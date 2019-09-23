Не понимаете в проводках и налогах? Сегодня начали учить основам учета

Хорошая новость! Сегодня открылся доступ к курсу «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров».

Это тот самый курс, основа основ нашего ЦОКа, с которого стоит начать обучение выпускникам, начинающим бухгалтерам и предпринимателям. Must learn.

Кому подойдет курс:

Руководителям компаний;

Предпринимателям, которые хотят разбираться в учете;

Начинающим бухгалтерам;

Бухгалтерам с опытом, которые хотят накопить аргументов для общения с директором и сотрудниками;

Студентам.

И вообще, уже нет необходимости становиться выпускниками ВУЗов и терять 4-6 лет жизни. Обучение в ВУЗах давно устарело, за онлайн-обучением уже даже не будущее, а настоящее. Тысячи статей написаны о том, чем онлайн-курсы лучше классических ВУЗов. Вот только главные плюсы:

+ Экономия времени, которое дороже денег и, собственно, самих денег. Никакого расписания, не нужно никуда ездить. Совмещать с работой – проще простого. Вы можете учиться в любое время суток в любом месте – в дороге, в очереди, прибираясь или готовя еду.

+ Учеба в своём темпе. Смотреть видео на ускорении или пересматривать по 3 раза – возможность исключительно дистанционного образования.

+ Никакого предвзятого отношения – ни личной неприязни от преподавателя, ни требований к внешности, к поведению и т.д., никаких «любимчиков». 100% объективность в оценке ваших знаний играет вам только на руку.

+ Результат намного эффективней, т.к. изучение самостоятельное, есть возможность сразу применить знания на практике и использование в процессе обучения новейших технологий делает его интереснее и легче.

+ Никаких древних и ветхих учебников - самая актуальная информация.

+ Выбор преподавателя. Вы можете учиться у лучших из лучших, у самых опытных, грамотных, харизматичных и уважаемых преподавателей, настоящих специалистов своего дела.

А редкие минусы вполне решаемы: низкая мотивация лечится мыслями или распечатанной на бумаге сумме о деньгах, которые вы заплатили за курс и перечислением причин, по которым данный курс будет полезен лично вам.

Недостаточная компьютерная грамотность решается выбором удобной платформы для онлайн-обучения. Те, кто уже проходили хотя бы один из наших курсов, уже знают, насколько просто и интуитивно понятно у нас всё устроено.

В любом случае, всегда можно написать нам на почту, а мы пошагово расскажем, как пройти регистрацию, и вообще решим любые проблемы по мере их поступления.

Сами понимаете - нам действительно важно, чтобы ваше обучение было успешным, поэтому мы собираем все отзывы, постоянно отлаживаем и улучшаем наши продукты.

Можете убедиться сами, выбрав любой курс: https://learn.klerk.ru/.

«Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» ведёт Сергей Верещагин. Посмотрите видео с ним:

10 видеолекций и 10 конспектов в 3 разделах: «Баланс и проводки», «Основные хозяйственные операции», «Налоги» - с подробнейшими примерами проводок, 3 тестами, чатом поддержки и сертификатом от Центра Обучения «Клерк».