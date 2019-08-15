Клерк.Ру
Клерк

Бух.Джоб: 12 свежих вакансий для бухгалтеров

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Мы возобновили работу сервиса по поиску новой работы для посетителей «Клерк», и можем вам предложить несколько вакансий. Найдите среди них свою:

 

1

Вакансия: Бухгалтер на участок в Intelcom (Телекоммуникации)

Обязанности: - Учёт договоров по кредитам, займам, лизингу, - Работа со счетами 01, 02, 08.4, 08,3 07 (основные средства),

Требуемые умения и навыки: Знания и опыт: 1С УПП 08.3 - на высоком уровне.

Расположение: #Москва

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы: Пятидневная рабочая неделя. Оформление по трудовому договору. Офис: Заречье (в районе Сколково). От м. Славянский бульвар – корпоративный транспорт (минут 15)

Контакты: Kalininany@yandex.ru

 

2

Вакансия: Бухгалтер на участок банк , расчеты с покупателями в Управляющая компания (Сдача в аренду офисных помещений )

Обязанности: Ведение счётов 51, 62, 10 . Проведение сверок с контрагентами.

Требуемые умения и навыки: Опыт работы от 1 года

Расположение: #Москва

З/п: 20-40 тыс. рублей

Условия работы: 5/2

Контакты: Reception@ozernaya42.ru

 

3

Вакансия: Главный бухгалтер в ООО "Интер-Лайн" (туризм)

Обязанности: ведение УСНО, зарплата и кадры, отчеты в ПФР, ИФНС, ФСС, ТОС, в подчинении 1 сотрудник.

Требуемые умения и навыки: опыт работы 1-3 года

Расположение: #Волгоград

З/п: 18 тыс. рублей

Условия работы: с 10.00 до 18.00

Контакты: avia@interline-tur.ru

 

4

Вакансия: Главный бухгалтер в ИТ-ПроСистем (IT)

Обязанности: Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме (ОСН, УСН 6% и 15%)

Требуемые умения и навыки: Знание бухгалтерского и налогового учета от первичной документации до отчетности

Расположение: #Москва

З/п: 100 тыс. рублей +

Условия работы: Полный день, гибкий график

Контакты: Артур, a.dikaev@it-ps.ru

 

5

Вакансия: Главный бухгалтер в ООО Пульс (Производство табака)

Обязанности: Полное ведение учёта

Требуемые умения и навыки: Опыт работы от 5 лет, опыт работы с производством обязателен. Аккуратность, исполнительность, внимательность

Расположение: #Казань

З/п: 20-40 тыс. рублей

Условия работы: 09.00-18.00, ул. Журналистов

Контакты: imnk@ya.ru с пометкой "вакансия"

 

6

Вакансия: Бухгалтер на первичку в Dominos pizza (Краснодар) (Бухгалтер)

Расположение: #Краснодар/офис

З/п: 20-40 тыс. рублей

Контакты: p.panasenko@do-pizza.ru; тел: 8(967)6709708

 

7

Вакансия: Бухгалтер по расчетам с партнерами в Ostrovok.ru (IT, туризм)

Расположение: #Москва

З/п: 40-60 тыс. рублей

Контакты: polina.panshina@ostrovok.ru (Полина)

 

8

Вакансия: Помощник бухгалтера с английским языком в ООО "Группа БС"

Расположение: Удалённо

З/п: От 15 тыс. рублей

Контакты: Резюме присылать на почту bs@mpcbs.com Тема письма: "Отклик на вакансию Телеграм" Телефон +7 915 107 82 08 Контактное лицо Амэлья Левицкая

 

9

Вакансия: бухгалтер на участок реализации в АО "Орджоникидзевская УЖК" (жкх)

Обязанности: работа с первичными документами

Требуемые умения и навыки: знание 1С, опыт работы с первичными документами

Расположение: #Екатеринбург, Уралмаш

З/п: 20-40 тыс. рублей

Условия работы: все официально, соблюдение ТК РФ полностью, полный день

Контакты: e.pescherskaya@ougk.ru

 

10

Вакансия: Бухгалтер в ГК Транспортная экспедиция (Транспортная экспедиция)

Обязанности: Учет расчетов с клиентами и поставщиками, книги покупок и продаж, ведение журнала счетов-фактур

Требуемые умения и навыки: 1С Бухгалтерия 3.0, подготовка декларации по НДС

Расположение: #Иркутск

З/п: 30-40 тыс. руб. по результатам собеседования

Условия работы: Полный рабочий день (8 час), 5-тидневная рабочая неделя, хороший офис в центре города.

Контакты: 38debit@gmail.com

 

11

Вакансия: Бухгалтер (зарплата и кадры) в Сантоп-Трейдинг (оптовая торговля сантехническими изделиями)

Обязанности: Участок "зарплата" - оформление/прием/увольнение сотрудников, начисление зарплаты, пособий, составление отчетности, выдача справок

Требуемые умения и навыки: Отличное знание 1с ЗУП, организованность,опыт работы не менее 2 лет (200 сотрудников)

Расположение: #Долгопрудный

З/п: 40-60 тыс. рублей

Условия работы: Пятидневка, от м.Алтуфьево служебный транспорт 15 минут.

Контакты: ipter@inbox.ru Наталья

 

12

Вакансия: Главный бухгалтер в ООО "Эковит" (Строительство, добыча ПИ)

Обязанности: ведение бух.учета в полном объеме, включая сдачу отчетности в одном лице, кроме банк-клиента

Требуемые умения и навыки: ОСНО, налоговый, бухгалтерский учет в полном объеме, анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности, расчет себестоимости, оптимизация налоговой нагрузки, работа с первичной документацией и т.д.

Расположение: #Москва

З/п: 80-100 тыс. рублей

Условия работы: Полная занятость, полный рабочий день

Контакты: Наталия, njter@yandex.ru

Как разместить вакансию?

1. Для того чтобы опубликовать вакансию нужно заполнить форму вот тут, где описать вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.

3. После модерации мы опубликуем вакансию в Telegram: https://t.me/buhjob и https://t.me/buhhunter. В этих группах почти тысяча бухгалтеров в активном поиске работы.

4. А вам останется только ждать нового специалиста. Поверьте, недолго. На «Клерке» очень много посетителей. 