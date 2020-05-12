Как получить выплаты 10 000 рублей на ребёнка. 7 условий и инструкция

Опубликован Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 317, в котором прописаны новые дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей.
Президент постановил произвести единовременную выплату в размере 10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте с 3 до 16 лет, имеющего гражданство России (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020). Обратиться за всеми этими выплатами надо до 1 октября 2020 года.
Вот семь условий для получения выплаты 10 000 рублей на ребёнка:
- Возраст с 3 до 16 лет (16 может исполниться до 01 июля 2020 года).
- Размер выплаты - 10 000 рублей, выплачивается один раз на каждого ребёнка.
- Родители и дети - граждане РФ.
- Подать заявление можно с 12.05.2020 по 01.10.2020.
- Заявление будут принимать на Госуслугах и в личном кабинете ПФР (на 11.05.2020 формы заявки ещё нет).
- Документы - только заявление, справки не нужны.
- Выплаты начнутся с 01.06.2020.
Для получения выплаты не важен уровень дохода семьи и наличие работы.
Прием заявок онлайн для получения выплат на детей открыт сегодня после 15 часов на специальном сервисе на сайте Госуслуг. Вот ссылка: posobie16.gosuslugi.ru.
Найти услугу не так то просто, так что вот инструкция.
ИНСТРУКЦИЯ
- Заходите на сайт gosuslugi.ru,
- заходите во вкладку "Услуги",
- в поиске забиваете "Пенсионный фонд".
- Выпадает страничка со списком услуг этой организации.
- Спускаетесь практически в самый низ,
- Раздел "неэлектронные".
- Там есть соответствующая услуга *"Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет".*
- Заполняете заявление.
Можно пройти по прямой ссылке и попадете сразу на сервис оформления выплаты http://posobie16.gosuslugi.ru/
Заявление подаётся дистанционно. Нужно указать свой счёт, на которой вам перевести средства.