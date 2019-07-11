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Задавайте вопросы про отчетность. Эксперт ответит

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Завтра, 12 июля в 12-00 по мкс у нас вебинар по отчетности за полугодие

Если вы не сможете завтра послушать вебинар, задавайте вопрос в комментариях к этому материалу, эксперт ответит на вебинаре. А мы потом предоставим вам запись. 

И еще мы даем скидку 20 % тем, кто сегодня успеет записаться на вебинар. Записывайтесь в форме ниже, если хотите завтра быть на вебинаре или если вам нужна запись после него:

Оставляйте свой телефон вам позвонит Олег Варушкин ответит на вопросы и поможет оплатить и предоставит скидку 20%.

 Вот основные тезисы вебинара:

1. Какие изменения ждут налог на прибыль:

  • как рост НДС повлиял на декларацию по прибыли за полугодие
  • как учесть увеличение ставки НДС для налога на прибыль
  • когда списать долг контрагента, которого исключили из ЕГРЮЛ
  • как учесть в расходы «самозанятых»

2. НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода

3. Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду

4. Страховые взносы: льготы и возросшие лимиты

5. ККТ с 1 июля: кого будут штрафовать, а кому дали отсрочку

6. НДФЛ: какие формы поменялись

Итак, мы ждем ваши вопросы! Задавайте их в комментариях к этому материалу.