Бесплатный вебинар. Бухгалтеры и налоговые преступления. Как себя защитить. Успейте записаться

Уже послезавтра, в честь первого дня рождения нашего Центра обучения «Клерка» проводим бесплатный вебинар «Бухгалтеры и налоговые преступления. Как себя защитить».

Заносите в календарь: 20 мая с 15 до 16 по мск. Записывайтесь. Бесплатно.

Лектор — известный юрист Денис Саушкин. Практик с большим опытом. Юридический стаж 22 года. Стаж работы в следственных органах 2 года. Статус адвоката с 2000 года

Лектор объяснит: При каких условиях бухгалтер становится соучастником. Что сделать, чтобы доказать непричастность. Новое в подходе Верховного Суда в постановлении Пленума N48.

Узнаете, как бухгалтеру из-за бодрого директора-схематозника не пойти вместе с ним по уголовному делу.