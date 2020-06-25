Летнее спецпредложение от «Клерка». Все курсы Центра обучения «Клерка» бесплатно на 7 дней до конца июня

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Но бесплатно вы получаете не только знания, но другие фишки нашего флагманского подписочного сервиса «Клерк.Премиум».
По подписке «Клерк.Премиум» вы получаете:
- Неограниченный доступ ко всем материалам Центра обучения «Клерка», без доплат за новые курсы, в течение всего срока подписки;
- Удобное хранение всех ваших курсов и вебинаров в одном месте — вашем личном кабинете;
- Как бонус: удобные инструменты бухгалтера и отключение рекламы на всем сайте.
Все это вы получите бесплатно на 7 дней по промокоду PREMIUMST
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