Как правильно закрыть ИП

Так одно дело лекции читать, для общего развития. А другое дело - терминологию, не имеющую четког...
Если трудовая книжка в другой организации, значит здесь он совместитель. Если кадровый состав не ...
А-ха-ха. Не знаю, вроде бы есть в свободном доступе.
Там про подсознание человека ничего не сказано.Там только про подсознание людей....
Я конечно не переводчик с английского, по-маленьку читаю со словарем.https://publishing.rcseng.ac...
Красавчики))Они что, правда на Луну "замахиваются"? Кто, вот эти? ))))))...
Гхм....Цитато:Во время проверки мы увидели несколько рискованных моментов для бизнеса нашего клие...
Мы не полетим((( Полетят заокеанские "братья по разуму".
Ну, там совсем про другое.))Там сравниваются врачи с врачами. Причем, только в Британии. Причем, ...
И что? В МИФИ с 2013 года на кафедре теологии читают курс "История христианской мысли". В МИФИ!))...
В стране беспредела плебеев-дураков и аморальной партии (она НЕ работает на идею а на бабло) в...
Не "по моему", а ДА! И...давно уже.
А разве "Дракона" еще не запретили? )))
Читайте сказку "Дракон" Е. Шварца.
Ждём соответствующие поправки и в Налоговый Кодекс.
... уже лет так 15 назад была норма в ГК , чтобы ИП без регистрации отвечали по всей строгости, к...
Поясните, пожалуйста. Если в ООО один работник, генеральный директор - и тот без трудовой книжки ...
Очень хорошая статья! Глубоко раскрывает смысл и последствия введения ст. 54.1 НК РФ, устанавлива...
Раньше никогда не вникал в суть про онлайн кассы, но теперь понимаю, что уже без вариантов. Я пос...
Потом население промаркировать... Не зря слово "Крепостные" все чаще и чаще мелькает с экранов ТВ...
Ссылка на дело - нерабочая...
п.42 и п.43 чем отличаются?
Это ещё цветочки. В сегодняшних новостях: Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституц...
Сам ВВП говорил что надо мочить в сартире!
Это часть из статьи на русском языке, я специально оставила ссылку на оригинал, что можно было пр...
Менандр, древнегреческий комедиограф -342 - -291 до н.э.
Фонд 33 года будет крутить ваши деньги в своих интересах... поэтому, не фонду надо что то оставит...
Тем более, что у нас в ФНС всегда плательщик виноват((( А если на "опросах" в налоговой побывает ...
Сегодня сдали СЗВ-ТД.Причина - 3 чел. подали заявление об электронной ТК. Сдавали пор СБИС.Отчет ...
На самом деле 2019 год был неплохим.
Поэтому и не хотят вводить смертную казнь. если всех перестреляют кто налоги платить будет?...
Ничего полезного в ней не было. Платить налог от выдуманного дохода, полная глупость...
Единственная полезная вещь была. Поэтому и отменили.
Снеговик - глючная, сырая программа. Мертворожденное дитя фирмы 1С. ©...
Согласно проекту нового КОАПа у человека есть подсознание! ...