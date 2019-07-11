Задавайте вопросы про отчетность. Эксперт ответит

Завтра, 12 июля в 12-00 по мкс у нас вебинар по отчетности за полугодие.

Если вы не сможете завтра послушать вебинар, задавайте вопрос в комментариях к этому материалу, эксперт ответит на вебинаре. А мы потом предоставим вам запись.

И еще мы даем скидку 20 % тем, кто сегодня успеет записаться на вебинар. Записывайтесь в форме ниже, если хотите завтра быть на вебинаре или если вам нужна запись после него:

Оставляйте свой телефон вам позвонит Олег Варушкин ответит на вопросы и поможет оплатить и предоставит скидку 20%.

Вот основные тезисы вебинара:

1. Какие изменения ждут налог на прибыль: как рост НДС повлиял на декларацию по прибыли за полугодие

как учесть увеличение ставки НДС для налога на прибыль

когда списать долг контрагента, которого исключили из ЕГРЮЛ

как учесть в расходы «самозанятых» 2. НДС: изменения с 01.07.2019 и особенности переходного периода 3. Изменения отчётности по налогу на имущество. Какие риски, если упустить изменения из виду 4. Страховые взносы: льготы и возросшие лимиты 5. ККТ с 1 июля: кого будут штрафовать, а кому дали отсрочку 6. НДФЛ: какие формы поменялись

Итак, мы ждем ваши вопросы! Задавайте их в комментариях к этому материалу.