Клерк.Ру
Клерк

Онлайн-курс про НДС, который вы просили

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Ну что, продолжаем обучение? Центр обучения «Клерка» запускает дистанционный курс про НДС. Пока со скидкой 50 %.

Зачем вам этот курс

Потому что мы знаем, что НДС — самый ваш нелюбимый налог. Мало кому дается этот налог без проблем. И это нормально. Даже спецы в нем путаются.

Наш курс поможет вам победить самые сложные моменты в понимании НДС.

Посмотрите платформу, на которой проходит обучение. 

Как наш курс облегчит вашу работу? Кроме того, что мы методично расскажем самое важное о налоге, мы дадим вам много дополнительного материала, который можно будет скачать и возвращаться по мере необходимости.

Кому подойдет курс

Этот курс для всех бухгалтеров:

  • и для новичков,
  • и для тех, кто хочет структурировать знания

Посмотрите первое видео курса

Купить курс за 4250 вместо 8500 руб.

Разделы курса

  • НДС: общие положения
  • Место реализации товаров (работ, услуг)
  • Входящий НДС
  • НДС с авансов
  • Раздельный учет
  • Восстановление НДС, ранее принятого к вычету
  • Исчисление в разных ситуациях:
  1. НДС с процентов по векселю
  2. НДС с реализации основных средств
  3. НДС по операциям уступки права требования долга
  4. НДС при посреднических сделках
  5. СМР
  6. Передача для собственных нужд
  • Налоговый агент
  • Счет-фактура
  • НДС по экспорту
  • НДС при импорте из дальнего зарубежья
  • НДС при импорте из ЕАЭС
  • Книга продаж и Книга покупок
  • Декларация по НДС

Фишки курса

  • Разберем много примеров.
  • Остановимся на образцах заполнения документов.
  • Научимся отстаивать вычеты идеальными (и не очень) счетами-фактурами.
  • Много будем говорить о расчете НДС в разных ситуациях.

Кто автор

Светлана Беляева, эксперт по налогам и учету с 15-летним стажем, автор и ведущая курсов повышения квалификации для бухгалтеров, готовлю к сдаче экзамена на международные дипломы по налогам, работала в Большой четверке и крупных банках.

Но главное для нашего курса — это то, что Светлана знает все про НДС.

Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат

паапапарпа

Купить курс за 4250 вместо 8500 руб.