Главбухи, ау! Хватит работать за подчиненных

Мы продолжаем вместе с вами учиться, как сделать работу бухгалтера менее напряженной.
Запишитесь на интенсив о том, как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников.
Для кого этот интенсив?
Для заместителя главного бухгалтера, главного бухгалтера, финансового директора.
Что будет?
2 часа практики онлайн. 5 декабря в четверг в 10-00 по мск.
Разберем, как:
- определить свои правила работы и донести их до сотрудников,
- вместе с задачами передать ответственность за их выполнение.
- организовать работу так, чтобы подчиненные реже ошибались,
- собрать себе команду неравнодушных людей, увлеченных своим делом,
- делать свою работу с легкостью и удовольствием
В результате?
- Определите сильные и слабые стороны своих сотрудников.
- Найдете оптимальный вариант распределения задач внутри отдела.
- Получите алгоритмы снижения количества ошибок.
- У вас будет система, благодаря которой перестанете работать напоминалкой для сотрудников и переделывать за них работу.
- Будете делать то что нравится.
Большая идея:
- Остановить гонку и стресс.
- Дать возможность главным бухгалтерам работать, развиваться, собирать себе команду неравнодушных людей, увлеченных своим делом.
- Создавать надежность и спокойствие для компании.
- И при этом чувствовать свою значимость и удовольствие от того, что занимаешься любимым делом.
Кто ведет интенсив
Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.
Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.
Автор курсов «Тайм-менеджмент для бухгалтера» и «Отчётность без стресса» и статей в профильных журналах и газетах.
А еще у Ирины в нашем Центре обучения «Клерка» 10 сентября стартовал онлайн-курс про то, как бухгалтеру все успевать. Пока на него скидка.