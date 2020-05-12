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Как получить выплаты 10 000 рублей на ребёнка. 7 условий и инструкция

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Опубликован Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 317, в котором прописаны новые дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей.

Президент постановил произвести единовременную выплату в размере 10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте с 3 до 16 лет, имеющего гражданство России (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020). Обратиться за всеми этими выплатами надо до 1 октября 2020 года.

Вот семь условий для получения выплаты 10 000 рублей на ребёнка:

  1. Возраст с 3 до 16 лет (16 может исполниться до 01 июля 2020 года).
  2. Размер выплаты - 10 000 рублей, выплачивается один раз на каждого ребёнка.
  3. Родители и дети - граждане РФ.
  4. Подать заявление можно с 12.05.2020 по 01.10.2020.
  5. Заявление будут принимать на Госуслугах и в личном кабинете ПФР (на 11.05.2020 формы заявки ещё нет).
  6. Документы - только заявление, справки не нужны.
  7. Выплаты начнутся с 01.06.2020.

Для получения выплаты не важен уровень дохода семьи и наличие работы.

Прием заявок онлайн для получения выплат на детей открыт сегодня после 15 часов на специальном сервисе на сайте Госуслуг. Вот ссылка: posobie16.gosuslugi.ru.

Найти услугу не так то просто, так что вот инструкция.

ИНСТРУКЦИЯ

  1. Заходите на сайт gosuslugi.ru,
  2.  заходите во вкладку "Услуги",
  3. в поиске забиваете "Пенсионный фонд".
  4. Выпадает страничка со списком услуг этой организации.
  5. Спускаетесь практически в самый низ,
  6. Раздел "неэлектронные".
  7. Там есть соответствующая услуга *"Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет".*
  8. Заполняете заявление.

Можно пройти по прямой ссылке и попадете сразу на сервис оформления выплаты http://posobie16.gosuslugi.ru/

Заявление подаётся дистанционно. Нужно указать свой счёт, на которой вам перевести средства.