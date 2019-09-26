Клерк.Ру
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Все про управление дебиторкой для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки

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У нас новый очень полезный для бухгалтеров (и не только!) курс. Научим работать с дебиторкой и без юридической нудятины разбираться в том, как заставить контрагента заплатить причитающееся. 

Станьте круче в глазах руководителя. 

Кому подойдет курс 

Создавали курс для бухгалтеров. Но он подойдет и индивидуальным предпринимателям, и директорам.

Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. 

Почему вам нужен этот курс

Дебиторская задолженность — это вечная проблема и головная боль. Она приводит к дефициту денег в организации, увеличивает потребность в оборотных активах для финансирования текущей деятельности, ухудшает финансовое состояние.

Посмотрите программу и первое видео курса. Курс стартует 10 октября. И до этой даты 15 % скидка. 

Ведь потери от неполученной дебиторки невозможно списать в счет затрат. Если проблема с дебиторкой усугубляется, организации это грозит банкротством.

В чем выгода курса для бухгалтера

Бухгалтеру на практике все равно приходится бороться с дебиторкой (начальство велит, куда денешься...).

Бухгалтер тратит время на обзвон должников, составление писем и претензий, хотя у него куча другой работы.

Он отвечает на назойливые звонки и краснеет от требований оплатить счета, хотя денег нет из-за просроченной дебиторки.

Хочу купить за 5946 вместо 6995 руб.

В чем выгода для директора и ИП

Уметь получить свои деньги — навык, который не нуждается в рекламе.

Вы ищете юристов, а компания потом оплачивает их недешевые услуги. Разве этого мало?

Нет, этого достаточно, чтобы прослушать короткий курс и научиться грамотно управлять дебиторской задолженностью.

Вы научитесь

  • Как отсечь ненадежных контрагентов еще до заключения договора
  • Когда лучше требовать предоплату или досрочную оплату по договору
  • Как правильно оформлять первичные документы, чтобы выиграть любой судебный спор
  • В каких случаях обязательна досудебная претензия и как ее правильно составить
  • Как успешно судиться без посещения суда
  • Как быстро исполнить решение суда
  • Как взыскать долг с ликвидированного должника
  • Как взыскать долг, если должник банкрот
  • Как передать долг коллекторам или продать его
  • Как автоматизировать сбор дебиторки

Также вы научитесь:

  • Проверять надежность контрагентов в два клика
  • Узнавать первым о неприятностях контрагента
  • Грамотно оформлять первичные документы
  • Составлять типовые документы для взыскания долга
  • Делегировать и автоматизировать работу по сбору дебиторки.

Как построено обучение

Наш курс — это понятные практические советы. Образцы нужных документов. Инструкции.

Все для того, чтобы по окончании курса вы могли начать работать с дебиторкой так, чтобы начальство было довольно, а вы — тратили на это меньше времени и нервов. Минимум теории, максимум полезных советов.

Проходите обучение в своем ритме, главное, не ленитесь прорабатывать все техники.

Хочу купить за 5946 вместо 6995 руб.