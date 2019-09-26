Все про управление дебиторкой для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки

У нас новый очень полезный для бухгалтеров (и не только!) курс. Научим работать с дебиторкой и без юридической нудятины разбираться в том, как заставить контрагента заплатить причитающееся.

Станьте круче в глазах руководителя.

Кому подойдет курс

Создавали курс для бухгалтеров. Но он подойдет и индивидуальным предпринимателям, и директорам.

Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Почему вам нужен этот курс

Дебиторская задолженность — это вечная проблема и головная боль. Она приводит к дефициту денег в организации, увеличивает потребность в оборотных активах для финансирования текущей деятельности, ухудшает финансовое состояние.

Посмотрите программу и первое видео курса. Курс стартует 10 октября. И до этой даты 15 % скидка. . И до этой даты 15 % скидка.

Ведь потери от неполученной дебиторки невозможно списать в счет затрат. Если проблема с дебиторкой усугубляется, организации это грозит банкротством.

В чем выгода курса для бухгалтера

Бухгалтеру на практике все равно приходится бороться с дебиторкой (начальство велит, куда денешься...).

Бухгалтер тратит время на обзвон должников, составление писем и претензий, хотя у него куча другой работы.

Он отвечает на назойливые звонки и краснеет от требований оплатить счета, хотя денег нет из-за просроченной дебиторки.

Хочу купить за 5946 вместо 6995 руб.

В чем выгода для директора и ИП

Уметь получить свои деньги — навык, который не нуждается в рекламе.

Вы ищете юристов, а компания потом оплачивает их недешевые услуги. Разве этого мало?

Нет, этого достаточно, чтобы прослушать короткий курс и научиться грамотно управлять дебиторской задолженностью.

Вы научитесь

Как отсечь ненадежных контрагентов еще до заключения договора

Когда лучше требовать предоплату или досрочную оплату по договору

Как правильно оформлять первичные документы, чтобы выиграть любой судебный спор

В каких случаях обязательна досудебная претензия и как ее правильно составить

Как успешно судиться без посещения суда

Как быстро исполнить решение суда

Как взыскать долг с ликвидированного должника

Как взыскать долг, если должник банкрот

Как передать долг коллекторам или продать его

Как автоматизировать сбор дебиторки

Также вы научитесь:

Проверять надежность контрагентов в два клика

Узнавать первым о неприятностях контрагента

Грамотно оформлять первичные документы

Составлять типовые документы для взыскания долга

Делегировать и автоматизировать работу по сбору дебиторки.

Как построено обучение

Наш курс — это понятные практические советы. Образцы нужных документов. Инструкции.

Все для того, чтобы по окончании курса вы могли начать работать с дебиторкой так, чтобы начальство было довольно, а вы — тратили на это меньше времени и нервов. Минимум теории, максимум полезных советов.

Проходите обучение в своем ритме, главное, не ленитесь прорабатывать все техники.