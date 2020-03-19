Правительство рассмотрит вопрос моратория на блокировки счетов малого бизнеса

«Опора России» направила предложения по поддержке малого и среднего бизнеса первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Как сообщил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин, организация предложила объявить налоговые каникулы для сфер, которые столкнулись с катастрофическими последствиями. Это прежде всего отели, рестораны, турагенты, те, кто занимаются импортом, организацией выставок и форумов, а также непродуктовый ретейл. Кроме того, предлагается заморозить тарифы на электроэнергию для бизнеса.

Свои предложения столичному мэру отправило и московское отделение «Опоры России».

Среди инициатив московской «Опоры» — налоговые каникулы, запрет на блокировку банковских счетов, реструктуризация долгов, мораторий на проверки контролирующих органов. Ряд предложений совпадает с уже озвученными властями мерами по противодействию последствиям эпидемии.

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В частности, для облегчения нагрузки на малый и средний бизнес предлагается:

установить для малых и средних предприятий налоговые каникулы до конца 2020 года по налогу на имущество, а также транспортному и земельному;

для малых предприятий ввести мораторий по налогу на прибыль в части, засчитываемой в городской бюджет;

понизить до 15-20% ставки взносов в социальные фонды с фонда оплаты труда для малых предприятий, работающих в режиме «упрощенки» в социально-значимых и низкомаржинальных сферах.

Кроме того, предлагается гарантировать возможности реструктуризации задолженности малых и средних предприятий перед банками и рассмотреть возможность расширения существующих программ их кредитования.