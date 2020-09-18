Рассказываем про анализ финансовой отчетности. Учитесь понимать отчеты, а не просто составлять

Центр обучения «Клерка» запускает онлайн-курс об анализе финансовой отчетности. Расскажем, что она показывает, чем может помочь в принятии решений и о каких проблемах вас предупреждает.
Максимально просто, практично и наглядно разберём самые важные показатели эффективности бизнеса. Обучение полностью удаленно, в конце выдаем сертификат.
Кому подойдёт этот курс
Финансистам и бухгалтерам
Научитесь не просто составлять отчетность, но и понимать, какую важную для бизнеса информацию она несет
Начинающим предпринимателям
Которые хотят знать, как вести бизнес
Руководителям
Которым важно понимать, что происходит с компанией и как выстраивать стратегию управления ею
Чему научитесь
- Читать и понимать главные финансовые отчеты и финансовую ситуацию в каждой компании
- Определять ключевые статьи, отражающие финансовое положение компании
- Анализировать соотношения статей внутри каждого отчета. Сопоставлять данные из 3 отчетов
- И главное, видеть красные флажки финансовой отчетности и определять план по их устранению
Программа курса
I. Теоретическая часть. Анализ финансовой отчетности
• Зачем нужен анализ финансовой отчетности?
• Анализ отчета о прибылях и убытках
• Анализ баланса
• Анализ отчета о движении денежных средств
• Красные флаги. Ваши финансовые отчеты пытаются вам что-то сказать?
II. Практическая часть.
Автор курса — Юлия Богдан, экономист, юрист, бизнес-консультант. Консультирует малый и средний бизнес по оптимизации налогообложения и финансовому здоровью компании. Помогает поставить управленческий учет так, чтобы цифры были понятны и позволяли принимать взвешенные решения. Подробнее.