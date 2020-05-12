Как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами: что спасет ваш бизнес

Кризис вынуждает становиться круче. Банальность, скажете? Может быть, но это суровая реальность. Сделали онлайн-курс, который поможет вашей бухгалтерской фирме (уже работающей или только создаваемой) стать такой, чтобы клиенты вас только хвалили.

Хотите знать, как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами для роста и развития? Бухгалтерские услуги — это бизнес, и как любой бизнес, не может существовать без клиентов. Но нужно, чтобы клиенты не только приходили, но и оставались, приносили прибыль и не перетягивали на себя все ваши силы.

Почему вам нужен этот курс

Курс от руководителя онлайн-сервиса по управлению бухфирмой даст вам понимание, как строить работу с клиентами. Вы узнаете, как взять клиента на обслуживание и выстроить комфортные отношения с ним, чтобы клиент остался с вами надолго.

При этом сможете соблюдать свои интересы и не перегружаться чрезмерной ответственностью.

В этом курсе прописаны регламенты работы и даны рекомендации устных и письменных договоренностей.

Посмотреть первое видео курса

Лектор привел:

рабочие схемы взаимодействия с клиентами;

регламенты взаимоотношений, которые можно быстро внедрить в свою работу;

маркетинговые стратегии.

До 31 мая на курс держим скидку 40 %.

Купить курс за 8370 вместо 13950 руб.

Для кого курс

Для бухгалтеров любого масштаба, созревших открыть собственную бухгалтерскую фирму.

Для владельцев бухгалтерских фирм, которые зашиваются и не могут выстроить комфортный для себя и клиентов процесс работы.

Программа курса

I. Особенность бухгалтерских услуг

Почему так важно правильно выстроить отношения с клиентом

Что должен понимать клиент о бухгалтерских услугах и что он ждет от бухгалтерской фирмы

Определение схемы работы с клиентом

Что определяет схему взаимоотношений с клиентом

«Треугольник трудоемкости»

Тест № 1

II. Варианты взаимодействия

Вариант 1. Просто, но трудоемко: всё ведет бухгалтерская фирма

Регламент работы по Варианту 1

Примеры бухгалтерских бизнесов под Вариант 1

Вариант 2. Распределяем роли: клиент самостоятельно ведет свой учет, вы работаете в своей базе и ведете его официальный бухгалтерский и налоговый учет

Регламент работы по Варианту 2

Организация выгрузки документов

Вариант 3. Продвинутый: совместная работа в общей базе

Регламент работы по Варианту 3

Тест № 2

III. Договор на оказание бухгалтерских услуг

Договор на оказание бухгалтерских услуг: баланс между ориентированностью на клиента и собственной безопасностью

Особенности заключения договора на бухгалтерское обслуживание

Тест № 3

Итоговый тест

Кто автор

Андрей Жильцов, руководитель онлайн-сервиса по управлению бухфирмой «Мультибухгалтер».

один из самых любимых экспертов по налогам и учету на «Клерке»;

много лет консультирует бухгалтеров;

ведет крутейший блог у нас (посты набирают и по несколько десятков тысяч просмотров);

знает все про проблемы бухгалтеров и как их решить.

Фишки курса

практический опыт;

готовые регламенты;

примеры, схемы;

понятный язык.

Присоединяйтесь.

До 31 мая на курс держим скидку 40 %.

Купить курс за 8370 вместо 13950 руб.

Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.