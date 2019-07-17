Спамеры и боты должны быть уничтожены. И причем тут «1С» и «КонсультантПлюс»

Мы поставили задачу понять аудиторию «Клерка», понять ее размер, проблемы и решаемые на нашем сайте задачи. И мы с технической командой уже несколько недель занимаемся исключительно профилями пользователей.
Уже сейчас можно легко поменять аватар, никнейм (никнейм раньше было менять запрещено), заполнить список бухгалтерских и неоченьбухгалтерских программ. Добавить должность и место работы. Найти коллег.
Об идее рейтинга бухгалтерских программ расскажу чуть подробнее. Он появился случайно и стал очень интересным для нас. Сейчас мы видим, что побеждают продукты компаний 1С и "КонсультантПлюс". Удивительно, правда? Рейтинг находится вот здесь: Программы для бухгалтера.
Чтобы отдать свой голос за программы на которых вы работаете и повлиять на рейтинг, пожалуйста, укажите ее в профиле в поле "В своей работе я пользуюсь продуктами". Нам это очень важно.
Но я отвлекся, я хотел рассказать про нашу борьбу с "мертвыми душами": спамы, боты и так далее.
Читайте в первой части первых четыре подхода:
Мы решили навести порядок в огромной базе пользователей «Клерка» (1 130 779 пользователя) и удалить из нее ботов, спамеров и прочую нечисть, которую мы накопили за 18 лет.
Далее: Что делать, если вас нет. Громадная чистка базы пользователей «Клерка»
Пятый подход
Итак, следующий шаг - "популярные" даты массовых регистраций. Таких дат слишком много чтобы обрабатывать все. Изучив древнейшую истории клерка годы пришли к выводу, что норма регистраций - 100 человек в день. Но замечены огромные всплески регистраций. Например, 29 декабря 2007 года зарегистрировалось 21812 человек.
А вот за эти 22 даты - 38772 регистраций
- '2007-12-29',
- '2007-11-02',
- '2015-01-12',
- '2015-01-15',
- '2015-01-10',
- '2015-01-13',
- '2011-02-17',
- '2015-01-14',
- '2015-01-11',
- '2011-11-21',
- '2011-06-01',
- '2011-04-25',
- '2011-02-16',
- '2011-02-24',
- '2011-02-15',
- '2011-04-29',
- '2011-02-18',
- '2011-03-17',
- '2011-11-17',
- '2011-03-02',
- '2011-02-25',
- '2011-02-19'
Отфильтруем тех:
- У кого логин без русских букв
- Не указал имя
- Не указал дату рождения
- Не заходил на новый сайт
- Не писал постов на форуме
Получается 29334 регистраций на удаление. Итог осталось Осталось 778952
Подход шестой
Теперь попробуем проверить гипотезу, что часто регистрируются с одних и тех же IP-адресов. Отобрали IP-адреса, с которых регистрировалось более 500 человек - даже в крупной компании вряд ли будет столько сотрудников, сидящих на «Клерке».
Таких адресов оказалось 111:
"195.162.69.94", "188.123.248.62", "46.4.107.79", "219.145.198.90", "199.15.234.112", "46.4.114.8", "199.15.234.213", "212.117.178.169", "46.161.9.20", "46.4.114.171", "46.151.52.42", "176.9.9.9", "46.161.9.22", "46.151.52.62", "31.184.238.14", "46.151.52.40", "46.151.52.63", "46.151.52.64", "195.154.178.231", "46.151.52.38", "46.151.52.67", "80.250.48.21", "46.151.52.32", "46.151.52.35", "46.151.52.43", "46.151.52.86", "46.151.52.66", "46.161.9.23", "195.154.211.140", "199.15.234.88", "46.151.52.41", "109.230.213.103", "46.151.53.17", "46.151.52.30", "213.238.175.3", "78.110.175.17", "193.227.241.51", "46.151.52.61", "46.151.52.37", "46.151.52.33", "146.185.223.4", "109.230.222.53", "198.2.211.129", "142.54.185.186", "80.252.154.233", "62.122.182.106", "208.66.74.106", "195.154.189.164", "195.154.179.125", "91.224.160.4", "58.22.123.148", "195.154.191.209", "195.154.179.190", "195.154.179.187", "46.151.53.14", "195.154.179.233", "192.168.1.5", "216.99.152.122", "46.151.52.238", "78.110.175.16", "46.4.79.85", "46.151.52.68", "176.9.8.53", "46.151.53.28", "46.151.53.24", "46.151.55.13", "46.151.53.21", "198.2.211.35", "46.151.52.46", "46.151.52.36", "46.151.53.34", "46.151.52.178", "91.210.106.111", "95.65.45.111", "195.154.178.236", "198.2.211.99", "46.151.53.12", "46.151.53.40", "199.15.234.211", "31.192.104.151", "46.151.53.15", "46.17.96.14", "199.15.233.174", "195.154.191.213", "109.230.213.102", "195.154.187.223", "46.4.84.242", "46.151.53.6", "79.133.98.33", "194.8.75.163", "213.5.64.179", "46.151.52.70", "216.99.146.218", "46.151.53.43", "58.22.123.98", "195.154.191.177", "46.38.62.159", "46.151.53.16", "109.230.213.191", "195.154.188.31", "195.162.68.16", "195.154.188.41", "195.154.188.224", "31.193.196.98", "89.28.114.111", "109.230.217.209", "109.230.220.238", "199.15.234.66", "195.162.68.82", "109.248.32.240", "46.151.53.11",
Всего с этих 111 адресов зарегистрировалось 122763 человек. Попробуем применить типовые фильтры (такие же как были при удалении по дате регистрации). Получается 121106 на удаление.
Хорошее попадание:
Таких пользователей 120578 на удаление - хороший результат
Подход седьмой
Вторая порция спамерских или подозрительных почтовых доменов:
tlen.pl - шутники.
Всего таких пользователей 66098. Внимательно и аккуратно все просмотрели. Удалили.
Еще несколько подобных поисков и в итоге осталось 603591 пользователей.
Решили, что пора на время остановиться.
Для интереса, публикуем список распределения доменов у электропочт пользователей:
- mail.ru 178421
- gmail.com 117803
- yandex.ru 58473
- rambler.ru 22676
- bk.ru 11985
- list.ru 9760
- inbox.ru 7797
- ya.ru 4113
- outlook.com 3814
- hotmail.com 3203
Всем спасибо за внимание!
Пожалуйста, заполните в профиле в поле "В своей работе я пользуюсь продуктами".
Борис Мальцев, руководитель «Клерка»