Жесткие проверки. Как вести себя при допросах и выемках

«Всем можно, а нам нельзя?!», — подумали мы и забабахали сезонную мега-скидку на наш онлайн-курс по защите при налоговых проверках.

Тем, кто купит курс до 15 августа, мы дадим скидку 30 процентов. Курс будет стоить не 5500 руб., а 3850 руб. Правда, таких скидочных тарифов у нас только 30. Успейте забрать.

Вот промокод на скидку: TAXDEFENSE30.

Кратко про курс

Автор — Иван Кузнецов, известный налоговый эксперт раньше работал в ОБЭП. Знает всю кухню. Сейчас успешно защищает компании при проверках.

Гарантируем, что на этом курсе:

Научитесь, как вести себя на допросах и при выемках.

Поймете, как правильно отвечать на требования налоговиков.

Узнаете, какие ошибки налоговиков при проверке помогут отменить ее результаты.

Защитите себя от уголовки и субсидиарки.

Курс сделали так, чтобы в нем не было воды. Поэтому не удивляйтесь. Видео-лекций на полтора часика там нет!

Прослушаете все видео, покопаетесь в конспектах, сохраните себе дополнительные материалы, пройдете тесты и получите сертификат от Центра онлайн-обучения Клерк.ру.

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