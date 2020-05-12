Как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами: что спасет ваш бизнес

Кризис вынуждает становиться круче. Банальность, скажете? Может быть, но это суровая реальность. Сделали онлайн-курс, который поможет вашей бухгалтерской фирме (уже работающей или только создаваемой) стать такой, чтобы клиенты вас только хвалили.
Хотите знать, как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами для роста и развития? Бухгалтерские услуги — это бизнес, и как любой бизнес, не может существовать без клиентов. Но нужно, чтобы клиенты не только приходили, но и оставались, приносили прибыль и не перетягивали на себя все ваши силы.
Почему вам нужен этот курс
Курс от руководителя онлайн-сервиса по управлению бухфирмой даст вам понимание, как строить работу с клиентами. Вы узнаете, как взять клиента на обслуживание и выстроить комфортные отношения с ним, чтобы клиент остался с вами надолго.
При этом сможете соблюдать свои интересы и не перегружаться чрезмерной ответственностью.
В этом курсе прописаны регламенты работы и даны рекомендации устных и письменных договоренностей.
Посмотреть первое видео курса
Лектор привел:
- рабочие схемы взаимодействия с клиентами;
- регламенты взаимоотношений, которые можно быстро внедрить в свою работу;
- маркетинговые стратегии.
До 31 мая на курс держим скидку 40 %.
Для кого курс
Для бухгалтеров любого масштаба, созревших открыть собственную бухгалтерскую фирму.
Для владельцев бухгалтерских фирм, которые зашиваются и не могут выстроить комфортный для себя и клиентов процесс работы.
Программа курса
I. Особенность бухгалтерских услуг
- Почему так важно правильно выстроить отношения с клиентом
- Что должен понимать клиент о бухгалтерских услугах и что он ждет от бухгалтерской фирмы
- Определение схемы работы с клиентом
- Что определяет схему взаимоотношений с клиентом
- «Треугольник трудоемкости»
Тест № 1
II. Варианты взаимодействия
- Вариант 1. Просто, но трудоемко: всё ведет бухгалтерская фирма
- Регламент работы по Варианту 1
- Примеры бухгалтерских бизнесов под Вариант 1
- Вариант 2. Распределяем роли: клиент самостоятельно ведет свой учет, вы работаете в своей базе и ведете его официальный бухгалтерский и налоговый учет
- Регламент работы по Варианту 2
- Организация выгрузки документов
- Вариант 3. Продвинутый: совместная работа в общей базе
- Регламент работы по Варианту 3
Тест № 2
III. Договор на оказание бухгалтерских услуг
- Договор на оказание бухгалтерских услуг: баланс между ориентированностью на клиента и собственной безопасностью
- Особенности заключения договора на бухгалтерское обслуживание
Тест № 3
Итоговый тест
Кто автор
Андрей Жильцов, руководитель онлайн-сервиса по управлению бухфирмой «Мультибухгалтер».
- один из самых любимых экспертов по налогам и учету на «Клерке»;
- много лет консультирует бухгалтеров;
- ведет крутейший блог у нас (посты набирают и по несколько десятков тысяч просмотров);
- знает все про проблемы бухгалтеров и как их решить.
Фишки курса
- практический опыт;
- готовые регламенты;
- примеры, схемы;
- понятный язык.
До 31 мая на курс держим скидку 40 %.
Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.