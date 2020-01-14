Онлайн-курс про НДС, который вы просили

Ну что, продолжаем обучение? Центр обучения «Клерка» запускает дистанционный курс про НДС. Пока со скидкой 50 %.
Зачем вам этот курс
Потому что мы знаем, что НДС — самый ваш нелюбимый налог. Мало кому дается этот налог без проблем. И это нормально. Даже спецы в нем путаются.
Наш курс поможет вам победить самые сложные моменты в понимании НДС.
Как наш курс облегчит вашу работу? Кроме того, что мы методично расскажем самое важное о налоге, мы дадим вам много дополнительного материала, который можно будет скачать и возвращаться по мере необходимости.
Кому подойдет курс
Этот курс для всех бухгалтеров:
- и для новичков,
- и для тех, кто хочет структурировать знания
Посмотрите первое видео курса
Разделы курса
- НДС: общие положения
- Место реализации товаров (работ, услуг)
- Входящий НДС
- НДС с авансов
- Раздельный учет
- Восстановление НДС, ранее принятого к вычету
- Исчисление в разных ситуациях:
- НДС с процентов по векселю
- НДС с реализации основных средств
- НДС по операциям уступки права требования долга
- НДС при посреднических сделках
- СМР
- Передача для собственных нужд
- Налоговый агент
- Счет-фактура
- НДС по экспорту
- НДС при импорте из дальнего зарубежья
- НДС при импорте из ЕАЭС
- Книга продаж и Книга покупок
- Декларация по НДС
Фишки курса
- Разберем много примеров.
- Остановимся на образцах заполнения документов.
- Научимся отстаивать вычеты идеальными (и не очень) счетами-фактурами.
- Много будем говорить о расчете НДС в разных ситуациях.
Кто автор
Светлана Беляева, эксперт по налогам и учету с 15-летним стажем, автор и ведущая курсов повышения квалификации для бухгалтеров, готовлю к сдаче экзамена на международные дипломы по налогам, работала в Большой четверке и крупных банках.
Но главное для нашего курса — это то, что Светлана знает все про НДС.