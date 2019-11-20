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Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами

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Прокачаем ваши юридические навыки и научим разбираться в договорах так, чтобы снизить риски компании и вас лично.

Запустили онлайн-курс про работу бухгалтеров, ИП и директоров с договорами. Автор - Константин Епифанов, налоговый и арбитражный адвокат. 

О чем курс

В практике договоры – основа работы компании и главный источник риска.

Неправильно оформленный договор принесет множество проблем: потерю денег, банкротство компании, административную и уголовную ответственность руководителя бухгалтера. Набирает популярность привлечение к субсидиарной ответственности по долгам компании.

Бухгалтер уже давно стал одним из главных лиц в любом деле, где фигурирует бизнес. При полицейских обысках, прежде всего, изымают бухгалтерские базы, документы, сервера.

Взяли договор из интернета:

  • Угроза ликвидации бизнеса
  • Рейдерского захвата
  • Уголовного преследования

Курс стартовал 20 ноября. Но до 1 декабря скидка, платите только половину.

Хочу купить курс со скидкой 50 % за 3500 руб.

Обучение полностью дистанционно, по времени не ограничено.

Выдаем сертификат.

В курсе разберем:

  • как и какие условия договора сформулировать
  • можно ли договориться о подсудности
  • как избежать лишних претензий налоговиков
  • как обезопасить себя от наезда контрагентов и силовых структур

Кому подойдет курс

  • бухгалтерам
  • директорам
  • индивидуальным предпринимателям

Я не понаслышке знаком с проблемами бухгалтеров, директоров и ИП. Больше 10 лет я занимаюсь юридическим сопровождением бизнеса, судебными и налоговыми спорами, налоговыми проверками. Я аттестованный налоговый консультант и защита бизнеса и бухгалтеров от претензий инспекторов – моя специализация. 

В этом курсе мы постоянно будем обращать внимание на моменты, к которым могут придраться налоговики.

Посмотрите программу курса.

Почему важно знать, как правильно заключать договоры?

Если в компании нет юриста, вся работа по правильному оформлению договоров ложится на бухгалтера или рядовых сотрудников.

Бухгалтеру и предпринимателю надо быть не только знатоком Налогового, Трудового, но и Гражданского кодекса.

Если потом что-то из-за оформления сделки пойдет не так, к кому с претензиями придет директор? Правильно! К бухгалтеру.

Неправильный договор – это:

  • потеря денег
  • банкротство компании
  • штрафы и уголовка для бухгалтера и директора
  • субсидиарка

Чем наш курс отличается от других

Наш курс по договорной работе даст знания о заключении и исполнении договоров без изучения 1,5 тысяч статей Гражданского кодекса, но при этом научит, как и какие условия договора сформулировать, можно ли договориться о подсудности, как избежать лишних претензий налоговиков уже на стадии заключения договора, а заодно обезопасить себя от наезда контрагентов и силовых структур.

Количество нудных формулировок свели буквально к минимуму! Мы не ставим цель сделать из вас дипломированных юристов, мы хотим облегчить вам ежедневную работу и снизить последствия от ошибок.

Хочу купить курс со скидкой 50 % за 3500 руб.