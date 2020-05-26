Как не перейти черту оптимизации: разбираем самые популярные налоговые схемы. Бесплатный вебинар

Записывайтесь на новый бесплатный вебинар от «Клерка». НЕ ПРО КОРОНАВИРУС, представляете! Расскажем, как в желании спасти бизнес, сэкономив на налогах, не перестараться.

Налоговая оптимизация — это не одна волшебная схема, а десятки продуманных действий. Что это за действия? Как самостоятельно проверить законность метода? 4 составляющие, которые необходимо оценить при заключении сделки.

Программа вебинара

Ученический договор

Выплаты по ученическим договорам не облагаются страховыми взносами. Но как не попасть под переквалификацию ученического договора в трудовой? Разберем особенности заключения договоров с сотрудниками и соискателями, порядок учета расходов для налога на прибыль, риски договора, шаги, которые позволят снизить риск претензий.

Договоры гражданско-правового характера

Разберем преимущества договоров ГПХ и ошибки, которые приводят к переквалификации договора.

Аренда через низконалогового собственника и субаренда через низконалогового посредника

У этого метода есть ряд преимуществ, но где границы его использования?

Дорогостоящие покупки

Дорогостоящие смартфоны, машины, ремонты, макбуки и пр. расходы в налоговом учете. Как быстро оценить, будет ли такой расход снят и получен отказ в вычете НДС?

Услуги с высоким налоговым риском

Как документально подтвердить и обосновать расходы? Какие ошибки допускают налогоплательщики и как сократить риск претензий?

Давальческая переработка сырья

Разберем особенности договора и налогообложения сделок по переработке сырья через подрядчика. Как документально оформлять сделку? Как обосновывать необходимость сделки с точки зрения давальца и исполнителя?

Агентские договоры

Особенности налогообложения и документооборота. 4 правила работы по агентской модели. Ошибки бизнеса и что необходимо учесть, для избежания вопросов банков и налоговых органов.

Спецрежимы

Как выбрать спецрежим? Разберем примеры расчета налога и страховых взносов для УСН6%, УСН15%, ПСН, УСН ПСН. Когда использование спецрежима становится вне закона и как этого избежать?

Спикер

Любимая многими Светлана Беляева (она уже делала для «Клерка» курс про НДС — очень популярный).

Светлана — эксперт по налогам и учету с 15-летним стажем, автор и ведущая курсов повышения квалификации для бухгалтеров, готовит к сдаче экзамена на международные дипломы по налогам, работала в Большой четверке и крупных банках.

А главное — она дает только практически применимые советы и рассказывает очень понятно.