Бух.Джоб: 12 свежих вакансий для бухгалтеров

Мы возобновили работу сервиса по поиску новой работы для посетителей «Клерк», и можем вам предложить несколько вакансий. Найдите среди них свою:
1Вакансия: Бухгалтер на участок в Intelcom (Телекоммуникации)
Обязанности: - Учёт договоров по кредитам, займам, лизингу, - Работа со счетами 01, 02, 08.4, 08,3 07 (основные средства),
Требуемые умения и навыки: Знания и опыт: 1С УПП 08.3 - на высоком уровне.
Расположение: #Москва
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы: Пятидневная рабочая неделя. Оформление по трудовому договору. Офис: Заречье (в районе Сколково). От м. Славянский бульвар – корпоративный транспорт (минут 15)
Контакты: Kalininany@yandex.ru
2
Вакансия: Бухгалтер на участок банк , расчеты с покупателями в Управляющая компания (Сдача в аренду офисных помещений )
Обязанности: Ведение счётов 51, 62, 10 . Проведение сверок с контрагентами.
Требуемые умения и навыки: Опыт работы от 1 года
Расположение: #Москва
З/п: 20-40 тыс. рублей
Условия работы: 5/2
Контакты: Reception@ozernaya42.ru
3
Вакансия: Главный бухгалтер в ООО "Интер-Лайн" (туризм)
Обязанности: ведение УСНО, зарплата и кадры, отчеты в ПФР, ИФНС, ФСС, ТОС, в подчинении 1 сотрудник.
Требуемые умения и навыки: опыт работы 1-3 года
Расположение: #Волгоград
З/п: 18 тыс. рублей
Условия работы: с 10.00 до 18.00
Контакты: avia@interline-tur.ru
4
Вакансия: Главный бухгалтер в ИТ-ПроСистем (IT)
Обязанности: Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме (ОСН, УСН 6% и 15%)
Требуемые умения и навыки: Знание бухгалтерского и налогового учета от первичной документации до отчетности
Расположение: #Москва
З/п: 100 тыс. рублей +
Условия работы: Полный день, гибкий график
Контакты: Артур, a.dikaev@it-ps.ru
5
Вакансия: Главный бухгалтер в ООО Пульс (Производство табака)
Обязанности: Полное ведение учёта
Требуемые умения и навыки: Опыт работы от 5 лет, опыт работы с производством обязателен. Аккуратность, исполнительность, внимательность
Расположение: #Казань
З/п: 20-40 тыс. рублей
Условия работы: 09.00-18.00, ул. Журналистов
Контакты: imnk@ya.ru с пометкой "вакансия"
6
Вакансия: Бухгалтер на первичку в Dominos pizza (Краснодар) (Бухгалтер)
Расположение: #Краснодар/офис
З/п: 20-40 тыс. рублей
Контакты: p.panasenko@do-pizza.ru; тел: 8(967)6709708
7
Вакансия: Бухгалтер по расчетам с партнерами в Ostrovok.ru (IT, туризм)
Расположение: #Москва
З/п: 40-60 тыс. рублей
Контакты: polina.panshina@ostrovok.ru (Полина)
8
Вакансия: Помощник бухгалтера с английским языком в ООО "Группа БС"
Расположение: Удалённо
З/п: От 15 тыс. рублей
Контакты: Резюме присылать на почту bs@mpcbs.com Тема письма: "Отклик на вакансию Телеграм" Телефон +7 915 107 82 08 Контактное лицо Амэлья Левицкая
9
Вакансия: бухгалтер на участок реализации в АО "Орджоникидзевская УЖК" (жкх)
Обязанности: работа с первичными документами
Требуемые умения и навыки: знание 1С, опыт работы с первичными документами
Расположение: #Екатеринбург, Уралмаш
З/п: 20-40 тыс. рублей
Условия работы: все официально, соблюдение ТК РФ полностью, полный день
Контакты: e.pescherskaya@ougk.ru
10
Вакансия: Бухгалтер в ГК Транспортная экспедиция (Транспортная экспедиция)
Обязанности: Учет расчетов с клиентами и поставщиками, книги покупок и продаж, ведение журнала счетов-фактур
Требуемые умения и навыки: 1С Бухгалтерия 3.0, подготовка декларации по НДС
Расположение: #Иркутск
З/п: 30-40 тыс. руб. по результатам собеседования
Условия работы: Полный рабочий день (8 час), 5-тидневная рабочая неделя, хороший офис в центре города.
Контакты: 38debit@gmail.com
11
Вакансия: Бухгалтер (зарплата и кадры) в Сантоп-Трейдинг (оптовая торговля сантехническими изделиями)
Обязанности: Участок "зарплата" - оформление/прием/увольнение сотрудников, начисление зарплаты, пособий, составление отчетности, выдача справок
Требуемые умения и навыки: Отличное знание 1с ЗУП, организованность,опыт работы не менее 2 лет (200 сотрудников)
Расположение: #Долгопрудный
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы: Пятидневка, от м.Алтуфьево служебный транспорт 15 минут.
Контакты: ipter@inbox.ru Наталья
12
Вакансия: Главный бухгалтер в ООО "Эковит" (Строительство, добыча ПИ)
Обязанности: ведение бух.учета в полном объеме, включая сдачу отчетности в одном лице, кроме банк-клиента
Требуемые умения и навыки: ОСНО, налоговый, бухгалтерский учет в полном объеме, анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности, расчет себестоимости, оптимизация налоговой нагрузки, работа с первичной документацией и т.д.
Расположение: #Москва
З/п: 80-100 тыс. рублей
Условия работы: Полная занятость, полный рабочий день
Контакты: Наталия, njter@yandex.ru
Как разместить вакансию?
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