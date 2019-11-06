Клерк.Ру
Клерк

Главбухи, ау! Хватит работать за подчиненных

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Мы продолжаем вместе с вами учиться, как сделать работу бухгалтера менее напряженной.

Запишитесь на интенсив о том, как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников.

Купить интенсив за 2390 руб.

Для кого этот интенсив?

Для заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора.

Что будет?

2 часа практики онлайн. 5 декабря в четверг в 10-00 по мск.

Разберем, как:

  • определить свои правила работы и донести их до сотрудников,
  • вместе с задачами передать ответственность за их выполнение.
  • организовать работу так, чтобы подчиненные реже ошибались,
  • собрать себе команду неравнодушных людей, увлеченных своим делом,
  • делать свою работу с легкостью и удовольствием 

В результате?

  1. Определите сильные и слабые стороны своих сотрудников.
  2. Найдете оптимальный вариант распределения задач внутри отдела.
  3. Получите алгоритмы снижения количества ошибок.
  4. У вас будет система, благодаря которой перестанете работать напоминалкой для сотрудников и переделывать за них работу.
  5. Будете делать то что нравится.

Большая идея: 

  • Остановить гонку и стресс.
  • Дать возможность главным бухгалтерам работать, развиваться, собирать себе команду неравнодушных людей, увлеченных своим делом.
  • Создавать надежность и спокойствие для компании.
  • И при этом чувствовать свою значимость и удовольствие от того, что занимаешься любимым делом.

Купить интенсив за 2390 руб.

Кто ведет интенсив

Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.

Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.

Автор курсов «Тайм-менеджмент для бухгалтера» и «Отчётность без стресса» и статей в профильных журналах и газетах.

А еще у Ирины в нашем Центре обучения «Клерка» 10 сентября стартовал онлайн-курс про то, как бухгалтеру все успевать. Пока на него скидка.