Задавайте вопросы про отчетность. Эксперт ответит

Завтра, 12 июля в 12-00 по мкс у нас вебинар по отчетности за полугодие.
Если вы не сможете завтра послушать вебинар, задавайте вопрос в комментариях к этому материалу, эксперт ответит на вебинаре. А мы потом предоставим вам запись.
И еще мы даем скидку 20 % тем, кто сегодня успеет записаться на вебинар. Записывайтесь в форме ниже, если хотите завтра быть на вебинаре или если вам нужна запись после него:
Оставляйте свой телефон вам позвонит Олег Варушкин ответит на вопросы и поможет оплатить и предоставит скидку 20%.
Вот основные тезисы вебинара:
1. Какие изменения ждут налог на прибыль:
- как рост НДС повлиял на декларацию по прибыли за полугодие
- как учесть увеличение ставки НДС для налога на прибыль
- когда списать долг контрагента, которого исключили из ЕГРЮЛ
- как учесть в расходы «самозанятых»
2. НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода
3. Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду
4. Страховые взносы: льготы и возросшие лимиты
5. ККТ с 1 июля: кого будут штрафовать, а кому дали отсрочку
6. НДФЛ: какие формы поменялись
Итак, мы ждем ваши вопросы! Задавайте их в комментариях к этому материалу.