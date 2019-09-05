За два часа научим сдавать отчетность без стресса

Ура, у нас новый вебинар. И не простой, а в формате двухчасового интенсива-практики.
Про что?
Научимся сдавать отчетность без стресса и уходить домой вовремя.
Когда
18 сентября, 11-00 по мск.
Специально, чтобы вы сдавали квартальную отчетность уже по-новому, не как обычно в режиме выживания.
Для кого этот интенсив?
Для заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора, бухгалтера в единственном числе.
Что будет?
Два часа практики онлайн.
Разберем как:
- перестать работать в режиме «ничего не успеваю»,
- спокойно реагировать на новые задания от руководителя и коллег,
- перестать напоминать сотрудникам об их задачах и делать работу за них,
- организовать работу так, чтобы в течение дня было время на отдых,
- и что делать, если уже сейчас все горит.
В результате
Освободите минимум 1 час в день и начнете уходить домой вовремя.
Снизите уровень стресса от текучки и авралов.
Составите план работы бухгалтерии на октябрь.
Начнете сдавать отчетность в комфортном режиме.
И получите систему планирования, которую можно использовать в своей работе каждый день.
Большая идея
- Остановить гонку и стресс.
- Дать возможность главным бухгалтерам работать, развиваться, собирать себе команду неравнодушных людей, увлеченных своим делом.
- Сделать процессы максимально понятными и прозрачными.
- Создавать надежность и спокойствие для компании.
- И при этом чувствовать свою значимость и удовольствие от того, что занимаешься любимым делом.
Кто ведет
Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.
Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.
Автор курсов «Тайм-менеджмент для бухгалтера» и «Отчётность без стресса» и статей в профильных журналах и газетах.
А еще у Ирины в нашем Центре обучения «Клерка» 10 сентября стартует онлайн-курс про то, как бухгалтеру все успевать. Пока на него скидка.