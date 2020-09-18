Рассказываем про анализ финансовой отчетности. Учитесь понимать отчеты, а не просто составлять

Центр обучения «Клерка» запускает онлайн-курс об анализе финансовой отчетности. Расскажем, что она показывает, чем может помочь в принятии решений и о каких проблемах вас предупреждает.

Максимально просто, практично и наглядно разберём самые важные показатели эффективности бизнеса. Обучение полностью удаленно, в конце выдаем сертификат.

Кому подойдёт этот курс

Финансистам и бухгалтерам

Научитесь не просто составлять отчетность, но и понимать, какую важную для бизнеса информацию она несет

Начинающим предпринимателям

Которые хотят знать, как вести бизнес

Руководителям

Которым важно понимать, что происходит с компанией и как выстраивать стратегию управления ею

Чему научитесь

Читать и понимать главные финансовые отчеты и финансовую ситуацию в каждой компании

Определять ключевые статьи, отражающие финансовое положение компании

Анализировать соотношения статей внутри каждого отчета. Сопоставлять данные из 3 отчетов

И главное, видеть красные флажки финансовой отчетности и определять план по их устранению

Программа курса

I. Теоретическая часть. Анализ финансовой отчетности

• Зачем нужен анализ финансовой отчетности?

• Анализ отчета о прибылях и убытках

• Анализ баланса

• Анализ отчета о движении денежных средств

• Красные флаги. Ваши финансовые отчеты пытаются вам что-то сказать?

II. Практическая часть.

Автор курса — Юлия Богдан, экономист, юрист, бизнес-консультант. Консультирует малый и средний бизнес по оптимизации налогообложения и финансовому здоровью компании. Помогает поставить управленческий учет так, чтобы цифры были понятны и позволяли принимать взвешенные решения. Подробнее.