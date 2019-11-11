«Клерк» захватывает смартфоны. Компьютеры мы захватили давно

Нас так много, что мы уже сами путаемся. Поэтому составили шпаргалку для вас (и для себя) обо всех наших аккаунтах в топовых соцсетях (кроме TikTokа, мы там скоро будем тоже жечь видосиками).
Отобранные главредом материалы сайта сразу попадают на основные страницы «Клерка» в самые читаемые соцсети в Рунете:
- Клерк в ВК— самое многочисленное из наших сообществ — 40 659 подписчиков.
- Канал Клерка в Яндекс.Дзен, 12 884 подписчиков, аудитория под 400 000. Самая комментируемая страница. В комментариях возможен шок-контент покруче, чем на сайте. При просмотре запасайтесь попкорном или защитными очками — вентиляторы не справляются с нагрузкой.
- Клерк в ОК— 10 585 подписчиков;
- Клерк в ФБ, 9 057 подписчиков;
- Клерк в Телеграм, 5 708 подписчиков. Немного отстают по подписчикам, но не по активности и контенту:
- Клерк в Twitter, 2 630 подписчиков;
- Клерк в Инстаграм, 640 подписчиков;
- Закрытая группа в Фейсбуке Красный уголок бухгалтера,11 634 участников. Самое активное сообщество. Сюда приходят за советом, как поступить в разных рабочих ситуациях. Отвечают обычно в течение нескольких минут.
- Форум Клерк в Телеграм, 1 050 подписчиков. Создан для возможности мгновенно и бесплатно задавать вопросы, просить консультацию, делиться опытом и знаниями по темам, связанным с бухгалтерией. Можно присылать интересные новости, связанные с бизнесом, материалы и статьи.
Основное правило всех чатов (да и других аккаунтов) — соблюдение принципов взаимовежливости и взаимопомощи. НО — мы не баним за ваше мнение. Все знают, насколько «Клерк» лоялен к юзерам.
Просим участников писать по теме и не флудить маленькими короткими сообщениями. Советы давайте по возможности максимально информативно, со ссылками на нормативную практику и законы. Нельзя: «Я читал, что так можно» или «Спросите у Ясеня», «Погуглите».
Два практически полезных канала в Телеграм для знакомства одиноких бухгалтеров с одинокими фирмами:
БухДжоб в Телеграм — вакансии для бухгалтеров, 822 подписчиков. Если вам нужен бухгалтер, то заполняйте форму для подачи новых вакансий. Если вы — бухгалтер, то для вас:
БухХантер в Телеграм — резюме бухгалтеров, 680 подписчиков. Здесь можете разместить своё резюме на постоянку или подработку. При подаче резюме ставьте теги местоположения. Например #Москва #Пермь #Краснодар. Тогда ваши объявления можно будет найти сквозь века.
Рассылка «Ночной бухгалтер» в Телеграм, 2 109 подписчиков. Исключительно анонсы новых выпусков «Ночного бухгалтера». Концентрат пользы.
И совсем еще юный и недооцененный канал Клерка на Ютубе, 205 подписчиков, в котором обязательно появится крутой контент, так что подписывайтесь на нас и там.
Итого 13 аккаунтов с суммарным количеством подписчиков 98 663. Всего 1 337 человек не хватает до круглой сотни — поможете?
Какие соцсети ваши любимые? Где на нас подписаны?