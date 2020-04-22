Мы нашли самый выгодный способ повышения профуровня бухгалтеров. Встречайте «Клерк Премиум»

Мы понимаем, что в кризис надо убить двух зайцев (кроме одного вируса): не переплачивать и оставаться компетентным работником, чтобы не сократили. «Клерк» придумал, как этого добиться.

«Клерк Премиум» — наш флагманский проект, в котором мы собираем самое вкусное для бухгалтеров и ИП. И так, чтобы это было вам максимально выгодно.

Что такое «Клерк Премиум»

Это одна подписка на кучу курсов и инструментов. Рассказываем, что вы получите:

1. Повышение квалификации: онлайн и без ограничений, с сертификатами

Как подписчик, вы получите доступ к большой образовательной платформе:

Постоянно пополняющаяся коллекция онлайн-курсов Центра обучения «Клерка» ;

; Записи всех вебинаров в день выхода;

в день выхода; Расширенная библиотека методических материалов.

Сейчас в нашем ЦОКе уже порядка 15 онлайн-курсов, примерно столько же вебинаров. Каждую неделю эта коллекция пополняется.

Темы курсов и вебинаров — только актуальные . В утверждении обучающего плана ЦОКа принимает участие редакция «Клерка», которая знает обо всех проблемах бухгалтеров .

. В утверждении обучающего плана ЦОКа принимает участие редакция «Клерка», которая . Авторы — лучшие эксперты страны.

страны. Весь материал — только понятным языком и так, чтобы было полезно вам на практике.

Пройдя наши курсы, вы можете получить два сертификата: один от ЦОКа и второй — от ИПБ России.

То есть прямо на «Клерке», онлайн вы получите возможность «закрыть» часы «ИПБ России». Можно получить сертификаты на 40 часов, которые закроют годовую потребность в подтверждении членства в Институте профессиональных бухгалтеров.

2. Инструменты для работы

Их будет много. Из самого ближайшего — откроем подписчикам систему проверки контрагентов и мониторинг данных Росстатат (будете знать, какие именно отчеты обязана сдавать ваша компания в статистику).

3. Бонус! Отключение рекламы на «Клерке»

Больше никакой рекламы на сайте при чтении важных новостей и статей. Мы заблокируем показ объявлений.

Посмотрите, как свободно дышится на «Клерке» без рекламы:

Сколько стоит

Премиально — не значит дорого. «Клерк» уже 20 лет делает крупнейший бухгалтерский сайт бесплатным, поэтому и наши платные продукты мы держим по такой цене, чтобы вы в итоге сэкономили.

Вы становитесь подписчиком за 1616 руб. в месяц. Доступ в Премиум получите на целый год. Это самый выгодный вариант. Подписывайтесь.

Есть также возможность взять на полгода за 12 250 рублей (это 2041 руб. в месяц).

За стоимость однодневного семинара в каком-нибудь учебном центре вы получаете доступ к десяткам продуктов ЦОКа, которые постоянно пополняются, инструменты для работы и дзен благодаря «Клерку» без рекламы.

«Клерк Премиум» — это удобно

Удобное управление подпиской. Доступны функции напоминания или автопродления.

Личный кабинет со всеми курсами и инструментами.