кредиторскую задолженность. Остаточную стоимость имущества.

Все эти показатели помогут при подсчете налогооблагаемых баз и самих налогов.

Находясь на упрощённой системе, налогоплательщики учитывают доходы и расходы в соответствии с кассовым методом — по факту движения денежных средств. Это значит, что доходы признаются тогда, когда деньги поступают, расходы — когда платежи уходят.

На ОСНО наряду с кассовым существует учёт по методу начисления. При нём доходы и расходы признаются в том периоде, в котором была произведена операция, а реальное движение денежных средств роли не играет.

Относительно индивидуальных предпринимателей вопрос непростой.

ФНС традиционно придерживается мнения, что ИП могут применять только кассовый метод. Ведь вместо налога на прибыль они платят НДФЛ, а он не предусматривает учёта методом начисления. Однако суды в таких делах чаще встают на сторону предпринимателей и признают применение этого метода правомерным.

Если у налогоплательщика на УСН есть дебиторская задолженность, возвращение которой невозможно, то убытки от ее списания не учитываются. Ею нельзя уменьшить налоговую базу на УСН (ст. 346.16 НК) и отнести ее к расходам на ОСН (подп. 2 п. 2 ст. 346.25 НК) тоже не получится (письма Минфина от 20.02.2016 № 03-11-06/2/9909, от 23.06.2014 № 03-03-06/1/29799).

Если переход на ОСНО упрощенец совершает в добровольном порядке с начала следующего года, то проблем с основными средствами не возникает. Купленное при УСН имущество списывается равными долями в течение налогового периода — года.

В НК есть норма о расчете остаточной стоимости ОС и НМА при переходе с УСН на ОСНО. Она касается объектов, которые были приобретены еще до применения УСН в период работы на ОСНО. То есть на ОСНО купили имущество, затем перешли на УСН, а потом вернулись на ОСНО.

На дату возврата к налогу на прибыль налоговая остаточная стоимость ОС и НМА рассчитывается как разница между остаточной стоимостью этих объектов при переходе на УСН и расходами, списанными за период применения упрощенки (п. 3 ст. 346.25 НК).

Дополнительно, было бы правильным учитывать расходы на страховые взносы, начисленные в период применения УСН, но уплаченные после перехода на ОСНО.

Как быть с НДС при переходе с УСН на ОСНО

Если товары были отгружены, выполнены работы и оказаны услуги в «упрощенный» период, но деньги были получены уже после перехода на ОСНО, то этот доход не учитывается при расчете НДС.

Если предприниматель применял УСН «Доходы минус расходы», то НДС, включенный в стоимость товаров или услуг, можно принять к вычету, если он не был учтен при расчете налога по УСН.

Вычет по НДС можно использовать в том квартале, в котором произошел переход на ОСНО.

Существует некоторая неопределенность в отношении налогообложения тех, кто раньше платил упрощенный налог на доходы.

Согласно Минфину, законодательство не подразумевает возможность использования налоговых вычетов в данной ситуации. Однако ВС не согласен с этим мнением (определении от 24.05.2021 № 301-ЭС21-784).

Для получения более выгодных условий налогообложения можно написать официальный запрос в Минфин или ФНС, приложив подтверждающие документы. В случае получения положительного ответа, налогоплательщик может ожидать освобождения от штрафов и пеней, если нарушение было связано с соблюдением рекомендаций.

Если предприятие или ИП вынужденно переходят на новый налоговый режим, то им разрешается выставлять счета-фактуры на товары, отгруженные за 5 дней до перехода на новый режим, при условии, что были внесены изменения в договор относительно цены товара.

Если покупатель не согласен с изменениями договора, компания должна заплатить НДС за свой счет. Однако НДС, который не был предъявлен и оплачен покупателем, не может быть учтен при расчете налога на прибыль (ст.170 НК).

Нельзя принимать к вычету НДС с остаточной стоимости основных средств, восстановленный и перечисленный в бюджет при первоначальном переходе на УСН.

В заключении можно отметить, что переход с УСН на ОСНО может быть необходимым для развития бизнеса и увеличения доходности компании.

Однако, перед тем как принимать решение о переходе, необходимо тщательно изучить все нюансы процедуры и оценить финансовые последствия. Важно помнить о переходном учете и правильном оформлении документов.

Переход с УСН на ОСНО может быть сложным и трудоемким процессом, поэтому рекомендуем обратиться за помощью к опытным бухгалтерам или юристам компании Кира Групп. Однако, при правильной организации и подготовке, переход на ОСНО может стать важным шагом к успеху вашей компании и обеспечить ее стабильное развитие.

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