Когда «Клерк» злится. Силуанов на Первом канале

Руководитель нашего новостного отдела Катя Власова ведет свою авторскую колонку. Обычно о том, о чем сложно молчать.

Засыпая этой ночью в объятиях мужа, я думала о двух других мужчинах: Макарове и Силуанове. В моих нескромных фантазиях взбешенный Антон Германович пинал ногами в дорогих туфлях выскочку Андрея Михайловича.

Поясню, что их возбудило (не чинушей, а фантазии). Я узнала про новую передачу на Первом канале «Право на справедливость», ведет которую председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Михайлович Макаров. Ну и посчитала своим долгом ее посмотреть. Все-таки гостем был заявлен министр финансов Антон Германович Силуанов, а формат встречи подразумевал прямой с ним диалог.

Если емко, то даже «Клерк» не может быть достаточно смелым и опубликовать конкретное описание этому событию.

Они нас принимают за тупорылых баранов, готовых любоваться их спектаклем. Макаров пыжился взывать к справедливости от лица народа, но драмы не хватило, не дотянул произвести впечатление даже на пенсионерок, которые за 500 рублей набили зал.

Признаюсь, в начале меня впечатлил заход ведущего, который локомотивом наезжал на Силуанова и требовал ответить за бедность, за низкие доходы, за нелепые оценки Росстата. Антон Германович облизывал десны языком, а на лице читалось: мы так не договаривались. Его перебивали, высмеивали, стыдили, отнимали зрительские аплодисменты.

Но потом в середине программы на фоне обсуждения нацпроектов между парнями потеплело, под слово «президент» они выпрямляли спины и делали вдохновенное лицо. Концовку так и вовсе завернули по-голливудски: то ли самого Силуанова, то ли всю верхушку вместе с собой Макаров назвал «лучом надежды» и почти прослезился.

Но если вы хоть немного следите за повесткой, а к пропагандистским шоу равнодушны, то, поздравляю, вы провели вечер лучше, чем я.

Мне же пришлось вновь услышать министерскую пластинку:

Налоги на малый бизнес не будут повышать до 2024 года.

Режим самозанятых – очень крутой проект, его уже выбрало 240 тыс. человек.

В следующем году ФНС доберется до всех, кто самозанятыми оптимизирует расходы.

Малый бизнес скоро переведут на бесконтактное взаимодействие с налоговой.

Зарплата растет, бюджетники получают достойные деньги.

Инфляция низкая и вообще все хорошо, а когда-нибудь будет просто прекрасно.

Ну и прелестное от Макарова, председателя комитета по бюджету и налогам:

Каждый в нашей стране имеет право на справедливость.

Токсичные парни, я потом пошла и выпила двойную дозу Полисорба. А вы сейчас идите почитать свежую новость, отчасти PR-компанию первоанальной передаче: