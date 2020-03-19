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Все, что сказал Мишустин про поддержку бизнеса: смотрите сами

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Сегодня на заседании Правительства Михаил Мишустин обозначил весь список мер по поддержке российской экономики. Смотрите видео.

Из главного: отсрочат уплату страховых взносов на три месяца для малого и среднего бизнеса, обнулят ввозные пошлины, возможно введут мораторий на блокировки счетов.

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