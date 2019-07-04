В «Клерк» нужен человек: Вебинары и онлайн-курсы

В краснодарский офис «Клерка» нужен человек, развивающий два направления: вебинары и онлайн-курс.

История: В мае клерк запустил свой первый онлайн-курс: Онлайн-курс от команды «Клерка»: «Налоговые проверки. Тактика защиты», а в июле свой первый огненный вебинар: «Все про отчетность за полугодие и другие бухгалтерские изменения 2019». Сейчас в производстве еще 6 курсов и вебинаров и мы поняли, что не справляемся.

Мы готовы платить такому человеку 30 тысяч рублей на испытательный срок. Внимание: человек нужен в офис в Краснодаре

Итак, что нам нужно:

По вебинарам:

1. Искать спикеров на вебинары.

2. Работать с площадками по проведению вебинаров.

3. Составлять тексты для Клерка, рекламирующие вебинары.

4. Работать с клиентами, которые купили вебинар (договоры, акты и тп).

По онлайн-курсам:

1. Искать авторов курсов.

2. Организовывать съемки (периодически нужно выезжать в другие города на пару дней, не чаще раз в пару месяцев).

3. Делать сценарии курсов на основе текстов автора: для этого нужны навыки редактирования текстов, умение работать со словом. Главред готов обучить.

4. Заливать тексты и видео на площадку онлайн-курса.

5. Работать с клиентами, купившими курс (договоры, акты и тп).

Если вы готовы, напишите об этом Марине Снеговской на почту: snegovskaya@klerk.ru