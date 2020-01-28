Онлайн-курс по идеальным кадровым документам + сертификат ИПБ на 40 часов

«Клерк» продолжает делать вашу жизнь легче: пройдите онлайн наш флагманский курс по кадровому учету и на выходите получите: 1) умение защитить себя от проверок по кадровым документам; 2) сертификат ИПБ России сразу на 40 часов.

Кто может записаться на курс

Все. Получить сертификат ИПБ смогут как действительные члены ИПБ (им нужно каждый год повышать свой профессиональный уровень в объёме не менее 40 часов в год), так и те, кто не является членом ИПБ. Просто сертификаты им выдают по разным формам.

Как учиться на нашем курсе

1. Оплатите по кнопке ниже и получите доступ к онлайн-платформе курса.

Купить курс за 10 500 с выдачей сертификата ИПБ на 40 часов

2. Смотрите видео, читайте конспекты, скачивайте дополнительные материалы, проходите тестирование. Ездить никуда не надо.

3. В конце обучения получите два сертификата — первый, от ЦОК придет автоматически на Ваш емеил. Второй от ИПБ на 40 часов мы в течение месяца пришлем заказным письмом на Ваш почтовый адрес.

Как записаться на онлайн-курс

1. Нажимайте кнопку

Купить курс за 10 500 с выдачей сертификата ИПБ на 40 часов

2. После этого с Вами свяжется наш менеджер, даст доступ к платформе курса, уточнит, являетесь ли Вы членом ИПБ (чтобы понимать, какой сертификат Вам выдавать) и уточнит почтовый адрес, куда высылать сертификат.

О чем курс

как организовать учет с нуля;

какие документы должны быть обязательно;

какие ошибки вырастут в огромные штрафы.

Посмотрите первое видео курса

Кадровые документы – это одновременно и первичные учетные документы для бухгалтерского и налогового учета. А значит, от их оформления зависит, снимут вам налоговики расходы и ждут ли вас штрафы. Ну, и еще вечный вопрос руководителя: «Кто виноват?».

Вы научитесь: разбираться в трудовом законодательстве

улаживать споры между сотрудниками и работодателем

объяснять права и обязанности работникам и руководителю Фишки курса Много образцов и лайфхаков: примеры заполнения документов;

советы, основанные на практике прохождения трудовых и налоговых проверок. Все дополнительные материалы можно скачать.

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