Бух.Джоб: 12 свежих вакансий для бухгалтеров

Мы возобновили работу сервиса по поиску новой работы для посетителей «Клерк», и можем вам предложить несколько вакансий. Найдите среди них свою:

1 Вакансия: Бухгалтер на участок в Intelcom (Телекоммуникации) Обязанности: - Учёт договоров по кредитам, займам, лизингу, - Работа со счетами 01, 02, 08.4, 08,3 07 (основные средства), Требуемые умения и навыки: Знания и опыт: 1С УПП 08.3 - на высоком уровне. Расположение: #Москва З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: Пятидневная рабочая неделя. Оформление по трудовому договору. Офис: Заречье (в районе Сколково). От м. Славянский бульвар – корпоративный транспорт (минут 15) Контакты: Kalininany@yandex.ru

2 Вакансия: Бухгалтер на участок банк , расчеты с покупателями в Управляющая компания (Сдача в аренду офисных помещений ) Обязанности: Ведение счётов 51, 62, 10 . Проведение сверок с контрагентами. Требуемые умения и навыки: Опыт работы от 1 года Расположение: #Москва З/п: 20-40 тыс. рублей Условия работы: 5/2 Контакты: Reception@ozernaya42.ru

3 Вакансия: Главный бухгалтер в ООО "Интер-Лайн" (туризм) Обязанности: ведение УСНО, зарплата и кадры, отчеты в ПФР, ИФНС, ФСС, ТОС, в подчинении 1 сотрудник. Требуемые умения и навыки: опыт работы 1-3 года Расположение: #Волгоград З/п: 18 тыс. рублей Условия работы: с 10.00 до 18.00 Контакты: avia@interline-tur.ru

4 Вакансия: Главный бухгалтер в ИТ-ПроСистем (IT) Обязанности: Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме (ОСН, УСН 6% и 15%) Требуемые умения и навыки: Знание бухгалтерского и налогового учета от первичной документации до отчетности Расположение: #Москва З/п: 100 тыс. рублей + Условия работы: Полный день, гибкий график Контакты: Артур, a.dikaev@it-ps.ru

5 Вакансия: Главный бухгалтер в ООО Пульс (Производство табака) Обязанности: Полное ведение учёта Требуемые умения и навыки: Опыт работы от 5 лет, опыт работы с производством обязателен. Аккуратность, исполнительность, внимательность Расположение: #Казань З/п: 20-40 тыс. рублей Условия работы: 09.00-18.00, ул. Журналистов Контакты: imnk@ya.ru с пометкой "вакансия"

6 Вакансия: Бухгалтер на первичку в Dominos pizza (Краснодар) (Бухгалтер) Расположение: #Краснодар/офис З/п: 20-40 тыс. рублей Контакты: p.panasenko@do-pizza.ru; тел: 8(967)6709708

7 Вакансия: Бухгалтер по расчетам с партнерами в Ostrovok.ru (IT, туризм) Расположение: #Москва З/п: 40-60 тыс. рублей Контакты: polina.panshina@ostrovok.ru (Полина)

8 Вакансия: Помощник бухгалтера с английским языком в ООО "Группа БС" Расположение: Удалённо З/п: От 15 тыс. рублей Контакты: Резюме присылать на почту bs@mpcbs.com Тема письма: "Отклик на вакансию Телеграм" Телефон +7 915 107 82 08 Контактное лицо Амэлья Левицкая

9 Вакансия: бухгалтер на участок реализации в АО "Орджоникидзевская УЖК" (жкх) Обязанности: работа с первичными документами Требуемые умения и навыки: знание 1С, опыт работы с первичными документами Расположение: #Екатеринбург, Уралмаш З/п: 20-40 тыс. рублей Условия работы: все официально, соблюдение ТК РФ полностью, полный день Контакты: e.pescherskaya@ougk.ru

10 Вакансия: Бухгалтер в ГК Транспортная экспедиция (Транспортная экспедиция) Обязанности: Учет расчетов с клиентами и поставщиками, книги покупок и продаж, ведение журнала счетов-фактур Требуемые умения и навыки: 1С Бухгалтерия 3.0, подготовка декларации по НДС Расположение: #Иркутск З/п: 30-40 тыс. руб. по результатам собеседования Условия работы: Полный рабочий день (8 час), 5-тидневная рабочая неделя, хороший офис в центре города. Контакты: 38debit@gmail.com

11 Вакансия: Бухгалтер (зарплата и кадры) в Сантоп-Трейдинг (оптовая торговля сантехническими изделиями) Обязанности: Участок "зарплата" - оформление/прием/увольнение сотрудников, начисление зарплаты, пособий, составление отчетности, выдача справок Требуемые умения и навыки: Отличное знание 1с ЗУП, организованность,опыт работы не менее 2 лет (200 сотрудников) Расположение: #Долгопрудный З/п: 40-60 тыс. рублей Условия работы: Пятидневка, от м.Алтуфьево служебный транспорт 15 минут. Контакты: ipter@inbox.ru Наталья

12 Вакансия: Главный бухгалтер в ООО "Эковит" (Строительство, добыча ПИ) Обязанности: ведение бух.учета в полном объеме, включая сдачу отчетности в одном лице, кроме банк-клиента Требуемые умения и навыки: ОСНО, налоговый, бухгалтерский учет в полном объеме, анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности, расчет себестоимости, оптимизация налоговой нагрузки, работа с первичной документацией и т.д. Расположение: #Москва З/п: 80-100 тыс. рублей Условия работы: Полная занятость, полный рабочий день Контакты: Наталия, njter@yandex.ru

Как разместить вакансию?

1. Для того чтобы опубликовать вакансию нужно заполнить форму вот тут, где описать вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.

3. После модерации мы опубликуем вакансию в Telegram: https://t.me/buhjob и https://t.me/buhhunter. В этих группах почти тысяча бухгалтеров в активном поиске работы.

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