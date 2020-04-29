Бесплатный вебинар про то, как защитить себя при совместных проверках полиции и налоговиков

Ну а что, мораторий на проверки пройдет, все вернется на круги своя и с удвоенной силой — бюджет-то надо восстанавливать. Центр обучения «Клерка» подготовит вас к нежданным ревизиям. Записывайтесь на бесплатный вебинар о том, как вести себя при ВНП, где вас проверяют не только налоговики, но и полиция.

Вебинар пройдет 7 мая в 11-00 по мск. Записываться тут.

Тенденция последних лет показывает, что более трети выездных налоговых проверок проходит с участием полиции.

На вебинаре мы расскажем о полномочиях сотрудников правоохранительных органов при проведении совместных ВНП. Чего ожидать от полиции в ходе проверки и какими правами они обладают?

О чем будем говорить

Полномочия сотрудников полиции при ВНП, на что действительно имеют право?

Запросы из правоохранительных органов. В каких случаях не стоит отвечать на запрос ОЭБиПК?

Налоговая уехала, а правоохранители остались. Роль ОРМ в сборе информации.

Спикер

Дарья Шульгина, адвокат, партнер Адвокатского бюро «ЗКС».

Юридический стаж 7 лет.

Стаж работы в следственных органах 5 лет.