Онлайн-курс про НДС, который вы просили

Ну что, продолжаем обучение? Центр обучения «Клерка» запускает дистанционный курс про НДС. Пока со скидкой 50 %.

Зачем вам этот курс

Потому что мы знаем, что НДС — самый ваш нелюбимый налог. Мало кому дается этот налог без проблем. И это нормально. Даже спецы в нем путаются.

Наш курс поможет вам победить самые сложные моменты в понимании НДС.

Как наш курс облегчит вашу работу? Кроме того, что мы методично расскажем самое важное о налоге, мы дадим вам много дополнительного материала, который можно будет скачать и возвращаться по мере необходимости.

Кому подойдет курс

Этот курс для всех бухгалтеров:

и для новичков,

и для тех, кто хочет структурировать знания

Посмотрите первое видео курса

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Разделы курса

НДС: общие положения

Место реализации товаров (работ, услуг)

Входящий НДС

НДС с авансов

Раздельный учет

Восстановление НДС, ранее принятого к вычету

Исчисление в разных ситуациях:

НДС с процентов по векселю НДС с реализации основных средств НДС по операциям уступки права требования долга НДС при посреднических сделках СМР Передача для собственных нужд

Налоговый агент

Счет-фактура

НДС по экспорту

НДС при импорте из дальнего зарубежья

НДС при импорте из ЕАЭС

Книга продаж и Книга покупок

Декларация по НДС

Фишки курса

Разберем много примеров.

Остановимся на образцах заполнения документов.

Научимся отстаивать вычеты идеальными (и не очень) счетами-фактурами.

Много будем говорить о расчете НДС в разных ситуациях.

Кто автор

Светлана Беляева, эксперт по налогам и учету с 15-летним стажем, автор и ведущая курсов повышения квалификации для бухгалтеров, готовлю к сдаче экзамена на международные дипломы по налогам, работала в Большой четверке и крупных банках.

Но главное для нашего курса — это то, что Светлана знает все про НДС.

Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат