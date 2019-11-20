Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами

Прокачаем ваши юридические навыки и научим разбираться в договорах так, чтобы снизить риски компании и вас лично.
Запустили онлайн-курс про работу бухгалтеров, ИП и директоров с договорами. Автор - Константин Епифанов, налоговый и арбитражный адвокат.
О чем курс
В практике договоры – основа работы компании и главный источник риска.
Неправильно оформленный договор принесет множество проблем: потерю денег, банкротство компании, административную и уголовную ответственность руководителя бухгалтера. Набирает популярность привлечение к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Бухгалтер уже давно стал одним из главных лиц в любом деле, где фигурирует бизнес. При полицейских обысках, прежде всего, изымают бухгалтерские базы, документы, сервера.
Взяли договор из интернета:
- Угроза ликвидации бизнеса
- Рейдерского захвата
- Уголовного преследования
Курс стартовал 20 ноября. Но до 1 декабря скидка, платите только половину.
Обучение полностью дистанционно, по времени не ограничено.
Выдаем сертификат.
В курсе разберем:
- как и какие условия договора сформулировать
- можно ли договориться о подсудности
- как избежать лишних претензий налоговиков
- как обезопасить себя от наезда контрагентов и силовых структур
Кому подойдет курс
- бухгалтерам
- директорам
- индивидуальным предпринимателям
Я не понаслышке знаком с проблемами бухгалтеров, директоров и ИП. Больше 10 лет я занимаюсь юридическим сопровождением бизнеса, судебными и налоговыми спорами, налоговыми проверками. Я аттестованный налоговый консультант и защита бизнеса и бухгалтеров от претензий инспекторов – моя специализация.
В этом курсе мы постоянно будем обращать внимание на моменты, к которым могут придраться налоговики.
Почему важно знать, как правильно заключать договоры?
Если в компании нет юриста, вся работа по правильному оформлению договоров ложится на бухгалтера или рядовых сотрудников.
Бухгалтеру и предпринимателю надо быть не только знатоком Налогового, Трудового, но и Гражданского кодекса.
Если потом что-то из-за оформления сделки пойдет не так, к кому с претензиями придет директор? Правильно! К бухгалтеру.
Неправильный договор – это:
- потеря денег
- банкротство компании
- штрафы и уголовка для бухгалтера и директора
- субсидиарка
Чем наш курс отличается от других
Наш курс по договорной работе даст знания о заключении и исполнении договоров без изучения 1,5 тысяч статей Гражданского кодекса, но при этом научит, как и какие условия договора сформулировать, можно ли договориться о подсудности, как избежать лишних претензий налоговиков уже на стадии заключения договора, а заодно обезопасить себя от наезда контрагентов и силовых структур.
Количество нудных формулировок свели буквально к минимуму! Мы не ставим цель сделать из вас дипломированных юристов, мы хотим облегчить вам ежедневную работу и снизить последствия от ошибок.
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