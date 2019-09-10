Для тех, кто хочет, наконец, понять этот учет!

Центр обучения «Клерка» запускает еще один курс. Нас о нем долго просили.

Курс «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» для тех, кому надо понимать суть учета, но не хочется сидеть над кучей скучных учебников.

О чем курс

Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза, рассчитанный на разную аудиторию.

Понятная теория и доступные примеры.

Кому подойдет

Руководителям компаний;

Предпринимателям, которые хотят разбираться в учете;

Начинающим бухгалтерам;

Бухгалтерам с опытом, которые хотят накопить аргументов для общения с директором и сотрудниками;

Студентам.

Когда и как стартует курс

Курс будет доступен в ЦОК уже 23 сентября. До 23 сентября его можно купить со скидкой в 15 %.

Хочу купить за 5695 руб. вместо 6700 руб.

Начать учиться можно и позже 23 сентября в удобном вам ритме. У нас нет потоковой системы. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Чему научим

Руководителей и предпринимателей

Курс поможет понять руководителям организации, чем же на самом деле занимается их постоянно пьющий чай бухгалтер.

И почему документы, которые они подписали у партнера, нужно немедленно отнести в бухгалтерию, а не хранить месяцами у себя на столе или в бардачке автомобиля. Почему мы по итогам полугодия получили прибыль, да вдобавок к этому должны уплатить еще и какой-то налог на добавленную стоимость, когда на счетах какие-то жалкие копейки.

Бухгалтеров

Курс будет полезно прослушать и бухгалтеру. Он соберет в нем немало понятных аргументов для того, чтобы объяснить как руководству, так и племени манагеров справедливость и обоснованность своих требований.

Прослушать курс будет полезно так называемым бухгалтерам 1С. Если вы знаете, какую кнопку нажать в программе, но не имеете понятия о структуре затрат, классификации расходов, формировании прибыли, то сегодня я помогу вам в этом разобраться.

Студентов

Понять, о чем же на самом деле бухтел ваш лектор на протяжении трех семестров.

Цель курса

Всему учету не научим, не надейтесь! Зато дадим основное из бухгалтерии без кипы учебников.

Фишки курса

Учиться будем, в основном, учету.

Но остановимся и на главных налогах, особенно — на НДС.

Поговорим подробно про упрощенку. В частности типа патента и ЕНВД окунать вас не будем.

Наш курс сделан просто и на примерах.

Кто автор

Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учета и налогообложению.

Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Сергей Верещагин: «Я не могу сказать, что знаю про бухучет все, но очень многое. И могу на пальцах понятно и доступно объяснить любому собеседнику принципы бухгалтерского учета и налогообложения».