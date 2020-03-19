Все, что сказал Мишустин про поддержку бизнеса: смотрите сами

Я три года на удаленке, ни за что не выйду в офис
Вы разницу между русскими словами ОТСРОЧКА и ОТМЕНА(ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ) понимаете?...
Начиная "с марта" или с "за март"? Потому что у обычно-нормальных организаций в марте за февраль ...
Потому что все знают, что свои не дадут, а вражинки они знают, что такой долгосрочные отношения в...
НДС сдается по каналам электронной связи. Попросите их (поставщиков) выгрузить отчеты в файл PDF...
ПОдтвердить адрес который УЖЕ надостоверен в выписке - невозможно. Единственный способ либо менят...
Ладно, с марта отсрочка... А потом надо будет заплатить сразу за три месяца?...
давеча писали только о выездных.https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/03/17/825489-nal...
У меня камералка уже месяц идет, что, приостановят?
Конечно радуемся. Можно только догадываться, насколько вырастет после кризиса средняя зарплата п...
Не знаю, как там руководители, но вот Главмехи заводов и комбинатов этих холдингов пересчитывают ...
А уж мы-то как радуемся за руководителей крупных промышленных холдингов с их прибылями!...
У меня - нет. Но в офСМИ как-то быстро сменили вектор на 180 градусов и стали писать про то, что ...
Ну и понятно, что статья - призыв поддержать Путина в "тяжелые времена"... слабенько!!! вряд ли ...
Автор тут притянут до кучи, как тот, у которого в своем огороде полный порядок и писать ему остае...
А что, у кого-нибудь такие сомнения были?
Почему-то #игорьванычи всегда лучше всех все знают, лучше саудитов, например, о том, как поступят...
Ну, позавчера рынки с/х продукции не поделили, вчера квоты на мигрантов, сегодня маски от вируса....
Дождешься выездной проверки
Мнение Федуна (Лукойл) - https://www.rbc.ru/business/19/03/2020/5e726cd49a79475a72b455dc?from=new...
+цены и так серьезно выросли на недвижимость за последние 2 года из-за введения новых правил прод...
Клерк и Ндфлка - молодцы, что сделали видео-проект доступным языком....
Саудиты еще на прошлой неделе зафрахтовали несколько дополнительных "суперов"....
Несколько сократят добычу - в результате чего сократится экспорт. Нетто-импортером США уже не ста...
"Ещё два случая заболевания коронавирусом зафиксированы в шестнадцати регионах России."...
Пусть долго живет, до самой выемки!
Короче, попали Бабуси крупно! И не убеждайте меня))) Будут теперь насекомых разводить в своей гре...
Где они фольгу возьмут? Пищевая фольга - импорт)))Бабки с ВЭД?бугага...
Бабки сделают доступно ))
Не думаю, что у нас с нашим Собяниным торгуют. Хотя, на рынках давно не был. Мало их теперь, дале...
Ааааа...такая-то гречка есть, но в упаковке из фольги для быстрого разогревания и с чем-нибудь (к...
Суп продают в таких стаканах. Гречку еще почему то не додумались. Может мысль не пришла ))...