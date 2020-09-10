Записывайтесь на бесплатный курс о том, как начать бизнес. Совместный проект МКБ и «Клерка»

Расскажем, как зарегистрироваться, выбрать банк, онлайн-кассу, разобраться в налогах и отчетности, оформить сотрудников.

Совместный курс Московского кредитного банка и Центра обучения «Клерка». Простым языком и на примерах расскажем обо всем, что нужно предусмотреть, прежде чем начинать свое дело.

Прием слушателей на бесплатный курс открыт. Записывайтесь. Проходить видео-уроки и читать конспекты сможете в удобном вам ритме. В конце получите сертификат.

О курсе

За несколько видео-уроков вы научитесь, как зарегистрироваться, выбрать банк и наладить эквайринг. Мы объясним, как проводить расчеты и нужна ли вам онлайн-касса.

Научим разбираться в отчетности и налогах и правильно оформлять сотрудников.

Вы начнете понимать, как без лишних проблем общаться с банком, чтобы из-за закона 115-ФЗ ваш счет не заблокировали.

Сможете самостоятельно составлять основные кадровые документы и выбирать правильную систему оплаты труда.

Чего в нашем курсе нет — так это сложных текстов и длиннющих видео. Все просто и по делу.

Программа курса

Блок 1. До регистрации бизнеса

1.1. Выбор формы бизнеса;

1.2. Выбор системы налогообложения.

Блок 2. Регистрация бизнеса

Способы и список документов для регистрации ООО и ИП.

Блок 3. Расчеты с контрагентами

3.1. Расчеты с контрагентами: безналичные. Почему важно знать про закон 115-ФЗ;

3.2. Расчеты с контрагентами: наличные и неденежные расчеты.

Блок 4. Выбор банка

Выбор банка для расчетно-кассового обслуживания.

Блок 5. Онлайн-кассы. Эквайринг

5.1. Онлайн-кассы;

5.2. Эквайринг.

Блок 6. Налоги и отчетность на разных системах налогообложения

6.1. Налоги и отчетность при ОСНО;

6.2. Налоги и отчетность при упрощенной системе;

6.3. Налоги и отчетность при ЕНВД, ПСН и ЕСХН.

Блок 7. Кадровый учет и расчет зарплаты

7.1. Кадровые документы;

7.2. Расчет зарплаты.

Блок 8. Отчетность

8.1. Бухгалтерская и налоговая;

8.2. Кадровая и статистическая.

Кому подойдет этот курс?

Будущим предпринимателям

Будущим предпринимателям, которые еще только планируют регистрироваться.

Начинающим руководителям

Начинающим руководителям, которым важно понимать, что делает с налогами и учетом его бухгалтер.

Бухгалтерам

И даже опытным бухгалтерам: берите наш курс и показывайте директору, чтобы он перестал донимать вас вопросами.