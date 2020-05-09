5 настоящих мер поддержки бизнеса, которые ему нужны сейчас

Редакция «Клерка» сегодня создала петицию на change.org, чтобы заявить свои 5 мер поддержки бизнеса. Петиция адресована Правительству РФ. Не питаем иллюзий относительно успеха предприятия, это наша скромная реакция на те пакеты мер, которые выдавливает из себя правительство. Поддержать петицию можно по ссылке, а ниже дублируем тест предложений.

Бизнес жалуется: меры поддержки, которые в экономический кризис принимает правительство РФ, в реальности не помогают. Часть льгот нельзя использовать из-за формальных оснований и жестких рамок для участников. Страдает гораздо больше бизнесменов, чем видят чиновники из окон своих кабинетов. Редакция «Клерк.ру» подготовила 5 настоящих мер поддержки бизнеса.

1. Перенести сроки введения обязательной маркировки обувных товаров. Введение маркировки с 1 июля 2020 года окончательно убьет малый бизнес, торгующий такими товарами.

2. Внести изменения в Налоговый кодекс, позволяющие пересчитывать стоимость патентов, полученных ИП в 2020 году. И не для некоторых отраслей, а для всех. Если деятельность не ведется, то ИП не должны платить за этот период налог.

3. Дать возможность организациям и ИП на ЕНВД не платить ЕНВД за апрель-май, если у них не велась деятельность. Сейчас этот налог уплачивается вне зависимости от ведения деятельности, если налогоплательщик стоит на учете как плательщик этого налога.

4. Пересмотреть право на получение льгот и субсидий в зависимости от основного ОКВЭД. Признать у организаций таковым не тот код, который указан в ЕРЮЛ, а тот, по которому ведется реальная деятельность. Для этого можно использовать, в том числе и сведения из ФСС, в который сдается ежегодно подтверждение вида деятельности.

5. Давать не отсрочки по уплате налогов, а уменьшать ставки или временно отменять взимание определенных налогов. Так, например, надо отменить торговый сбор в Москве с субъектов малого и среднего бизнеса. Или хотя бы сделать зависимость его уплаты от количества дней ведения деятельности в квартале.