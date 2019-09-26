Все про управление дебиторкой для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки

У нас новый очень полезный для бухгалтеров (и не только!) курс. Научим работать с дебиторкой и без юридической нудятины разбираться в том, как заставить контрагента заплатить причитающееся.
Станьте круче в глазах руководителя.
Кому подойдет курс
Создавали курс для бухгалтеров. Но он подойдет и индивидуальным предпринимателям, и директорам.
Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.
Почему вам нужен этот курс
Дебиторская задолженность — это вечная проблема и головная боль. Она приводит к дефициту денег в организации, увеличивает потребность в оборотных активах для финансирования текущей деятельности, ухудшает финансовое состояние.
Ведь потери от неполученной дебиторки невозможно списать в счет затрат. Если проблема с дебиторкой усугубляется, организации это грозит банкротством.
В чем выгода курса для бухгалтера
Бухгалтеру на практике все равно приходится бороться с дебиторкой (начальство велит, куда денешься...).
Бухгалтер тратит время на обзвон должников, составление писем и претензий, хотя у него куча другой работы.
Он отвечает на назойливые звонки и краснеет от требований оплатить счета, хотя денег нет из-за просроченной дебиторки.
В чем выгода для директора и ИП
Уметь получить свои деньги — навык, который не нуждается в рекламе.
Вы ищете юристов, а компания потом оплачивает их недешевые услуги. Разве этого мало?
Нет, этого достаточно, чтобы прослушать короткий курс и научиться грамотно управлять дебиторской задолженностью.
Вы научитесь
- Как отсечь ненадежных контрагентов еще до заключения договора
- Когда лучше требовать предоплату или досрочную оплату по договору
- Как правильно оформлять первичные документы, чтобы выиграть любой судебный спор
- В каких случаях обязательна досудебная претензия и как ее правильно составить
- Как успешно судиться без посещения суда
- Как быстро исполнить решение суда
- Как взыскать долг с ликвидированного должника
- Как взыскать долг, если должник банкрот
- Как передать долг коллекторам или продать его
- Как автоматизировать сбор дебиторки
Также вы научитесь:
- Проверять надежность контрагентов в два клика
- Узнавать первым о неприятностях контрагента
- Грамотно оформлять первичные документы
- Составлять типовые документы для взыскания долга
- Делегировать и автоматизировать работу по сбору дебиторки.
Как построено обучение
Наш курс — это понятные практические советы. Образцы нужных документов. Инструкции.
Все для того, чтобы по окончании курса вы могли начать работать с дебиторкой так, чтобы начальство было довольно, а вы — тратили на это меньше времени и нервов. Минимум теории, максимум полезных советов.
Проходите обучение в своем ритме, главное, не ленитесь прорабатывать все техники.