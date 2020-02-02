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Как правильно закрыть ИП

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Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя - не простой вопрос. На форуме такие вопросы по теме "Закрытие ИП" появляются регулярно и подобные дискуссии набирают большое количество комментариев.

Мы отобрали самые популярные темы:

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