На чем вы попадетесь при налоговой проверке: вебинар от «Клерка»

Разберем, какие ваши ошибки приведут компанию к ВНП и научимся защищаться.

Скоро у нас еще один вебинар.

25 сентября в 16-00 по мск расскажем:

На какие показатели обращает внимание налоговая в 2019 году. Критерии оценки налоговых рисков: что может стать причиной включения вашей компании в план проверок. Обзор самых популярных налоговых схем: на чем чаще всего попадаются налогоплательщики. Какие инструменты контроля сейчас у налоговой в разработке и почему в будущем налоговая будет знать всё. Какие инструменты она использует и будет использовать в дальнейшем. Блокировки расчетного счета. Как банки следят за бизнесом, какие блокировки расчетного счета незаконны и что с этим можно сделать.

Спикер: Екатерина Клименко, руководитель отдела бухгалтерского сопровождения компании MCOB.

Имеет успешный опыт грамотного распределения налоговой нагрузки по группам компаний, была руководителем проекта по разработке стандартного файл налогового аудита для ИФНС со стороны подрядчика.

Екатерина работала на проектах стандартного файла налогового аудита и налоговой витрины — это инструменты, которые разрабатывает налоговая сейчас и тестирует их на крупнейших налогоплательщиках.

Оплачивайте по кнопке ниже, все инструкции по регистрации придут после оплаты. Купить вебинар за 2000 руб.

Кстати, по защите при налоговых проверках у нас есть целый онлайн-курс. Он уже стал легендарным в Центре обучения «Клерка».