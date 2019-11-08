«Клерку» угрожают судом и штрафом до 500 000 руб. Во всем виновата первичка!

Компания «Энтера», разработчик сервиса обработки первичных документов Entera, грозится подать на «Клерк» в суд из-за статьи «Автоматический ввод первички в 1С. Сравниваем Jetlex, Entera Pro, Efsol загрузка документов и Gendalf».

В досудебной претензии, полученной редакцией, сайт обвиняют в нарушении законов о конкуренции и рекламе. Поскольку статья является партнерским материалом, «Энтера» считает, что это недобросовестная конкуренция, дискредитирующая фирму и мешающая получать ей прибыль. А нарушение закона о рекламе заключается в некорректном сравнении предлагаемого компанией товара с другими.

Вот выдержки из претензии:

В претензии ни слова не сказано о том, что именно в статье не соответствует действительности.

На сайте есть и другие статьи по этой тематике, в одной из которых Entera названа лучшей программой. При этом её конкуренты почему-то не посчитали статью нарушением законов и претензий не предъявляли.

Борис Мальцев, руководитель «Клерка»