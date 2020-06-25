Летнее спецпредложение от «Клерка». Все курсы Центра обучения «Клерка» бесплатно на 7 дней до конца июня

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Более 150 часов обучающего контента для бухгалтеров, директоров и ИП;

Полностью удаленное обучение по 15 самым актуальным темам;

Курсы с сертификатами от «Клерка», а часть курсов помогут закрыть годовую потребность часов ИПБ России.

Но бесплатно вы получаете не только знания, но другие фишки нашего флагманского подписочного сервиса «Клерк.Премиум».

По подписке «Клерк.Премиум» вы получаете:

Неограниченный доступ ко всем материалам Центра обучения «Клерка» , без доплат за новые курсы, в течение всего срока подписки;

Центра обучения «Клерка» Удобное хранение всех ваших курсов и вебинаров в одном месте — вашем личном кабинете;

Как бонус: удобные инструменты бухгалтера и отключение рекламы на всем сайте.

Все это вы получите бесплатно на 7 дней по промокоду PREMIUMST Просто скопируйте промокод и вставьте его в соответствующее поле в вашем профиле.

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