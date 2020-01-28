Онлайн-курс по идеальным кадровым документам + сертификат ИПБ на 40 часов

«Клерк» продолжает делать вашу жизнь легче: пройдите онлайн наш флагманский курс по кадровому учету и на выходите получите: 1) умение защитить себя от проверок по кадровым документам; 2) сертификат ИПБ России сразу на 40 часов.
Кто может записаться на курс
Все. Получить сертификат ИПБ смогут как действительные члены ИПБ (им нужно каждый год повышать свой профессиональный уровень в объёме не менее 40 часов в год), так и те, кто не является членом ИПБ. Просто сертификаты им выдают по разным формам.
Как учиться на нашем курсе
1. Оплатите по кнопке ниже и получите доступ к онлайн-платформе курса.
2. Смотрите видео, читайте конспекты, скачивайте дополнительные материалы, проходите тестирование. Ездить никуда не надо.
3. В конце обучения получите два сертификата — первый, от ЦОК придет автоматически на Ваш емеил. Второй от ИПБ на 40 часов мы в течение месяца пришлем заказным письмом на Ваш почтовый адрес.
Как записаться на онлайн-курс
1. Нажимайте кнопку
2. После этого с Вами свяжется наш менеджер, даст доступ к платформе курса, уточнит, являетесь ли Вы членом ИПБ (чтобы понимать, какой сертификат Вам выдавать) и уточнит почтовый адрес, куда высылать сертификат.
О чем курс
- как организовать учет с нуля;
- какие документы должны быть обязательно;
- какие ошибки вырастут в огромные штрафы.
Посмотрите первое видео курса
Кадровые документы – это одновременно и первичные учетные документы для бухгалтерского и налогового учета. А значит, от их оформления зависит, снимут вам налоговики расходы и ждут ли вас штрафы. Ну, и еще вечный вопрос руководителя: «Кто виноват?».
Вы научитесь:
- разбираться в трудовом законодательстве
- улаживать споры между сотрудниками и работодателем
- объяснять права и обязанности работникам и руководителю
Фишки курса
Много образцов и лайфхаков:
- примеры заполнения документов;
- советы, основанные на практике прохождения трудовых и налоговых проверок.
Все дополнительные материалы можно скачать.
Записаться на курс
Нажимайте на кнопку ниже. После оплаты с вами свяжется менеджер.