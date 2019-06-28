Налоговики: «какая пенсия? Никакой пенсии может и не быть к вашему уходу на пенсию»

Бухгалтер Любовь Шейко в рамках контроля «Клерка» над налоговиками рассказала результаты беседы на комиссии по легализации заработной платы.

В Краснодаре на дворе жара! Уже с утра столбик градусника показывает 31. В такую погоду хочется к воде, а не ходить по налоговым.

На очередной "комиссии по легализации" пообщалась с замом нескажуномер налоговой инспекции Краснодара. В итоге решила поделиться, на чём мы сошлись. Информация полезная и кому-то точно пригодиться:

1. Новая программа установлена. Программа маркирует организации, у которых заработная плата ниже, чем МРОТ. Указание из Москвы региональным инспекциям, все промаркированные организации отработать.

2. Фишка с неполным рабочим днем, т.е. 0,5 ставки не проходит. Допустим в штатном расписании оклад - 20 000 рублей, но 0,5 ставки, т.е. в итоге – 10 000 рублей – это ваша организация может готовиться к встрече с налоговиками.

3. Согласно, Федерального закона от 25.12.2018г №481-ФЗ с 1 января 2019г. минимальный размер оплаты труда в России – 11 280 р. Программа налоговиков под эту сумму и заточена. По словам зама налоговой инспекции – оклад 12 000 р. избавит вас от головной боли.

Конечно, все, кто ходил на комиссию знают, что налоговики ссылаются на размер заработных плат, представленных администрацией города, и настойчиво рекомендуют их придерживаться. Но, повторюсь, на данный момент, если ориентироваться на программу налоговиков – 12 000 р.

4. И открытие для меня, как для человека опытного и нередко бывающего на комиссиях подобного рода - если нет возможности платить 12 000р., то ничего не начисляйте и отправляйте человека в отпуск без сохранения заработной платы. В этом случае организация под маркировку не попадёт – со слов членов комиссии.

На мой вопрос: зачем отправлять человека в отпуск без сохранения заработной платы, если он работает на 0,5 ставки (реально так и есть) и платит налоги, взносы в срок, сдаёт отчетность и желает в будущем получать пенсию был получен ответ.

«Программа автоматом выделяет организации, в которых з/п ниже МРОТ, полная ставка – неполная никого не волнует.» И внимание: в пенсионную систему представители контролирующих органов не верят.

Диалог такой:

А как же пенсия?

Какая пенсия? Да никакой пенсии может и не быть к вашему уходу на пенсию.

Общение изменилось и по сравнению с подобными вызовами полгода назад требования совершенно другие.

Также затронули вопрос НДС, но это другая история