Налоговики будут «закрывать» недействующие ИП: что изменится осенью-2020

До сих пор в законе № 129-ФЗ были предусмотрены лишь правила принудительного закрытия налоговиками недействующих юридических лиц. Основания и процедура такого закрытия (напомним) прописаны в ст. 22.1 названного закона/ В отношении недействующих ИП подобные правила отсутствовали, то есть налоговики были не вправе закрыть такие ИП. Однако с сентября 2020 года они получат подобные полномочия. В Законе №129-ФЗ появится ст. 22.4, регламентирующая порядок исключения недействующих ИП из ЕГРИП на основании решения налогового органа. Соответствующие поправки внесены Федеральным законом от 12.11.2019 №377-ФЗ. Подробности – далее.

Основания для принудительного закрытия ИП

Пунктом 1 ст. 22.4определено, что предпринимательфактически прекратившим свою деятельность (то есть) в случаях, если к моменту принятия регистрирующим органом (ИФНС) соответствующего решениясоблюдаются следующие условия.

1. Истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или ИП в течение последних 15 месяцев не представлял документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренные налоговым законодательством РФ.

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Полагаем, что речь в данном случае идет о налоговой отчетности, которую конкретный ИП должен представлять в инспекцию, в том числе как работодатель, но не представил в течение последних 15 месяцев,моменту принятия ИФНС соответствующего решенияотношении ЮЛ этот срок равен 12 месяцам (п. 1 ст. 22.1 Закона №129-ФЗ)).

Отметим: в приведенном условии не уточнен объем налоговой отчетности, которую ИП не представит в течение 15 месяцев. В связи с этим непредставление даже одной формы налоговой отчетности в течение указанного периода времени формально влечет за собой риск признания ИП недействующим и последующего его исключения из ЕГРИП (конечно, при выполнении второго условия).

Добавим, что непредставление ИП отчетности во внебюджетные фонды (в частности, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, 4?ФСС) не является основаниям для признания его недействующим и последующего исключения из реестра.

2. ИП имеет недоимку и задолженность в соответствии с налоговым законодательством РФ.

Напомним: согласнопод недоимкой понимается сумма налога, сумма сбора или сумма страховых взносов, не уплаченная в установленный налоговым законодательством срок. Понятие «задолженность» Налоговым кодексом не определено, но в налоговых нормах термин «задолженность», как правило, применяется к неуплаченным налоговым пеням и штрафам.

Таким образом, еще одно основание для признания ИП недействующим и последующего его исключения из ЕГРИП – наличие у него на момент принятия соответствующего решения ИФНС недоимки по налогам (сборам, страховым взносам) и задолженности по налоговым пеням и штрафам.

Причем из этого следует, что за ИП на указанную дату должны одновременно числиться и недоимка, и задолженность. Вариант «или» (то есть наличие либо недоимки, либо задолженности) законодателем в настоящее время не предусмотрен (!). И не оговорен размер недоимки (задолженности) – значит, поводом для закрытия ИП может стать любая недоимка или задолженность.

Остается надеяться, что в дальнейшем законодатели уточнят моменты, касающиеся недоимки (или задолженности), имеющейся у ИП на момент принятия решения о признании его недействующим.

При наличии одновременно всех указанных в п. 1 ст. 22.4 Закона №129-ФЗ условий ИФНС примет решение о предстоящем исключении недействующего ИП из реестра (п. 2 названной статьи).

К сведению До 01.09.2020 исключить ИП из реестра без его заявления можно только по решению суда (например, при банкротстве) или в случае, если у иностранного гражданина, являющегося предпринимателем, аннулирован документ на право проживания в Российской Федерации (или закончился срок его действия).

Поскольку новая ст. 22.4вступает в силу с 01.09.2020, очевидно, ИФНС сможет ее применить сразу с этой даты, если к тому моменту оба условия в отношении ИП будут соблюдены.

Процедура закрытия ИП

Принятое ИФНС решение о предстоящем исключении ИП из реестра должно быть опубликовано в порядке, установленном(п. 3 ст. 22.4 данного закона). То есть налоговики должны опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» решение в течение 3 дней с момента его принятия.

Одновременно с решением о предстоящем исключении ИП из реестра должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим предпринимателем, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего предпринимателя из ЕГРИП, с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.

Такие заявления должны быть мотивированы и поданы в течение месяца со дня опубликования решения ИФНС. Заявления подаются в произвольной форме (п. 4 ст. 22.4 Закона №129-ФЗ): . Они могут быть направлены или представлены в ИФНС следующими способами (п. 6 ст. 9 Закона №129-ФЗ):

– лично (при предъявлении документа, удостоверяющего личность лица, подающего возражения);

– через представителя ЮЛ (при предъявлении нотариально заверенной доверенности или ее копии);

– почтовым отправлением (подлинность подписи заинтересованного физического лица или уполномоченного представителя заинтересованного ЮЛ в этом случае должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке);

– в электронной форме по каналам ТКС (в отношении ЮЛ действует иной срок, 3 месяца, и предусмотрен специальный бланк заявления, утв. Приказом ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@ (п. 4 ст. 21.1 Закона №129-ФЗ).

К сведению Заинтересованные лица могут отслеживать информацию, касающуюся исключения недействующих ИП из ЕГРИП, в журнале «Вестник государственной регистрации», а также посредством обращения к сведениям, содержащимся в названном реестре, и направлять возражения относительно предстоящего исключения предпринимателя. Это следует из Письма ФНС России от 02.04.2019 № ГД-18-14/208@.

Если поступили подобные заявления, ИФНС в силу п. 4 ст. 22.4 названного закона не вправе принять решение об исключении ИП из реестра.

Если в указанный срок заявления не направлены или не представлены, ИФНС исключит недействующего ИП из реестра путем внесения в него соответствующей записи (п. 5 ст. 22.4 Закона №129-ФЗ).

Однако кредиторы или иные лица, чьи права и законные интересы будут затронуты в связи с исключением предпринимателя из ЕГРИП, смогут обжаловать такое решение в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав (п. 6 ст. 22.4 Закона №129-ФЗ). Обжалование осуществляется в судебном порядке. Причем само по себе обращение заинтересованных лиц в суд в этот срок не означает, что исключение предпринимателя из ЕГРИП будет признано неправомерным.