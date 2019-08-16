Почему «Гарант» упал на дно?

Скажите, а что случилось с Гарантом? Я, честно говоря, удивлен его рейтингом на Клерке. Отрыв от К колосальный, на порядок. А ведь когда-то Гарант был лидером. Что случилось? — Пользователь historyfoto на странице рейтинга продукта «Гарант»

Такой вопрос задал пользователь в рейтинге бухгалтерских продуктов. Я, конечно же, не смог пройти мимо.

Я знаю, на «Клерке» много бухгалтеров со стажем, точно знающих про ситуацию на рынке отечественных правовых систем. Помогите объяснить, что же произошло за последние 20 лет?

Напомню, что рейтингу всего несколько месяцев, но уже сейчас можно составить некоторое впечатление о внимании бухгалтеров.

Наши замеры в разных годах показывали, что СПС «Гарант» занимали до 30% рынка.

2002 год

Страница опроса: https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=217695

2008 год

Страница опроса: https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=217695

2016

Страница опроса: https://forum.klerk.ru/showthread.php?t=572009

Напоминаю, что вы можете повлиять на рейтинг, просто добавив в профиле на «Клерке » ту программу или продукт, которую вы используете.

Рейтинг программ для бухгалтерского учета

Ну, и для интереса вот вам рейтинг бухгалтерских программ. Тут все стабильно. Двадцать лет без изменений

С огромным отрывом от остальных занимают продукты Бориса Нуралиева.

Борис Мальцев, руководитель «Клерка»