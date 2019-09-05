За два часа научим сдавать отчетность без стресса

Ура, у нас новый вебинар. И не простой, а в формате двухчасового интенсива-практики.

Про что?

Научимся сдавать отчетность без стресса и уходить домой вовремя.

Когда

18 сентября, 11-00 по мск.

Специально, чтобы вы сдавали квартальную отчетность уже по-новому, не как обычно в режиме выживания.

Для кого этот интенсив?

Для заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора, бухгалтера в единственном числе.

Что будет?

Два часа практики онлайн.

Разберем как:

перестать работать в режиме «ничего не успеваю»,

спокойно реагировать на новые задания от руководителя и коллег,

перестать напоминать сотрудникам об их задачах и делать работу за них,

организовать работу так, чтобы в течение дня было время на отдых,

и что делать, если уже сейчас все горит.

Купить вебинар за 1200 руб.

В результате

Освободите минимум 1 час в день и начнете уходить домой вовремя.

Снизите уровень стресса от текучки и авралов.

Составите план работы бухгалтерии на октябрь.

Начнете сдавать отчетность в комфортном режиме.

И получите систему планирования, которую можно использовать в своей работе каждый день.

Большая идея

Остановить гонку и стресс.

Дать возможность главным бухгалтерам работать, развиваться, собирать себе команду неравнодушных людей, увлеченных своим делом.

Сделать процессы максимально понятными и прозрачными.

Создавать надежность и спокойствие для компании.

И при этом чувствовать свою значимость и удовольствие от того, что занимаешься любимым делом.

Кто ведет

Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.

Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.

Автор курсов «Тайм-менеджмент для бухгалтера» и «Отчётность без стресса» и статей в профильных журналах и газетах.

А еще у Ирины в нашем Центре обучения «Клерка» 10 сентября стартует онлайн-курс про то, как бухгалтеру все успевать. Пока на него скидка.