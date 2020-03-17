«Клерк» обнуляет бухгалтерские курсы. Учитесь безопасно из дома. Бесплатно по промокоду Терешкова

Ребята, давайте крепиться и помогать друг другу. Коронавирус пройдет, а инспекторы с проверками останутся.

Берегите себя, сейчас не время ходить на «очные» семинары. Учитесь удаленно, из дома или офиса, если вас не переводят на удаленку.

«Клерк» запускает акцию «Обнулись». Вы можете пройти наш легендарный курс по защите при налоговых проверках бесплатно (никаких скрытых оплат и т.п.).

Как получить курс бесплатно Заходите на страницу курса. И по верхней сиреневой кнопке вводите промокод ТЕРЕШКОВА. Он дает 100 % скидки на курс. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

О чем курс

О налоговых проверках — выездных и камеральных, и обо всех мероприятиях налогового контроля, которые их сопровождают: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка.

И о том, как сделать, чтобы налоговые ревизии не довели бухгалтера до уголовного дела и субсидиарной ответственности.

Минимум теории и максимум практических рекомендаций.

Чему вы научитесь

грамотно и без лишнего стресса и трудозатрат противостоять давлению налоговиков при проверках;

определять, какие действия налоговиков и полиции при проверках незаконны;

правильно читать документы, сопутствующие проверкам: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов;

правильно отвечать на допросах;

разбираться во всех мероприятиях налогового контроля: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка;

защищать информацию от проверяющих;

правильно выстраивать защиту при угрозе уголовки;

понимать, какие действия бухгалтера приведут его к субсидиарной ответственности.

Кто автор курса

Иван Кузнецов — один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант. Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения» и автор книги «Реальная оптимизация налогов».

Имеет наработанную практику сопровождения налоговых проверок, ведения споров с налоговой и большой опыт работы в ОБЭП: