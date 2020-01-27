Налоговики будут «закрывать» недействующие ИП: что изменится осенью-2020

До сих пор в законе № 129-ФЗ были предусмотрены лишь правила принудительного закрытия налоговиками недействующих юридических лиц. Основания и процедура такого закрытия (напомним) прописаны в ст. 22.1 названного закона/ В отношении недействующих ИП подобные правила отсутствовали, то есть налоговики были не вправе закрыть такие ИП. Однако с сентября 2020 года они получат подобные полномочия. В Законе №129-ФЗ появится ст. 22.4, регламентирующая порядок исключения недействующих ИП из ЕГРИП на основании решения налогового органа. Соответствующие поправки внесены Федеральным законом от 12.11.2019 №377-ФЗ. Подробности – далее.
Основания для принудительного закрытия ИППунктом 1 ст. 22.4 Закона № 129-ФЗ определено, что предприниматель признается фактически прекратившим свою деятельность (то есть недействующим) в случаях, если к моменту принятия регистрирующим органом (ИФНС) соответствующего решения одновременно соблюдаются следующие условия.
1. Истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или ИП в течение последних 15 месяцев не представлял документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренные налоговым законодательством РФ.Полагаем, что речь в данном случае идет о налоговой отчетности, которую конкретный ИП должен представлять в инспекцию, в том числе как работодатель, но не представил в течение последних 15 месяцев, предшествующихмоменту принятия ИФНС соответствующего решения (в отношении ЮЛ этот срок равен 12 месяцам (п. 1 ст. 22.1 Закона №129-ФЗ)).
Отметим: в приведенном условии не уточнен объем налоговой отчетности, которую ИП не представит в течение 15 месяцев. В связи с этим непредставление даже одной формы налоговой отчетности в течение указанного периода времени формально влечет за собой риск признания ИП недействующим и последующего его исключения из ЕГРИП (конечно, при выполнении второго условия).
Добавим, что непредставление ИП отчетности во внебюджетные фонды (в частности, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, 4?ФСС) не является основаниям для признания его недействующим и последующего исключения из реестра.
2. ИП имеет недоимку и задолженность в соответствии с налоговым законодательством РФ.Напомним: согласно ст. 11 НК РФ под недоимкой понимается сумма налога, сумма сбора или сумма страховых взносов, не уплаченная в установленный налоговым законодательством срок. Понятие «задолженность» Налоговым кодексом не определено, но в налоговых нормах термин «задолженность», как правило, применяется к неуплаченным налоговым пеням и штрафам.
Таким образом, еще одно основание для признания ИП недействующим и последующего его исключения из ЕГРИП – наличие у него на момент принятия соответствующего решения ИФНС недоимки по налогам (сборам, страховым взносам) и задолженности по налоговым пеням и штрафам.
Причем из этого следует, что за ИП на указанную дату должны одновременно числиться и недоимка, и задолженность. Вариант «или» (то есть наличие либо недоимки, либо задолженности) законодателем в настоящее время не предусмотрен (!). И не оговорен размер недоимки (задолженности) – значит, поводом для закрытия ИП может стать любая недоимка или задолженность.
Остается надеяться, что в дальнейшем законодатели уточнят моменты, касающиеся недоимки (или задолженности), имеющейся у ИП на момент принятия решения о признании его недействующим.
При наличии одновременно всех указанных в п. 1 ст. 22.4 Закона №129-ФЗ условий ИФНС примет решение о предстоящем исключении недействующего ИП из реестра (п. 2 названной статьи).
Поскольку новая ст. 22.4 Закона №129-ФЗ вступает в силу с 01.09.2020, очевидно, ИФНС сможет ее применить сразу с этой даты, если к тому моменту оба условия в отношении ИП будут соблюдены.
К сведению
До 01.09.2020 исключить ИП из реестра без его заявления можно только по решению суда (например, при банкротстве) или в случае, если у иностранного гражданина, являющегося предпринимателем, аннулирован документ на право проживания в Российской Федерации (или закончился срок его действия).
Процедура закрытия ИППринятое ИФНС решение о предстоящем исключении ИП из реестра должно быть опубликовано в порядке, установленном п. 3 ст. 21.1 Закона №129-ФЗ (п. 3 ст. 22.4 данного закона). То есть налоговики должны опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» решение в течение 3 дней с момента его принятия.
Одновременно с решением о предстоящем исключении ИП из реестра должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим предпринимателем, кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего предпринимателя из ЕГРИП, с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.
Такие заявления должны быть мотивированы и поданы в течение месяца со дня опубликования решения ИФНС. Заявления подаются в произвольной форме (п. 4 ст. 22.4 Закона №129-ФЗ): . Они могут быть направлены или представлены в ИФНС следующими способами (п. 6 ст. 9 Закона №129-ФЗ):
– лично (при предъявлении документа, удостоверяющего личность лица, подающего возражения);
– через представителя ЮЛ (при предъявлении нотариально заверенной доверенности или ее копии);
– почтовым отправлением (подлинность подписи заинтересованного физического лица или уполномоченного представителя заинтересованного ЮЛ в этом случае должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке);
– в электронной форме по каналам ТКС (в отношении ЮЛ действует иной срок, 3 месяца, и предусмотрен специальный бланк заявления, утв. Приказом ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@ (п. 4 ст. 21.1 Закона №129-ФЗ).
Если поступили подобные заявления, ИФНС в силу п. 4 ст. 22.4 названного закона не вправе принять решение об исключении ИП из реестра.
К сведению
Заинтересованные лица могут отслеживать информацию, касающуюся исключения недействующих ИП из ЕГРИП, в журнале «Вестник государственной регистрации», а также посредством обращения к сведениям, содержащимся в названном реестре, и направлять возражения относительно предстоящего исключения предпринимателя. Это следует из Письма ФНС России от 02.04.2019 № ГД-18-14/208@.
Если в указанный срок заявления не направлены или не представлены, ИФНС исключит недействующего ИП из реестра путем внесения в него соответствующей записи (п. 5 ст. 22.4 Закона №129-ФЗ).
Однако кредиторы или иные лица, чьи права и законные интересы будут затронуты в связи с исключением предпринимателя из ЕГРИП, смогут обжаловать такое решение в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав (п. 6 ст. 22.4 Закона №129-ФЗ). Обжалование осуществляется в судебном порядке. Причем само по себе обращение заинтересованных лиц в суд в этот срок не означает, что исключение предпринимателя из ЕГРИП будет признано неправомерным.
Обратите внимание
После исключения ИП из ЕГРИП по решению налогового органа физическое лицо согласно новой редакции п. 4ст. 22.1 Закона №129-ФЗ (действует с 01.09.2020) не сможет вновь зарегистрироваться в качестве ИП в течение 3 лет со дня исключения его из ЕГРИП по этой причине.