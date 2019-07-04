Ура! У «Клерка» первый вебинар. Расскажем все про отчетность за полугодие и другие новинки 2019

Мы так долго к этому шли, и наконец, дошли. Теперь у нас не только онлайн-курсы, но и вебинар.
Первую тему выбрали горяченькой:
"Все про отчетность за полугодие и другие бухгалтерские изменения 2019".
Вебинар будет 9 июля (вторник) в 12-00 по мск. Сначала - сам рассказ автора по теме, потом - ответим на все вопросы. И все за 1500 руб.
Записывайтесь, пока есть места.
Вот основные тезисы вебинара:
1.Какие изменения ждут налог на прибыль:
- как рост НДС повлиял на декларацию по прибыли за полугодие
- как учесть увеличение ставки НДС для налога на прибыль
- когда списать долг контрагента, которого исключили из ЕГРЮЛ
- как учесть в расходы «самозанятых»
2.НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода
3.Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду
4.Страховые взносы: льготы и возросшие лимиты
5.ККТ с 1 июля: кого будут штрафовать, а кому дали отсрочку
6.НДФЛ: какие формы поменялись
Спикер вебинара — налоговый эксперт Александра Майструк:
- Руководитель отдела Комплексного сопровождения бизнеса компании MCOB
- Компетенции: налоговое планирование, расчёт заработной платы
- Неоднократно проходила проверки контролирующих органов, имеет опыт возмещения НДС из бюджета
- Эксперт в конфигурациях 1С: ЗУП, БП, УТ
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