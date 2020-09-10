Записывайтесь на бесплатный курс о том, как начать бизнес. Совместный проект МКБ и «Клерка»

Расскажем, как зарегистрироваться, выбрать банк, онлайн-кассу, разобраться в налогах и отчетности, оформить сотрудников.
Совместный курс Московского кредитного банка и Центра обучения «Клерка». Простым языком и на примерах расскажем обо всем, что нужно предусмотреть, прежде чем начинать свое дело.
Прием слушателей на бесплатный курс открыт. Записывайтесь. Проходить видео-уроки и читать конспекты сможете в удобном вам ритме. В конце получите сертификат.
О курсе
За несколько видео-уроков вы научитесь, как зарегистрироваться, выбрать банк и наладить эквайринг. Мы объясним, как проводить расчеты и нужна ли вам онлайн-касса.
Научим разбираться в отчетности и налогах и правильно оформлять сотрудников.
Вы начнете понимать, как без лишних проблем общаться с банком, чтобы из-за закона 115-ФЗ ваш счет не заблокировали.
Сможете самостоятельно составлять основные кадровые документы и выбирать правильную систему оплаты труда.
Чего в нашем курсе нет — так это сложных текстов и длиннющих видео. Все просто и по делу.
Программа курса
Блок 1. До регистрации бизнеса
1.1. Выбор формы бизнеса;
1.2. Выбор системы налогообложения.
Блок 2. Регистрация бизнеса
Способы и список документов для регистрации ООО и ИП.
Блок 3. Расчеты с контрагентами
3.1. Расчеты с контрагентами: безналичные. Почему важно знать про закон 115-ФЗ;
3.2. Расчеты с контрагентами: наличные и неденежные расчеты.
Блок 4. Выбор банка
Выбор банка для расчетно-кассового обслуживания.
Блок 5. Онлайн-кассы. Эквайринг
5.1. Онлайн-кассы;
5.2. Эквайринг.
Блок 6. Налоги и отчетность на разных системах налогообложения
6.1. Налоги и отчетность при ОСНО;
6.2. Налоги и отчетность при упрощенной системе;
6.3. Налоги и отчетность при ЕНВД, ПСН и ЕСХН.
Блок 7. Кадровый учет и расчет зарплаты
7.1. Кадровые документы;
7.2. Расчет зарплаты.
Блок 8. Отчетность
8.1. Бухгалтерская и налоговая;
8.2. Кадровая и статистическая.
Кому подойдет этот курс?
- Будущим предпринимателям
Будущим предпринимателям, которые еще только планируют регистрироваться.
- Начинающим руководителям
Начинающим руководителям, которым важно понимать, что делает с налогами и учетом его бухгалтер.
- Бухгалтерам
И даже опытным бухгалтерам: берите наш курс и показывайте директору, чтобы он перестал донимать вас вопросами.
Записывайтесь на курс. Весь материал тщательно выверен экспертами, понятен и легко применим на практике. И удачи в бизнесе!