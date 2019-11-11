«Клерк» захватывает смартфоны. Компьютеры мы захватили давно

Нас так много, что мы уже сами путаемся. Поэтому составили шпаргалку для вас (и для себя) обо всех наших аккаунтах в топовых соцсетях (кроме TikTokа, мы там скоро будем тоже жечь видосиками).

Отобранные главредом материалы сайта сразу попадают на основные страницы «Клерка» в самые читаемые соцсети в Рунете:

Основное правило всех чатов (да и других аккаунтов) — соблюдение принципов взаимовежливости и взаимопомощи. НО — мы не баним за ваше мнение. Все знают, насколько «Клерк» лоялен к юзерам.

Просим участников писать по теме и не флудить маленькими короткими сообщениями. Советы давайте по возможности максимально информативно, со ссылками на нормативную практику и законы. Нельзя: «Я читал, что так можно» или «Спросите у Ясеня», «Погуглите».

Два практически полезных канала в Телеграм для знакомства одиноких бухгалтеров с одинокими фирмами:

БухДжоб в Телеграм — вакансии для бухгалтеров, 822 подписчиков. Если вам нужен бухгалтер, то заполняйте форму для подачи новых вакансий. Если вы — бухгалтер, то для вас:

БухХантер в Телеграм — резюме бухгалтеров, 680 подписчиков. Здесь можете разместить своё резюме на постоянку или подработку. При подаче резюме ставьте теги местоположения. Например #Москва #Пермь #Краснодар. Тогда ваши объявления можно будет найти сквозь века.

Рассылка «Ночной бухгалтер» в Телеграм, 2 109 подписчиков. Исключительно анонсы новых выпусков «Ночного бухгалтера». Концентрат пользы.

И совсем еще юный и недооцененный канал Клерка на Ютубе, 205 подписчиков, в котором обязательно появится крутой контент, так что подписывайтесь на нас и там.

Итого 13 аккаунтов с суммарным количеством подписчиков 98 663. Всего 1 337 человек не хватает до круглой сотни — поможете?

Какие соцсети ваши любимые? Где на нас подписаны?