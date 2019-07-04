В «Клерк» нужен человек: Вебинары и онлайн-курсы

В краснодарский офис «Клерка» нужен человек, развивающий два направления: вебинары и онлайн-курс.
История:
В мае клерк запустил свой первый онлайн-курс: Онлайн-курс от команды «Клерка»: «Налоговые проверки. Тактика защиты», а в июле свой первый огненный вебинар: «Все про отчетность за полугодие и другие бухгалтерские изменения 2019».
Сейчас в производстве еще 6 курсов и вебинаров и мы поняли, что не справляемся.
Мы готовы платить такому человеку 30 тысяч рублей на испытательный срок. Внимание: человек нужен в офис в Краснодаре
Итак, что нам нужно:
По вебинарам:
1. Искать спикеров на вебинары.
2. Работать с площадками по проведению вебинаров.
3. Составлять тексты для Клерка, рекламирующие вебинары.
4. Работать с клиентами, которые купили вебинар (договоры, акты и тп).
По онлайн-курсам:
1. Искать авторов курсов.
2. Организовывать съемки (периодически нужно выезжать в другие города на пару дней, не чаще раз в пару месяцев).
3. Делать сценарии курсов на основе текстов автора: для этого нужны навыки редактирования текстов, умение работать со словом. Главред готов обучить.
4. Заливать тексты и видео на площадку онлайн-курса.
5. Работать с клиентами, купившими курс (договоры, акты и тп).
Если вы готовы, напишите об этом Марине Снеговской на почту: snegovskaya@klerk.ru